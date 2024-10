De la F-16 la Patriot: Norvegia sprijină apărarea României

English Version

Norvegia sprijină cu 127 milioane dolari achiziţionarea unui sistem Patriot de către ţara noastră, a anunţat ieri, printr-un comunicat de presă, Ministerul Apărării Naţionale, după ce factorii de decizie de la Bucureşti au decis donarea unui astfel de sistem către Ucraina. Sprijinul financiar aprobat de guvernul de la Oslo vine în contextul în care, în urmă cu doi ani, ţara noastră a achiziţionat din Norvegia 32 de avioane F-16 pentru suma de 388 milioane de euro. Anunţul privind contribuţia Norvegiei la achiziţionarea sistemului Patriot de către România a fost făcut recent la Reuniunea Consiliului statelor nordice, care are loc în aceste zile la Reykjavik, Islanda, potrivit sursei citate, contribuţia respectivă fiind parte din Iniţiativa de Acţiune Imediată pentru Apărarea Antiaeriană (Immediate Action on Air Defense), coordonată de Germania. Sprijinul norvegian va permite României să îşi consolideze capabilităţile de apărare aeriană, contribuind direct la securitatea flancului estic al NATO şi la protejarea spaţiului euro-atlantic.

Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, a declarat: "Prin această contribuţie semnificativă, Norvegia demonstrează nu numai sprijinul său ferm pentru România, dar şi angajamentul faţă de securitatea aliată. Continuăm să stăm împreună alături de Ucraina în aceste momente critice".

Potrivit Reuters, Patriot este un sistem de apărare antirachetă sol-aer la nivelul întregului teatru de operaţiuni, construit de compania americană Raytheon Technologies Corp. Este vorba despre un sistem mobil care include un radar, o staţie de control, un generator de energie, staţii de lansare şi alte vehicule de sprijin. Sistemul are capacităţi diferite în funcţie de tipul de interceptor utilizat. Interceptorul PAC-2 foloseşte un focos cu fragmentare prin explozie, în timp ce racheta PAC-3, mai nouă, foloseşte o tehnologie mai avansată de tip hit-to-kill. Patriot are o rază de acţiune de peste 150 kilometri. O singură baterie Patriot costă peste 1 miliard dolari, din care 400 milioane dolari pentru sistem şi 690 milioane dolari pentru rachetele aferente, conform informaţiilor prezentate de think tank-ul Center for Strategic and International Studies. Compania Raytheon a construit peste 240 de sisteme Patriot, iar acestea sunt folosite în prezent de 18 ţări, inclusiv de SUA. Sistemul a fost foarte solicitat în Orientul Mijlociu din cauza ameninţării pe care o reprezintă Iranul pentru regiune. Potrivit Raytheon, sistemul a interceptat în diferite zone ale lumii, din 2015 şi până acum, peste 150 rachete balistice.