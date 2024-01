Bursele din Europa au urmat un curs uşor ascendent ieri, în aşteptarea deciziei de politică monetară a băncii centrale americane (Fed).

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA au urcat cu 1,8%, la 35,38 euro la ora locală 15.21, cele ale producătorului auto franco-italo-american Stellantis NV - cu 0,8%, la 20,38 euro. Potrivit datelor oficiale publicate ieri, preţurile de consum din Franţa au scăzut cu 0,2% în ianuarie, comparativ cu luna anterioară.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,1%, la 7.687,54 puncte la ora 15.23.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Bayer AG au coborât cu 2,9%, la 29,20 euro la ora 15.34. Titlurile producătorului german sunt în declin de la începutul săptămânii, în condiţiile în care acesta a fost obligat să plătească despăgubiri de 2,25 miliarde de dolari, cea mai mare sumă de până acum, în litigiul său aflat în curs, legat de un presupus efect cancerigen al erbicidelor Roundup, conform Reuters.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,1%, la 16.950,69 puncte la ora 15.34.

• London Stock Exchange

- Acţiunile operatorului britanic de telefonie Vodafone Group Plc s-au depreciat cu 2,2%, la 67,24 pence la ora14.50. Compania a respins o nouă propunere din partea societăţii franceze Iliad SA pentru fuziunea operaţiunilor lor din Italia.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,09%, la 7.673,09 puncte la ora 14.51.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii aşteptând decizia de politică monetară a băncii centrale.

- Acţiunile Pfizer Inc. au coborât cu 0,7%, la 26,84 dolari la ora locală 09.53, deşi compania farmaceutică a raportat un profit trimestrial peste aşteptări marţi, beneficiind de reduceri de costuri şi de o cerere mai mare decât se aştepta pentru tratamentul său anti-COVID, Paxlovid.

- Titlurile United Parcel Service Inc. (UPS) s-au depreciat cu 0,2%, la 144,72 dolari la ora 09.53. Compania de curierat intenţionează să reducă 12.000 de locuri de muncă şi să exploreze opţiuni strategice pentru Coyote, afacerea sa de brokeraj pentru livrări cu camioane, conform Reuters.

- Acţiunile operatorului de nave de croazieră Carnival Corp. au câştigat 2,6%, atingând 16,90 dolari la ora 09.55. Compania va redirecţiona itinerariile pentru 12 nave de croazieră programate să traverseze Marea Roşie, pe măsură ce tensiunile cresc în Orientul Mijlociu, potrivit CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,06%, la 38.491,72 puncte la ora 09.56, S&P 500 a scăzut cu 0,6%, la 4.893,86 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. s-au depreciat cu 1,2%, la 189,36 dolari la ora 09.57. Un judecător din Delaware a anulat, marţi, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, considerând suma acordată de Consiliul de Administraţie al producătorului de vehicule electrice "de neînţeles", "nedreaptă faţă de acţionari", potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,2%, la 15.323,95 puncte la ora 09.59.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, în aşteptarea deciziei de politică monetară din SUA.

- În acest context, acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1,9%, la 7.700 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 2,3%, la 1.395 yeni.

- Titlurile Komatsu Ltd., producător de utilaje grele au crescut cu 8,6%, la 4.245 yeni, cele ale Canon Inc., producător de aparate foto, cu 7,9%, la 4.080 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,6%, la 36.286,71 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 1,5%, la 32,60 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - tot cu 1,5%, la 27,20 dolari australieni, în aşteptarea deciziei Fed.

- În acelaşi domeniu, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au înregistrat un plus de 1,3%, la 117,53 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA) este aşteptată să anunţe prima sa decizie de politică monetară a anului la data de 6 februarie.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. s-au apreciat cu 0,5%, la 47,27 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,4%, la 132,92 dolari australieni. Datele oficiale arată că inflaţia din Australia a încetinit mai mult decât se aştepta în ultimul trimestru al anului trecut, ajungând la nivelul minim al ultimilor doi ani.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,1%, la 7.680,70 puncte.