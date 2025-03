Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii IASITEX S.A.

Consiliul de Administratie al societatii IASITEX S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J40/5956/2020, Cod Unic de Inregistrare RO 1957058, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente finaciare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 28.04.2025, ora 14:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, corp A, camera 17, Etaj 2.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 15.04.2025, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 28.04.2025 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 29.04.2025, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2024.

2. Prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2024.

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2024.

4. Aprobarea repartizarii profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2024.

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025.

7. Discutarea şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2025.

8. Prezentarea şi aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.

9. Aprobarea datei de 20.05.2025, ca "data de inregistrare", respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 19.05.2025 ca "ex-date", adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10. Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

a) Dreptul actionarilor de a participa la A.G.O.A.

La A.G.O.A. sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale) sau inainte de A.G.O.A., prin corespondenta (in baza buletinului de vot prin corespondenta sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor - persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor - persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2025.

c) Documente aferente A.G.O.A.

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul A.G.O.A.

- Formularele de vot prin corespondenta

- Buletin de vot

- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1.numele/denumirea actionarului;

2.numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile puratand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4.precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferitei in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa office@iasitex.ro, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de A.G.O.A..

Proiectul de hotarare al AGOA, precum şi documentele şi materialele de sedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data ţinerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.iasitex.ro şi la sediul societăţii, respectiv începând cu data de 28.03.2025.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al IASITEX SA este format din 2.105.179 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in A.G.O.A.. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in A.G.O.A. proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct de la acţionari şi/sau reprezentanţii acestora şi, în mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizării şi desfăşurarii sedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotararilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în sedinţa din data de 28.04.2025.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10:00-14:00, dupa data apariţiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a, sau la telefon, persoana de contact - Kalamar Sînziana Florentina, telefon 0731.036.205, sau prin e-mail la adresa: office@iasitex.ro.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Vuza Eduard