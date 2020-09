"Chimcomplex are o misiune strategică - să construiască o companie chimică regională puternică şi integrată"

Reporter: Cum v-aţi adaptat, dumneavoastră şi compania, noului context adus de pandemie? Cât credeţi că va mai dura criza sanitară şi de ce depinde finalul ei, de realizarea unui vaccin de exemplu?

Tivadar Runtag: În primul rând, am implementat măsuri de siguranţă pentru a proteja sănătatea angajaţilor şi partenerilor noştri de afaceri, care sunt în contact cu noi. A trebuit să acţionăm foarte atent pentru a asigura continuitatea business-ului. Am contactat noi parteneri de afaceri, cumpărători şi furnizori, am renegociat contractele existente şi ne pregătim pentru investiţii, pentru a creşte performanţa unităţilor noastre de producţie. Le mulţumesc membrilor echipei noastre de la ambele combinate din Borzeşti şi Vâlcea, care lucrează zi de zi cu grijă, eficienţă şi consecvenţă.

Nu ştiu cât va dura această pandemie, aşa că frecvent ne examinăm şi ajustăm sarcinile, în funcţie de piaţă, care este într-o schimbare rapidă. Pe măsură ce lumea se schimbă şi incertitudinile cresc, învăţăm noi modalităţi de a le înfrunta.

Reporter: La trimestrul întâi aţi raportat o scădere a veniturilor totale de 16,5% şi pierdere. Cum a evoluat cererea pe pieţele pe care activaţi, în prima jumătate a anului şi ce perspective de dezvoltare consideraţi că prezintă acestea?

Tivadar Runtag: În primul trimestru am redus producţia, deoarece mai multe industrii au încetinit şi cererea a scăzut pentru unele produse chimice pe care le comercializăm.

În luna aprilie, industria auto din Europa s-a oprit complet iar în industria de fabricare a saltelelor activitatea s-a redus cu 30-90% în funcţie de ţară. Măsurile de distanţare socială au influenţat negativ activitatea şi în construcţii, o altă industrie pentru care livrăm produsele din portofoliu. Cele mai afectate ţări au fost: Italia, Turcia, Ucraina şi Rusia, pieţe pe care activitatea s-a blocat aproape integral. Măsurile de carantina pentru conducătorii auto şi limitarea posibilităţilor de tranzitare a frontierelor au avut un impact considerabil în consum.

În general, estimarea noastră este că în toată Europa producţia a scăzut în luna aprilie cu

60-70%, ceea ce s-a resimţit puternic şi asupra companiei noastre.

Combinatele chimice nu sunt uşor de pornit şi oprit, de aceea am continuat producţia la o capacitate mai mică dar neîntreruptă.

Pieţele unde livrăm au început să se deschidă din nou, pariez pe o revenire în 2021.

Reporter: Aţi fost obligaţi să renunţaţi la unele proiecte de investiţii ca urmare a crizei Covid?

Tivadar Runtag: Pe durata acestei perioade am înţeles că strategia noastră este bună. Am accelerat integrarea celor două platforme industriale de la Râmnicu Vâlcea şi Borzeşti şi investiţiile care ne vor ajuta să creştem eficienţa şi să ne dezvoltăm portofoliul de produse. Am schimbat unele priorităţi dar nu am renunţat la proiectele de investiţii.

Reporter: În primăvară aţi anunţat lansarea unui biocid gata de folosit. Cum a continuat procesul de transformare al Chimcomplex şi repoziţionarea pe piaţă a companiei?

Tivadar Runtag: Strategia nostră este să integrăm cele două unităţi şi să creştem eficienţa generală a companiei, să ajustăm portofoliul la cerinţele pieţei, să reducem amprenta de carbon şi să devenim lideri de piaţă regionali.

Pandemia a confirmat că această strategie este cea potrivită. Chimcomplex are o misiune strategică: să construiască o companie chimică regională puternică şi integrată, care este, printre altele, singura companie care produce clor, hipoclorit de sodiu, clorură de var şi soda caustică toate fiind materii prime pentru biocide.

La semnele timpurii ale apariţiei virusului în România am crescut capacitatea de producţie pentru biocide şi am lansat un nou produs "gata de folosit", hipocloritul de sodiu în soluţia de 1,25%. Am aplicat în regim de urgenţă pentru licenţă de biocid, pe care am şi primit-o în luna martie. Această soluţie este disponibilă distribuitorilor, instituţiilor publice şi private şi utilizatorilor finali.

În acelaşi timp, în luna mai, am relansat în producţie instalaţia de alcool izopropilic, care este substanţa activă pentru "ultra-dezinfectanţi" (TP1, adică cei pentru contactul uman). IPA este cunoscut ca fiind un ingredient activ în gelurile de igienizare a mâinilor. Chimcomplex este singura companie din România care produce IPA.

Produsele biocide Chimcomplex sunt utilizate şi în clorinarea apelor potabile şi a celor pentru piscine. Bulgaria, Grecia şi Moldova nu au la nivel naţional producători de clorosodice sau alcooli şi nici alte surse externe din care să se aprovizioneze, fiind în mod direct dependente de producţia noastră. Oraşe precum Sofia, Atena şi Salonic nu au alte surse pentru asigurarea apei potabile în cazul în care Chimcomplex nu putea să livreze produsele necesare clorinării apei.

Ne asumăm foarte serios această responsabilitate socială, inclusiv în perioada în care tranzitul internaţional era restricţionat. Am avut mare grijă în timpul carantinei să luăm decizii strategice corecte şi să depăşim toate problemele logistice inclusiv închiderea graniţelor.

Activităţile legate de dezinfectanţi au fost în centrul atenţiei - şi de către mass-media - în ultimele luni, dar transformarea şi repoziţionarea Chimcomplex S.A. depăşesc cu mult acest lucru. Ne propunem să devenim o organizaţie modernă, ancorată la nevoile pieţei, o companie chimică regională puternică, dedicată dezvoltărilor tehnologice şi bunăstării ecologice. În procesul de transformare îi implicăm pe angajaţii noştri, care pot lua parte activ la modelarea strategiei noastre. Într-un program numit "Pentru Mâine", colegii voluntari fac echipă pentru a discuta priorităţile pe termen scurt şi lung, posibilităţile de îmbunătăţire şi fezabilităţile.

Reporter: Ştefan Vuza spunea, recent, că România este complet captivă importurilor de medicamente şi produse chimice pentru că nu a avut niciodată o politică sustenabilă în domeniu. Ce se poate face pentru ca sectorul chimic să devină sector strategic sau măcar pentru a reduce deficitul comercial cu produse chimice de exemplu, cel mai mare al României în structură?

Tivadar Runtag: Industria chimică este strategică. Acesta dă valoare resurselor naturale ale României: sare, gaz, petrol, apă. Oferă oportunităţi specialiştilor, care pot fi un mare avantaj pe o piaţă globală foarte competitivă.

Chimcomplex consumă 70% din producţia naţională a Societăţii Naţionale a Sării, este al cincilea cel mai mare consumator naţional de energie electrică, principalul furnizor intern de materii prime chimice pentru industria alimentară, transport feroviar, detergenţi, metalurgie etc. Compania noastră este cel mai mare exportator privat cu capital intern din România.

O politică consecventă ne poate ajuta să ne dezvoltăm. Nu cerem mai mult decât ceea ce este evident; să avem asigurat acelaşi mediu economic ca şi marii noştri competitori europeni şi globali, care beneficiază de liberalizarea preţurilor la energie, garanţii de stat pentru investiţii şi acces la fonduri europene.

De asemenea, este importantă şi elaborarea şi implementarea unui program de dezvoltare a unităţilor de învăţământ pentru cercetare şi proiectare.

Reporter: Un prim pas în planul strategic iniţial al Chimcomplex a fost finalizarea integrării activelor Oltchim. Acest lucru s-a întâmplat la începutul anului, există un nou sistem de management şi o nouă echipă. Care sunt următorii paşi din planul de dezvoltare al companiei?

Tivadar Runtag: Să accelerăm integrarea celor două platforme industriale de la Râmnicu Vâlcea şi Borzeşti şi investiţiile care ne vor ajuta să creştem eficienţa şi să ne dezvoltăm portofoliul de produse.

Pentru a răspunde provocărilor pieţei globale, am întărit echipele de vânzări, pentru a trece de la o "unitate de producţie" la o organizaţie cu strategie bazată pe piaţă.

Ne vom concentra mai mult să devenim o companie cu o amprentă ecologică redusă şi cu o cultură organizaţională nouă. De curând am lansat un program intern de transformare numit "Pentru mâine". Îi implică pe colegii care s-au oferit voluntar să pună bazele "noului Chimcomplex". "Pentru mâine" urmăreşte generarea de proiecte realiste şi necesare pentru Chimcomplex în următoarele categorii de interes: Creştere, Eficienţă, Fezabilitate, Oameni. Mă bazez pe sugestiile colegilor noştri pentru a pregăti următorii paşi strategici ai Chimcomplex. Va fi nevoie de coordonarea şi cooperarea strânsă între noi toţi pentru a ne putea îndeplini ambiţiile. Vom progresa doar împreună!

Ne concentrăm şi pe digitalizare pentru a schimba complet modul în care lucrăm, comunicăm, inovăm, producem şi consumăm şi pentru a aduce o transparenţă fără precedent lanţurilor valorice.

Chimcomplex este într-un dialog constant cu partenerii privind îmbunătăţirile continue în siguranţa chimică, protecţia sănătăţii colegilor noştri, a mediului şi a biodiversităţii.

Suntem recunoscuţi ca un furnizor indispensabil de produse şi soluţii sigure, calitative şi durabile în serviciul societăţii, precum şi ca un partener de încredere şi dorim să ne dezvoltăm mai mult în aceste domenii şi să devenim un punct de reper în regiune.

Reporter: Câţi bani credeţi că poate accesa România din cele 9 miliarde de euro din programul EU4Health pus la dispoziţie de Comisia Europeană? Ar putea compania dumneavoastră să beneficieze de pe urma acestei finanţări europene?

Tivadar Runtag: Industria chimică se află în centrul evoluţiei unei Românii mai complexe şi dinamice, acţionând ca un producător apreciat de societate şi un posibil lider în reciclare şi economie circulară.

Suntem acum în faza de analiză şi pregătire a mai multor proiecte de creştere a capacităţilor noastre, inovare, cercetare şi dezvoltare de noi produse şi sperăm să accesăm fondurile necesare pentru a da valoare resurselor naturale ale României.

Reporter: Compania şi-a majorat recent capitalul în scopul realizării de investiţii şi pentru asigurarea de capital de lucru. Ce investiţii aveţi în plan şi ce produse noi?

Tivadar Runtag: Investiţiile noastre se concentrează pe eficienţă energetică şi modernizarea unităţilor de producţie care ne vor permite dezvoltarea de noi aplicaţii.

Reporter: În ceea ce priveşte strategia de creştere a afacerilor, plănuiţi să intraţi pe viitor şi în pieţele externe, să efectuaţi de exemplu preluări de distribuitori în ţările vecine României?

Tivadar Runtag: Chimcomplex S.A. este prezentă pe pieţele din Europa, Asia şi Africa. Vom căuta noi oportunităţi de afaceri, nu numai prin vânzarea produselor noastre, ci şi prin cooperarea cu producătorii locali - sau oferind acces la activele noastre companiilor chimice de top care intenţionează să îşi mute activităţile de cercetare şi dezvoltare mai aproape de pieţele europene. Distribuitorii noştri sunt un canal important de comerţ, parteneriatul poate evolua în moduri diferite - bazate pe interese reciproce.

Reporter: Care este lecţia pe care ar trebui să o înveţe antreprenorii români din povestea Chimcomplex?

Tivadar Runtag: Antreprenoriatul nu a fost niciodată un pat de trandafiri, dar persistenţa aduce roade. Şi cele mai interesante capitole din povestea noastră sunt scrise de noi - aici şi acum.

Reporter: Vă mulţumesc!