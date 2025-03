Deloitte România şi WPP au semnat extinderea contractelor de închiriere în clădirea The Mark

CPI România a semnat extinderea contractelor de închiriere pentru o suprafaţă totală de peste 12.000 de metri pătraţi cu Deloitte România şi WPP, doi dintre principalii chiriaşi ai clădirii de birouri The Mark, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Gradul de ocupare al clădirii a ajuns la 99,7%.

Deloitte România a prelungit cu şapte ani contractul de închiriere pentru biroul din Bucureşti, situat în The Mark - Tower, cu o suprafaţă totală de 7.570 de metri pătraţi, dispus pe şapte etaje. "Cei cinci ani petrecuţi de echipa Deloitte România în The Mark ne-au arătat că am făcut alegerea corectă când am decis să ne mutăm în această clădire de ultimă generaţie, sustenabilă şi eficientă din punct de vedere energetic, uşor accesibilă. Ne-am construit aici spaţiul ideal pentru a susţine dezvoltarea echipelor şi competenţelor noastre şi pentru a interacţiona cu clienţii", a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova.

Grupul WPP, lider mondial în marketing şi comunicare, a prelungit cu cinci ani contractul de închiriere pentru biroul său din România, situat în The Mark - Podium. "CPI România ne-a dovedit că este un partener de încredere care răspunde tuturor standardelor noastre de calitate pentru serviciile oferite. Clădirea The Mark este un spaţiu care are toate dotările de care orice chiriaş are nevoie, atunci când îşi doreşte un spaţiu de lucru modern şi eficient. Felicitări echipei CPI România pentru profesionalismul dovedit!", a declarat Manuela Necula, CEO Ogilvy & Hogarth România, conform comunicatului.

"Ne bucură faptul că Deloitte România şi WPP, care ne sunt alături încă de la început, au semnat prelungirea pe termen lung a contractelor de închiriere. Acest lucru confirmă preocuparea noastră continuă de a îmbunătăţi calitatea şi serviciile oferite în clădirile de birouri din portofoliul nostru. The Mark are certificarea BREEAM Excellent şi suntem în curs de certificare pentru Access4You, clădirea fiind eficientă din punct de vedere energetic, cu echipamente şi tehnologii moderne ce oferă chiriaşilor condiţii de lucru excelente", a declarat Fulga Dinu, Country Manager CPI România.

The Mark este un proiect modern de birouri situat în centrul Capitalei şi are printre chiriaşi şi compania multinaţională din tehnologie Infosys, firma globală de avocatură Dentons şi compania LPP Romania Fashion. Cele două tranzacţii au fost intermediate de compania Knight Frank, specializată în consultanţă imobiliară. "Ne face plăcere să continuăm colaborarea şi suntem siguri că ambii chiriaşi sunt mulţumiţi de calitatea clădirii de care beneficiază, în plin CBD. Anul trecut, 50% din totalul tranzacţiilor de birouri au fost renegocieri, iar în 2025 ne aşteptăm să fie la fel. Livrările de spaţii de birouri în 2024 s-au situat la un minim istoric în ultimii 14 ani, doar 15.000 de metri pătraţi, un trend care va continua şi anul acesta, în contextul în care companiile susţin şi promovează activ prezenţa la birou, mai mult decât anii trecuţi, ceea ce va menţine şi evoluţia ascendentă a costului chiriei pe metru pătrat, mai ales în zonele consacrate", a spus Horaţiu Florescu, Chairman & CEO Romania, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Serbia.

Clădirea The Mark, aflată în portofoliul CPI România, a fost inaugurată în 2019 şi are o suprafaţă totală închiriabilă de 26.050 de metri pătraţi. Proiectul este compus din două corpuri - Podium, care are şase etaje, şi The Tower, cu un regim de înălţime de 14 etaje. The Mark beneficiază de o amplasare excelentă, în apropierea Pieţei Victoriei, fiind conectată eficient cu reţeaua urbană de transport în comun, inclusiv cu metroul aflat la câteva minute distanţă. Clădirea dispune de 330 de locuri în parcarea supraterană şi subterană, dispusă pe trei niveluri. În prezent, investiţiile în modernizarea The Mark vizează lobby-urile de la parterul clădirilor Podium şi Tower, lucrările urmând a fi finalizate în luna martie.

CPI România este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de real estate, cu un portofoliu de spaţii office de 340.000 de metri pătraţi.