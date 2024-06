Conferinţa Great People Inside - Everything HR a reunit la Braşov în 29-30 Mai peste 350 de participanţi

Anul acesta, cea de-a 19-a ediţie a Conferinţei Great People Inside a reunit la Braşov în 29-30 Mai peste 350 de participanţi - specialişti din HR, marketing, vânzări, manageri, antreprenori şi coachi. Temele au fost diverse, de la beneficiile şi nevoile angajatului în 2024 la leadership şi spiritualitate în business. Două zile pline de prezentări captivante şi de panel-uri cu sens care aduc claritate şi informaţii noi.

Everything HR by Great People Inside este un concept revoluţionar de evenimente dedicate excelenţei şi inovaţiei în domeniul resurselor umane, dezvoltat pentru a aduce împreună profesionişti de talie internaţională şi naţională din diverse industrii. O oportunitate unică pentru profesioniştii din HR de a se conecta, de a-şi împărtăşi experienţele şi de a explora cele mai recente tendinţe şi bune practici din domeniu. Prin intermediul prezentărilor captivante, interactive şi sesiunilor de discuţii, participanţii sunt încurajaţi să îşi dezvolte abilităţile şi cunoştinţele, contribuind astfel la evoluţia şi succesul organizaţiilor lor.

Evenimentele organizate sub umbrela Everything HR by Great People Inside oferă numeroase oportunităţi de networking şi interacţiune şi sunt concepute pentru a facilita crearea de conexiuni valoroase între participanţi, promovând schimbul de idei şi colaborarea între profesionişti din diverse industrii. Sesiunile unu la unu şi activităţile de networking permit participanţilor să creeze legături autentice şi să îşi extindă reţeaua de contacte profesionale.

În deschiderea conferinţei Doru Dima, CEO al companiei Great People Inside a dat startul oficial acestui eveniment de excepţie făcând referire la prima conferinţă, ce a avut loc acum 21 ani într-un cadru mai puţin festiv, cu 40 de participanţi. Astăzi este o conferinţă de prestigiu ce adună profesionişti din peste 10 ţări.

Conferinţa a debutat cu prezentarea de excepţie a lui Anil Seth, Profesor de Neuroştiinţe Cognitive şi Computaţionale care ne-a demonstrat cât de diferiţi suntem şi ne-a arătat cum funcţionează creierele noastre. Despre importanţa integrării dezvoltării holistice şi transformării personale în business ne-a vorbit Zarja Cibej, Fondator My Tamarin şi vindecător spiritual, împărtăşindu-ne călătoria ei personală către cunoaşterea de sine şi către succes.

Printre prezentările memorabile s-a numărat şi cea a lui Onyi Anyado, speaker global de leadership, futurist şi trainer corporatist care a discutat despre importanţa leadershipului, creativităţii şi valorilor în conturarea unui viitor de succes. Itay Talgam, un alt speaker excepţional, dirijor simfonic de renume mondial şi consultant în afaceri, a adus în faţa participanţilor o corelaţie unică între tipuri de dirijori şi tipurile de lideri făcând o întreagă sală să aplaude şi să cânte. Altă prezentare de impact a fost cea a lui Enrico Banchi care a adus în prim-plan o temă esenţială: siguranţa. De la securitatea fizică la protecţia datelor şi până la sănătatea mentală a echipei, discursul său a subliniat necesitatea de a investi în resurse şi strategii care să asigure un mediu de lucru sigur şi sănătos.

Cauza socială către care am ales să ne îndreptăm atenţia în această ediţie este cea susţinută de Asociaţia Bastonul Alb. Asociaţia se ocupă de sprijinirea şi integrarea în societate a persoanelor nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere. Acesta oferă programe de educaţie, formare profesională, şi diverse activităţi menite să îmbunătăţească calitatea vieţii nevăzătorilor. Asociaţia este mereu în căutare de voluntari care să însoţească persoanele nevăzătoare sau slab văzătoare în activităţile pe care le desfăşoară.

Printre keynote speakerii prezenţi la eveniment au fost specialişti din mediul de business românesc, dar şi specialişti recunoscuţi pe plan internaţional precum: Flaviu Cicirean - Entrepreneur, Creative Director, Branding Expert - Brand Minds & Brand Emotion, Daniela Stoian - Director General Adjunct împreună cu Cătălin Robert Ana - Formator şi Business Development Manager Wellington, Rick Yvanovich - CEO & Founder TRG International, Mihail Pricop - Training Manager and Philosophical Counselor - Autonom Group, Aurelian Ciocan, Profesor de public speaking şi dicţie, fondator al Media Training şi Şcolii de dicţie, Pedro Pinto, Director of Operations, Corpo Santo Hotel, Tracie Sponenberg - Global Speaker on HR, Leadership, Technology and Business - Chief People Officer of The Granite Group, Perry Timms - Founder&CEO PTHR şi Adrian Marius Dobre - General Director, National Company Unifarm.

Am avut şi câteva premiere anul acesta. Una dintre ele a fost un nou format al panel-urilor cu care am obişnuit participanţii, mai interactiv şi mai captivant. Trei teme importante au adus în faţă specialişti din domeniul HR. În panelul de "Tehnologia la locul de muncă" Ovidiu Bîrsă - Comercial Director, Edenred Romania şi Benefit Systems, Aurelian Chitez - Director of Sales alături de Mihaela Colesnic - Tax & Legal Manager Romanian Software, Mihai Găvan - Global Strategic Alliances Director TotalSoft, Ovidiu Teodorescu - CEO UCMS by AROBS au discutat despre impactul tehnologiei în domeniul resurselor umane. Un alt panel a fost cel de "Modele de carieră şi coaching" unde Diana Cicirean - career coach, Future Career, Simona Popovici - HR Executive Director, Renault şi Desiree Diaconescu - HR Vice President, Tuborg au discutat despre carieră, viitor, dezvoltarea şi orientarea profesională a studenţilor şi tinerilor adulţi. Ultimul panel interactiv a fost "Noua eră a muncii" unde Oana Piticaş - Counsel, Employment & White Collar Crime Practice Coordinator Romania, Noerr, Ciprian Babiţa - Writer and Producer, Founder &CEO Interbabis şi Kronsit, Emilia Stroe - HR Director, Sphera Franchise Group au adus în prim-plan importanţa adaptabilităţii organizaţionale, inovaţiei şi cunoştinţelor juridice în faţa schimbărilor rapide din lumea muncii.

În concluzie, lumea HR este în continuă mişcare şi avem nevoie să fim atenţi la noi, la cei din jur, la felul în care percepem lumea, avem nevoie să ne jucăm şi să ne conectăm real unul la celălalt. Transformarea business-ului începe cu transformarea personală. Transformarea lumii exterioare începe cu transformarea lumii interioare.

Încheiem această conferinţă cu încrederea că fiecare participant a plecat inspirat şi motivat să-şi continue drumul cu pasiune şi determinare, devenind astfel arhitectul propriei reuşite în viaţă.

Evenimentul a fost moderat de Simona Ţăranu, TV Presenter şi Constantin Opriş, Business Journalist.