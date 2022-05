DRULĂ (USR) A PREZENTAT CONTRAPERFORMANŢELE GUVERNĂRII: "Avem o coaliţie a falimentului la butoane, iar rezultatele le văd în fiecare zi românii în indicatori simpli"

Liderul interimar al USR, Cătălin Drulă a anunţat, astăzi, bilanţul real al guvernării PSD-PNL-UDMR în ultimele 6 luni, arătând că avem o coaliţie a falimentului la butoane, iar rezultatele le văd în fiecare zi românii în indicatori simpli: Inflaţie record, creştere necontralata a preţurilor, îndatorarea criminală a ţării, relatează News.ro.

"V-am rugat să ne întâlnim astăzi aici cu o ora sau două, după cum sunt ştirile pe surse, înainte că această guvernare PNL-PSD să îşi anunţe rezultatele a 6 luni de dezastru sau ceea ce numesc ei guvernare. Ne îndreptăm cu toată viteză înainte către o catastrofă. Avem o coaliţie a falimentului la butoane, iar rezultatele le văd în fiecare zi românii în indicatori simpli. Inflaţie record, creştere necontralata a preţurilor, îndatorarea criminală a ţării, rate mai mari, creşteri ale cheltuielilor statului, îngrăşarea clientelei de partid şi sărăcirea românilor" a spus Drulă.

El a spus că, pentru că astăzi au anunţat bilanţul la 6 luni de guvernare, "tot astăzi, o coincidenţă, se fac tot atâtea zile de când am fost daţi afară de la guvernare de Iohannis, câte zile am avut noi la guvernare, 260 de zile am fost la Ministerul Transporturilor, 260 de zile au trecut de atunci şi am făcut public, aţi primit şi dvs presă, o comparaţie a acestor 260 de zile, o comparaţie care mă doare".

"În mod normal, fiind în opoziţie, liderul opoziţiei, ar trebui greşelile adversarilor într-un fel să îţi creeze material. Pe mine mă doare când văd ce se întâmplă cu infrastructură de transport a României pentru că, în primul rând, sunt cetăţean şi mi-aş dori că oamenii care ne guvernează să aibă rezultate. Nu că este prost, este dezastru!", a precizat el.

Potrivit lui Drulă, "pe PNRR, dacă luăm numai transporturi, din 7,5 miliarde, câte sunt puse acolo de euro, o oportunitate istorică pentru România, numai pentru un singur proiect, pentru A7, avem 3 miliarde de euro, mai mult decât a cheltuit România în 10 ani cu toate autostrăzile şi drumurile expres. avem semnate contracte din cei 7,5 miliarde de euro doar pentru 3%".

"Dacă vorbim de contraperformantele acestui guvern şi de cifre, o să va mai dau câteva cifre care sunt chiar din date oficiale: pe primele patru luni ale anului, au scăzut investiţiile faţă de anul trecut cu 7%, sunt cifrele publicate de Ministerul Finanţelor şi citez din surse oficiale. Deci investiţiile au scăzut cu 7% în condiţiile în care suntem pe final de program european 2022, este deja an de extensie de la programele operaţionale care erau 2014-2021, acum ar trebui să vină grosul absorbţiei şi ei au făcut, în total, cu 7% mai puţine investiţii", a spus el.

El a mai arătat că INS, o altă instituţie publică, ne anunţă că a scăzut domeniul infrastructurii cu 11% pe primul trimestru faţă de anul trecut şi dau şi cauza: semnarea cu întârziere a licitaţiilor şi a contractelor publice de lucru.

"Inflaţia, 13,8% în aprilie, este enorm! Inflaţia este hoţul nevăzut care ia bani din buzunarele românilor, o taxa mascată care se pare că le convine pentru că, prin această inflaţie, statul se hrăneşte, TVA se aplică pe o baza mai mare şi se pot roţi banii în clientela de partid. Au crescut ratele dobânzilor - ROBOR a ajuns la 5,9% la sfârşitul lunii mai, asta înseamnă că o rată de 1.300 de lei a devenit acum una de 1.500 de lei. Ne împrumutăm pe pieţele de capital la cea mai mare dobânda din ultimele două decenii, de 20 de ani nu ne-am împrumutat la 8,1% la împrumuturi pe termen lung. Este cea mai mare rată a dobânzii din Uniunea Europeană. Din 27 de state membre, ne împrumutăm la cea mai mare rată a dobânzii, 1.000 de euro pe secundă", spune liderul USR.

Drulă a mai arătat că preţul combustibililor, peste 9 lei, datoria publică a României a depăşit în premieră 50% din PIB, cheltuielile statului cresc, avem un raport detaliat pe care îl vom arată şi dumneavoastră, presei, cu contraperformantele acestui guvern al falimentului în primele şase luni de activitate.

"Este foarte grav şi nu vreau să sperii oamenii, este departe de mine gândul de a induce panică, dar este foarte important să tragem un semnal de alarmă acum, cât se mai poate. Acum încă se pot lua măsuri, se pot lua măsuri înainte că, peste un an sau doi, să ajungem în scenariul grec de acum 10 ani pentru că asta se întâmplă - nu mai poate fi finanţată datoria României, la 4 lei pe care îi cheltuim din banii pe care îi strângem la buget, mai împrumutăm un leu şi încă un leu, al doilea din cei împrumutaţi merge către datoriile din trecut. Nu se poate susţine asta, vom ajunge într-un scenariu de ajustare brutală şi de ce ajungem aici? Pentru că premierul Ciucă nu înţelege absolut deloc economie, este doar un executant pus acolo de Iohannis, arhitectul acestei coaliţii dezastruoase, omul care a dat afară USR de la guvernare, USR care a făcut PNRR, care a guvernat profesionist, a fost dat afară că să aducă PSD la guvernare. Este Ciolacu acolo, lui Ciolacu nu-i pasă. Eu sunt convins, şi am lansat şi public această provocare, nu va prelua, nu va avea curajul să preia guvernarea la rotativă peste un an, în mai la anul ar trebui să preia guvernarea, pentru că ştie ce dezastru lasă în urmă", a spus preşedintele interimar al USR.

El acuză guvernul că "se pregătesc să dea tunul, tunul pentru ei, tunul pentru clientela de partid şi să fugă".

"După noi, potopul! Asta este modelul de guvernare PSD pe care l-am tot văzut în ultimii 20-30 de ani, ce este cel mai grav acum este că se face cu un PNL care a devenit cârpă lor de şters pe picioare. Acesta este bilanţul real al guvernării, indiferent despre ce vor anunţă peste o ora sau două", a mai spus Cătălin Drulă.