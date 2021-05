CRISTIAN GHINEA, MINISTRUL PROIECTELOR EUROPENE: "Poziţia României în negocierea pentru PNRR este slăbită, întrucât CE are drept de veto"

Până când nu vor fi închise diferenţele de viziune politică asupra Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), nu vor putea fi închise detaliile tehnice ale acestui document, a afirmat, Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, într-un interviu acordat pentru DC News.

"Toate deciziile privind PNRR sunt ale României. Poziţia noastră de negociere privind PNRR este slăbită de modul în care regulile jocului sunt trasate. Pe regulamentul european, Comisia are drept de veto în acest moment. Dacă nu convingem Comisia să aprobe planul ca atare, se poate să nu ni-l aprobe. Nu am făcut eu regulile acestea. (...) Privind detaliile tehnice, Comisia Europeană are dreptate. Încercăm să dăm deoparte argumentele tehnice ale Comisiei, pentru a rămâne doar cele de opinie. Nu ştim dacă vom câştiga această bătălie, pentru că experţii europeni sunt foarte riguroşi în argumentele respective. (...) La PNRR, sarcina probei este pe statul membru şi totul trebuie stabilit înainte, până la 31 mai, pe detalii de cost şi obiective, pe fiecare şase luni, pentru următorii cinci ani. Uniunea Europeană a creat un animal politic complet nou şi bizar, pe care cred că nu prea ştie cum să îl gestioneze. S-a creat un monstru politico-birocratic pe care Comisia nu ştie cum să îl gestioneze şi cere foarte multe detalii înainte, situaţie pentru care nimeni nu a fost pregătit. Facem eforturi să fim credibili în acest proces şi să livrăm partea tehnică. Până când nu închidem diferenţele de viziune, nu putem închide detaliile tehnice", a declarat Cristian Ghinea, înaintea discuţiilor pe care premierul Florin Cîţu le-a avut, ieri, despre PNRR cu comisarii europeni Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis şi Andreea Vălean.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a menţionat că supra-alocarea iniţială a fost o decizie bună, deoarece dacă s-ar fi mers din start la Comisie cu proiecte pentru doar 29 miliarde euro, am fi riscat ca o parte dintre acestea să fie respinse şi să rămână fără finanţare.

"De exemplu, pe rutier, dacă am fi mers cu un PNRR de 29 miliarde euro, în urma obiecţiilor Comisiei Europene, picam sub suma alocată. (...) Au fost anumite proiecte unde oficialii europeni nu au fost de acord cu abordarea noastră. E cazul irigaţiilor pentru care ne-am bătut şi încă mai e deschis dosarul. Sunt alte proiecte unde, de exemplu, am redus numărul de unităţi de la 100 la 75; am tăiat din obiective pentru a nu pierde alocarea pe PNRR. (...) Comisia Europeană consideră că se dau prea mulţi bani pentru transporturi. Noi întrebăm cine decide acest lucru, pentru că e o decizie politică. Iar cei din Comisie ne spun că avem la dispoziţie şi alte programe operaţionale europene şi că avem un istoric nefericit în lipsa absorbţiei sumelor alocate pentru construcţia de autostrăzi. Mai mult, ne arată că avem alocaţi 2 miliarde euro pe Programul Operaţional de Transport pentru 2021-2027. Comisia ne întreabă de ce mai avem nevoie şi în PNRR de sume pentru autostrăzi, iar noi le spunem că avem nevoie de 10 miliarde euro pentru autostrăzi.

Ăsta este pariul pentru care eu şi colegul Cătălin Drulă ne punem capul la bătaie şi ne riscăm cariera politică. Dacă noi vom obţine bani mulţi din PNRR pentru autostrăzi şi nu vom putea să facem autostrăzile până în anul 2026, o să fim ultimii papagali ai Europei că am luat această decizie", a menţionat ministrul Cristian Ghinea.

El a ţinut să precizeze că veştile sunt bune pentru mediul de afaceri, deoarece Comisia Europeană este de acord cu alocarea a 1,5 miliarde euro pentru instrumente financiare destinate IMM-urilor, instrumente ce vor fi create cu sprijinul Băncii Europene de Investiţii. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a spus că va fi creat un instrument de solvabilitate, finanţat cu 400 milioane euro de Banca Europeană de Investiţii, care va face o infuzie de capital în câteva bănci din ţara noastră. În cadrul acestui instrument, companiile vor primi un credit-punte garantat 100% de BEI, la dobândă aproape zero, cu perioadă de graţie până trece criza şi până când firmele respective îşi vor relua afacerile şi plăţile.

"Astfel, nu mai stăm cu dosare timp de şase luni pe care să le aprobe statul, ci finanţarea companiilor va fi rapidă. Va mai fi un instrument pentru digitalizare şi unul pentru dezvoltarea IMM-urilor, în cadrul alocării de 1,5 miliarde euro", a arătat Cristian Ghinea.

El a mai spus că pe capitolele la care nu s-a căzut încă de acord cu Comisia - autostrăzi, irigaţii, etc. - este posibil ca, până la 31 mai, data limită de depunere a PNRR, anumite alocări să fie schimbate, regândite, deoarece unele investiţii respectă procentul de 37% privind criteriul verde, în timp ce altele nu îl respectă.