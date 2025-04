Complice.ro: Piata experientelor, dupa 5 ani de la pandemie

Complice.ro, curator si furnizor de experiente pentru persoane fizice si companii, analizeaza transformarile pietei de experiente si comportamentul consumatorului post-pandemie: de la adaptarea in criza, la experientele ca investitie emotionala constanta si instrument de wellbeing validat, potrivit unui comunicat eis redacţiei.

"Daca in 2020 intrebarea era cum ramanem relevanti intr-o lume blocata, in 2025 intrebarea este cum raspundem din ce in ce mai bine nevoii reale de echilibru si sens. Iar raspunsul a fost, in mod constant, in jurul experientelor traite constient. Fie individuale, fie folosite strategic in cultura organizationala pentru echipe, este cert ca experientele nu mai sunt percepute ca o extravaganta. Sunt un mod de a avea grija de ceilalti si de noi. Oamenii nu au renuntat la trairi nici in 2020, cand nu le puteau accesa fizic - au acceptat variantele digitale. Iar acum, 5 ani mai tarziu, aleg in cunostinta de cauza experiente care sustin wellbeingul, echilibrul, reconectarea cu ceilalti, dar si cu sine.", declara Oana Pascu, fondator Complice.ro.

Complice.ro a traversat cei 5 ani post-pandemie cu o directie clara: sa transforme experientele dintr-un "nice to have" intr-o solutie constanta pentru wellbeing si engagement. Daca in 2020, intr-un context de incertitudine generala, businessul s-a adaptat rapid, pivotand spre experiente online, anul 2021 a adus o revenire treptata la interactiune si o explozie a nevoii de reconectare. In 2022, Complice.ro a depasit obiectivul de dublare a businessului, marcand o relansare puternica a segmentului corporate, crestere ce s-a mentinut si in 2023, cand afacerile s-au dublat din nou, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru evenimente tematice si solutii experientiale dedicate echipelor. In 2024, businessul s-a stabilizat la 850.000 Euro, dar cu un numar cu 30% mai mare de clienti si cu 4 din 5 companii orientate spre experiente personalizate, cu impact emotional ridicat.

Contextul economic instabil, climatul politic tensionat si lipsa de predictibilitate au influentat deciziile de consum din prima parte a anului. Cu toate acestea, alegerile clientilor Complice.ro indica o directie clara: experientele continua sa fie percepute ca investitii in echilibru personal si relational, nu ca simple optiuni de rasfat.

"2025 cu siguranta nu este un an cu cresteri spectaculoase, dar aduce validari importante. Vedem o maturizare clara in comportamentul clientilor - atat individuali, cat si corporate. Oamenii nu mai aleg experientele doar pentru ca sunt originale, ci pentru ca raspund unei nevoi reale de echilibru, conexiune si traire autentica. Evolutia comenzii medii reflecta exact acest lucru: mai putine alegeri impulsive, mai multe investitii in echilibru. Cand cineva ofera sau traieste o experienta, o face cu sens, nu din automatism. Iar aceasta schimbare redefineste felul in care ne raportam la cadouri, beneficii si la ce inseamna, cu adevarat, sa avem grija unii de ceilalti", adauga Oana Pascu.

Residential: 5 ani de alegeri constante: ce experiente raman in topul preferintelor clientilor. Flexibilitate, adrenalina, personalizare: mixul care rezista in timp.

In ciuda schimbarilor din ultimii cinci ani, preferintele clientilor residential au conturat un cadru clar, care s-a mentinut constant de la an la an: experientele care ofera flexibilitate, intensitate emotionala si libertate de alegere se afla in topul optiunilor.

Astfel, pachetele de tip Flexi Box, care permit beneficiarilor sa-si aleaga singuri experienta dorita, sunt foarte solicitate, reflectand nevoia tot mai mare de personalizare si autonomie. In acelasi timp, experientele cu adrenalina si aventura - precum zborul cu avionul usor, experienta in simulatorul de zbor, saltul cu parapanta sau experienta de conducere a unei masinute special preparate pe sosea - au ramas in topul vanzarilor in fiecare an, ca forma de evadare si reechilibrare. Topul celor mai populare experiente in ultimii 5 ani este completat de experiente de relaxare, cum ar fi terapia prin plutire, degustari si cazari in locatii inedite.

In ultimii 5 ani, companiile au ales experiente care au evoluat de la simple activari la instrumente consistente de engagement, recunoastere si consolidare a echipelor.

Daca in perioada pandemiei s-au remarcat experientele online adaptate lucrului la distanta, ulterior companiile s-au reorientat catre formate fizice, personalizate si cu tematici relevante pentru cultura organizationala. Activitatile de tip team experiences - construite in jurul unor concepte creative, colaborative sau aparent competitive - au devenit principalele alegeri in zona de evenimente de echipa (team building, management meeting etc).

In acelasi timp, au crescut cererile pentru pachete individuale de tip reward & recognition, care ofera angajatilor libertatea de a-si alege singuri experientele, in functie de preferinte si stil personal. Solutiile multi-touchpoint, care combina elemente de surpriza, interactivitate si emotie, au fost preferate mai ales in proiectele recurente, in timp ce tematicile centrate pe wellbeing, dezvoltare personala si reconectare umana au devenit constante in briefurile din ultimii ani.

"Probabil cea mai puternica lectie din ultimii 5 ani este exact aceasta - schimbarea nu mai este o exceptie, ci o constanta. Iar experientele ii ajuta pe oameni sa navigheze prin ea cu mai multa claritate, curaj si conexiune. O experienta bine aleasa devine un spatiu de reconectare cu tine sau cu ceilalti, de resetare emotionala sau de explorare. Tocmai de aceea, nu mai vorbim despre experiente ca despre niste "pauze' de la realitate, ci ca despre instrumente reale care pot sustine adaptarea si wellbeing-ul in vremuri in continua schimbare", mai adauga Oana Pascu.