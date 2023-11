CNBC: Uber a raportat rezultate financiare pentru trimestrul al treilea care au ratat aşteptările analiştilor

Uber a raportat ieri rezultate pentru trimestrul al treilea care au ratat aşteptările analiştilor, dar rezervările brute care au depăşit previziunile companiei din trimestrul al doilea, transmite CNBC.

Iată cum a evoluat compania în trimestrul al treilea: Câştig pe acţiune: 10 cenţi faţă de 12 cenţi aşteptaţi de LSEG, firmă de analiză cunoscută anterior ca Refinitiv. Venituri: 9,29 miliarde de dolari faţă de 9,52 miliarde de dolari aşteptate de LSEG.

Veniturile Uber au crescut cu 11% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut.

Într-un interviu acordat marţi CNBC, CEO-ul Dara Khosrowshahi a spus că creşterea veniturilor ar fi fost cu 8% mai mare, dar compania a reclasificat anumite cheltuieli de stimulare pentru Uber Eats ca venituri contrare, în loc de cheltuieli de marketing în acest trimestru.

Compania a raportat un profit net de 221 de milioane de dolari, sau de 10 cenţi pe acţiune, comparativ cu o pierdere netă de 1,2 miliarde de dolari, sau 61 de cenţi pe acţiune, în acelaşi trimestru al anului trecut. Acesta include un impact negativ de 96 de milioane de dolari din reevaluările investiţiilor de capital ale Uber.

Într-o declaraţie pregătită, Khosrowshahi a spus că al treilea trimestru al Uber a fost "foarte puternic" şi a observat o accelerare a rezervărilor brute ale companiei, a călătoriilor şi a consumatorilor activi lunar ai platformei.

El a adăugat că platforma vede beneficiile continue ale consumatorilor care transferă cheltuielile de la retail la servicii.

"Aceste rezultate demonstrează că Uber continuă să stimuleze creşterea profitabilă la scară - şi de ce credem că suntem bine poziţionaţi pentru călătoria care urmează, în medii macro bune sau proaste", a spus el.

Khosrowshahi a declarat pentru CNBC că Uber nu face afaceri în Israel sau Gaza, aşa că nu a fost direct afectată de conflictul în curs. El a spus că Orientul Mijlociu reprezintă aproximativ 2% din rezervările brute ale Uber.

Uber a raportat un EBITDA ajustat de 1,09 miliarde de dolari, în creştere cu 576 de milioane de dolari de la an la an şi peste 1,02 miliarde de dolari aşteptaţi de analiştii chestionaţi de StreetAccount.

Rezervările brute pentru trimestrul analizat s-au ridicat la 35,3 miliarde de dolari, în creştere cu 21% faţă de anul trecut şi peste indicaţiile companiei pentru trimestrul trecut.

Pentru trimestrul patru din 2023, Uber a declarat că se aşteaptă să raporteze rezervări brute între 36,5 miliarde dolari şi 37,5 miliarde dolari, comparativ cu estimările StreetAccount de 36,5 miliarde dolari şi EBITDA ajustat cuprins între 1,18 miliarde dolari la 1,24 miliarde dolari.

Iată cum au evoluat cele mai mari segmente de afaceri ale Uber:

Mobilitate (rezervări brute): 17,90 miliarde dolari, în creştere cu 31% de la an la an

Livrare (rezervări brute): 16,09 miliarde de dolari, în creştere cu 18% de la an la an

Segmentul de mobilitate al Uber a raportat venituri de 5,07 miliarde de dolari, comparativ cu 2,93 miliarde de dolari din livrare.

Afacerea sa de transport de marfă a înregistrat vânzări de 1,28 miliarde de dolari pentru trimestrul respectiv, o scădere cu 27% de la an la an. Cifra este, de asemenea, în concordanţă cu suma de 1,28 miliarde de dolari raportată de Uber în trimestrul trecut, când Khosrowshahi a declarat pentru CNBC că transportul de marfă a rămas un domeniu dificil pentru companie în urma pandemiei.

"În vremuri grele, companiile mai mari, companiile mai inteligente cu cea mai bună tehnologie pot ieşi în evidenţă. Şi cred că acesta este un moment în care transportul de marfă Uber poate ieşi în evidenţă", a reiterat el marţi.

Numărul consumatorilor activi lunar ai platformei Uber a ajuns la 142 de milioane în al doilea trimestru, în creştere cu 15% de la an la an. Pe platformă au fost finalizate 2,44 miliarde de călătorii în această perioadă, în creştere cu 25% de la an la an.