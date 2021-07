Directorul general al APDM Galaţi, destituit la un an şi jumătate de când a fost numit

Alexandru Şerban a fost destituit din funcţia de director general al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime Galaţi, la un an şi jumătate de la numirea pe post, decizia fiind luată în Consiliul de Administraţie al companiei, informează news.ro.

Şerban îşi va încheia mandatul în 8 august.

"Din păcate, în urma deciziei Consiliului de Administraţie, drumul meu alături de APDM se încheie pe 8 august. Mi-ar fi plăcut să pot continua proiectele începute însă, aşa cum spun cei de la The Rolling Stones, în celebra lor melodie, "You can't always get what you want". Sunt sigur că în viitor, mă aşteaptă multe alte provocări, pe care le aştept cu entuziasm. Legat de toată activitatea mea din această perioadă, pot spune că sunt mândru de reuşitele pe care le-am avut alături de echipa APDM şi mă declar onorat să fac parte din acest colectiv de profesionişti. Am reuşit într-o scurtă perioadă de timp să repunem pe picioare anumite proiecte, să avansăm stadiile altora şi să creăm unele noi. Se pot face mai multe lucruri din postura de director APDM? Cu siguranţă! Însă este nevoie de stabilitate", a scris, pe Facebook, directorul APDM Galaţi, destituit de Consiliul de Administraţie al companiei.

APDM este o companie naţională cu capital integral de stat, al cărei acţionar majoritar este Ministerul Transporturilor.

Compania gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunărea maritimă, respectiv terenuri portuare şi fronturi de acostare a navelor, de la Mm 12,5 la km 17,5 si km 251 la km 255, incluzand porturile Galaţi, Brăila, Tulcea, Hârşova, Isaccea, Mahmudia si braţele secundare Măcin, Chilia si Sf. Gheorghe.