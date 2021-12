EDUARD NOVAK:"Bugetul pe 2022 va fi de 571 de milioane de lei, cel mai mare aprobat în ultimii ani"

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunţat, astăzi, într-o conferinţă de presă, că bugetul aprobat pentru 2022 este ce 571 de milioane de lei, fiind acceptat amendamentul prin care a solicitat 50 de milioane de lei în plus, potrivit Agerpres.

El a precizat că este cel mai mare buget alocat sportului din ultimii ani, apreciind suma alocată ca fiind decentă.

"Anul acesta execuţia bugetară pe Sport fără Tineret a fost de 481 de milioane de lei. Anul viitor avem un buget aprobat, doar pe sport, de 571 de milioane de lei. Este cel mai mare buget aprobat în ultimii foarte mulţi ani din sport. Sunt foarte fericit de acest lucru. Ieri a trecut amendamentul prin care am solicitat pe credit de angajament 50 de milioane în plus. Am pornit cu 521 şi am ajuns la 571 de milioane. Cred că este o sumă decentă şi putem avea nişte planuri. În această sumă este cuprins tot ce înseamnă sport, inclusiv Liga de Aur. Anul trecut a fost 481 de milioane fără premii şi anul acesta 571 fără premii. Este o creştere semnificativă faţă de alţi ani şi putem face planuri şi pe investiţii, şi pe deschiderea noilor secţii, şi pe bugetare de copii şi juniori, şi pe sport paralimpic. Şi cu siguranţă ne va rămâne şi pentru Liga de Aur", a declarat Novak.

El a afirmat că în 2021, după rectificările bugetare, bugetul total al Ministerului Sportului, care a avut şi portofoliul de tineret, a fost de 629 de milioane de lei.

"Acum un an preluam acest minister cu mare emoţie, anul acesta au avut loc foarte multe schimbări, foarte multe activităţi de care sunt mândru, dar sunt şi altele, din păcate, pe care le-aş fi putut manageria mai bine. Dar cred că anul 2021 a fost un an de succes pentru sportul românesc. Şi aş începe în primul rând din punct de vedere financiar, pentru că asta ne doare cel mai mult. Anul 2021 a început cu un buget destul de modest, un buget aprobat de 521 de milioane de lei, din care a trebuit să ne manageriem în aşa fel încât activitatea sportivă olimpică şi cluburile noastre, federaţiile sportive şi cluburile să aibă o activitate cât de cât bună. Am pornit cu 521 de milioane şi, spre surprinderea mea, am ajuns la sfârşitul anului cu o execuţie de 629 de milioane de lei. Cred că este o creştere semnificativă şi vreau să le mulţumesc colegilor mei din Guvern care m-au sprijinit în toate proiectele. Şi aici mă refer la acele susţineri din fondul de rezervă, pe campionatele europene de volei, de tenis de masă, de atletism, şi, desigur, dublarea premiilor sportivilor olimpici de 39 de milioane, tot din fondul de rezervă, plus rectificarea bugetară. Şi astfel am ajuns la 629 de milioane de lei", a adăugat ministrul.

În 2021, totalul executat de minister pentru portofoliul de sport a fost de 481 de milioane de lei, a afirmat Novak: "Anul acesta am finanţat trei campionate europene care erau stabilite, de tenis de masă, de volei, de atletism şi campionatul de dans sportiv. Anul acesta, federaţiile sportive naţionale au fost finanţate cu 128 de milioane de lei, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român cu 111.752.000 lei. Cluburile noastre sportive, cele 48, complexurile, le-am finanţat cu 164 de milioane de lei, rente viagere de 42.527.000 lei, indemnizaţii sportive 8.761.000 lei şi un total executat 481 de milioane de lei pe sport, în afară de tineret, care a avut 150 de milioane de lei".

El le-a transmis federaţiilor sportive că în 2022 bugetele alocate de la fondul de stat vor fi majorate semnificativ şi că ministerul va prelua şi o parte din cheltuielile pe care le-a avut Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în anii precedenţi.

"Trebuie să privim puţin diferit lucrurile. Comitetul olimpic trebuie să privească obiectivele olimpice, eu îmi doresc foarte mult în viitorul apropiat să avem o direcţie foarte clară şi a comitetului olimpic şi a Ministerului Sportului. Până acum am avut o finanţare destul de confuză. Unele cantonamente, competiţii au fost finanţate de ei, altele de noi şi îmi doresc să avem un traseu clar. Ei să finanţeze tot ce înseamnă lot olimpic, salariile antrenorilor şi noi să finanţăm tot ce înseamnă campionate europene mondiale, juniori şi tineret. Trebuie să ştim foarte clar cele două instituţii ce funcţie au şi atunci cu siguranţă vom avea o altă viziune. Cu siguranţă anul acesta bugetele federaţiilor vor creşte semnificativ şi îmi doresc să preiau foarte multe activităţi care nu au fost finanţate decât de COSR în anii trecuţi şi le mulţumim pe această cale. Trebuie ştiut foarte clar fiecare organizaţie ce atribuţii are", a mai spus Eduard Novak.

În acelaşi timp, ministrul îşi doreşte pentru 2022 eficientizarea finanţării federaţiilor, în baza rezultatelor obţinute: "Ne dorim de asemenea eficientizare a finanţării federaţiilor. Ne dorim să finanţăm federaţiile în baza rezultatelor. Ne-am dat seama după un an că foarte mulţi, din păcate, nu ştiu să facă performanţă. Sunt puţine federaţiei organizate precum canotajul, tenisul de masă sau înotul. Sunt puţine şi trebuie să le ajutăm, trebuie să le dăm nişte direcţii. Şi direcţiile sunt investiţii în copii şi juniori, le bugetăm, investiţii în sporturi paralimpice, le bugetăm. Vor fi nişte investiţii importante, dar nu vor fi opţionale în primă fază, vor fi obligatorii. Este o reţetă reală, demonstrată peste tot".

Ministrul Sportului a precizat, totodată, că apreciază despărţirea de portofoliul de tineret: "Cu siguranţă fără portofoliul de tineret va fi mult mai uşor deoarece ne putem focusa doar pe sport, avem foarte multe obiective de îndeplinit. Desigur, este presiune mare, aşteptări mari, şi am aşteptări şi de la colegii mei, şi de la federaţii, şi de la antrenori. Vreau să ştie toată lumea că noi suntem alături şi performanţa este prioritară".

Bugetul Ministerului Sportului pentru anul 2022 a primit aviz favorabil, marţi seara, în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlament.

Bugetul cu amendamente, susţinut în faţa comisiei de ministrul Sportului, Eduard Novak, a primit 30 de voturi "pentru" şi 3 "împotrivă".

Anterior, bugetul Ministerului Sportului pentru anul 2022 fusese avizat favorabil şi de Comisiile reunite pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat, cu 13 voturi "pentru" şi 5 "împotrivă".

Eduard Novak a declarat în cadrul audierilor că bugetul total pe anul 2022 va fi de 521.581.000 lei, din care Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va primi suma de 55.000.000 lei.