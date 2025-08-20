Prognoza meteo (20.08. - 21.08.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor creşte faţă de intervalul anterior în cea mai mare parte a ţării şi se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar înnorări şi averse se vor semnala după-amiaza şi seara pe arii restrânse în zonele montane şi submontane şi izolat în sud-est, iar noaptea în extremitatea de nord-vest a teritoriului. Pe alocuri vor fi condiţii ca ploile să fie însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 24 şi 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 şi 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 6 grade. Dimineaţa, pe areale mici, în special în depresiuni şi pe văi se va semnala ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Valorile termice vor fi în creştere faţă de intervalul anterior şi se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după orele amiezii, dar condiţiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.