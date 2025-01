Europa îngrijorată, dar alte puteri sunt optimiste privind Trump 2.0

Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă este văzută ca un "lucru bun" pentru pace şi influenţa globală a SUA, dar nu este împărtăşită de unii aliaţi ai Washingtonului, conform unui raport publicat de Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR), în colaborare cu Universitatea Oxford. Studiul, intitulat "Alone in a Trumpian world: The EU and global public opinion after the US elections", se bazează pe un sondaj realizat în 24 de ţări şi constată schimbări în atitudinea publicului faţă de puterea şi rolul global al SUA.

Nu se mai consideră că SUA îşi răspândeşte valorile şi că acţionează ca un apărător global al ordinii internaţionale liberale. În schimb, contrar discursului preşedintelui ales Donald Trump de "a face America măreaţă din nou", puţini oameni din toată lumea mai cred într-un viitor în care SUA va deţine rolul de principală superputere a lumii. Astfel, sondajul ECFR arată că majoritatea respondenţilor consideră că China este ţara care îşi va asuma acest rol în perioada următoare.

Revenirea lui Donald Trump sugerează că excepţionalismul geopolitic american scade, iar SUA ar putea ajunge să se poziţioneze alături de alte mari puteri într-o lume multipolară.

Concluziile-cheie ale celui mai recent sondaj multinaţional ECFR includ:

Cetăţenii principalelor puteri de mijloc sunt optimişti în legătură cu întoarcerea lui Donald Trump. În ţări precum India, China, Turcia sau Brazilia, majorităţi sau pluralităţi cred că întoarcerea lui Trump va fi "un lucru bun" pentru pacea în lume, pentru ţara lor şi pentru cetăţenii americani. Acest lucru este deosebit de pronunţat în India (acolo unde 82% consideră că acesta este "un lucru bun" pentru pacea în lume, 84% pentru "ţara lor" şi 85% "un lucru bun" pentru cetăţenii americani) şi în Arabia Saudită (57% pentru pacea în lume, 61% pentru ţara lor şi 69% pentru cetăţenii americani). În schimb, în UE (luând în considerare rezultatul mediu din 11 ţări UE participante la sondaj), doar 22% dintre cetăţeni cred că întoarcerea lui Trump va fi "un lucru bun" pentru ţara lor, 29% cred că va fi un lucru bun pentru pacea în lume, în timp ce 34% cred că va fi un lucru bun pentru cetăţenii americani.

Discursul lui Trump despre instaurarea păcii în Ucraina şi Orientul Mijlociu a rezonat la nivel mondial. De exemplu, majoritatea respondenţilor din India cred că întoarcerea lui Trump va face pacea mai probabilă (65% pacea în Ucraina; 62% pacea în Orientul Mijlociu). Această poziţie este evidentă şi în Arabia Saudită (62% Ucraina; 54% Orientul Mijlociu), Rusia (61% Ucraina; 41% Orientul Mijlociu), China (60% Ucraina; 48% Orientul Mijlociu) şi SUA (52% Ucraina; 44% Orientul Mijlociu). Cu toate acestea, ucrainenii sunt mai reticenţi în ceea ce priveşte capacitatea lui Trump de a instaura pacea, respondenţii sondajului fiind în general împărţiţi cu privire la această chestiune (39% consideră că întoarcerea sa va contribui la pacea în Ucraina, în timp ce 35% cred că este puţin probabil). Optimismul cu privire la capacitatea lui Trump de a instaura pacea este cel mai scăzut în Europa şi Coreea de Sud.

Aliaţii Americii sunt îngrijoraţi de Trump 2.0 şi se îndoiesc că acest lucru va aduce schimbări pozitive. Regatul Unit, Coreea de Sud şi ţările UE (aliaţi-cheie ai SUA) sunt sceptice în ceea ce priveşte schimbarea situaţiei din Ucraina sau Orientul Mijlociu ca urmare a mandatului lui Trump. Doar 24% în Regatul Unit, 31% în Coreea de Sud şi 34% în UE (rezultat mediu în 11 ţări UE participante la sondaj) cred că revenirea lui Trump va face mai probabilă pacea în Ucraina, în timp ce şi mai puţini oameni (16% în Regatul Unit, 25% în UE şi 19% în Coreea de Sud) cred că va face mai probabilă pacea în Orientul Mijlociu. În sens mai larg, doar una din cinci persoane din UE (22%) consideră că SUA este un aliat. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă faţă de acum doi ani (31%) şi contrastează cu proporţia americanilor care consideră că UE este un aliat (45%).

Se preconizează că influenţa SUA în lume va creşte deşi puţini cred că se va ajunge la o dominaţie mondială. Opinia predominantă în rândul publicului chestionat este că SUA va avea "mai multă" influenţă mondială în următorii zece ani, însă asta nu va însemna că America va fi "măreaţă din nou". Ideea dominaţiei SUA nu este împărtăşită de toată lumea, majorităţi din China (81%), Rusia (77%), Arabia Saudită (71%), Turcia (68%), Indonezia (68%), Africa de Sud (67%), Elveţia (59%), Brazilia (56%), UE (55%) şi Regatul Unit (52%) fiind de părere că China va deveni cea mai puternică putere din lume în următorii 20 de ani. Doar în Ucraina şi Coreea de Sud există majorităţi care consideră că un astfel de rezultat este "puţin probabil", în timp ce publicul din India şi SUA este divizat în această privinţă.

Raportul identifică cinci grupuri distincte de cetăţeni în ceea ce priveşte opiniile despre întoarcerea lui Trump la Casa Albă. "Trump Welcomers", care sunt cei mai numeroşi în India (75%) şi Arabia Saudită (49%) şi populari în Rusia (38%), Africa de Sud (35%), China (34%) şi Brazilia (33%), consideră că preşedintele ales este un factor pozitiv pentru americani şi pentru pacea în lume. "Never Trumpers", care reprezintă cea mai mare parte a publicului din Regatul Unit (50%), Elveţia (37%) şi UE (28%), văd victoria lui Trump într-o lumină negativă, atât în ceea ce priveşte cetăţenii americani, cât şi pacea în lume. "Peace-seekers", care consideră că realegerea lui Trump este mai bună pentru pacea în lume decât pentru cetăţenii americani, sunt cei mai numeroşi în China (21%), Elveţia (16%) şi Ucraina (13%). "The Conflicted", care provin din ţări expuse riscului de repatriere a producţiei de bunuri americane (inclusiv 48% dintre sud-coreeni), consideră că alegerea lui Trump este mai rea pentru pacea în lume decât pentru cetăţenii americani. Şi, în sfârşit, "The Uncertains", care au o abordare prudentă de tip "să aşteptăm şi să vedem", cred că Trump nu este "nici bun, nici rău" pentru cetăţenii americani şi pentru pacea în lume. Această poziţie este deosebit de pronunţată în Ucraina (20%) şi Rusia (16%).

UE este foarte apreciată, mulţi dintre respondenţi considerând că influenţa blocului va creşte. Majorităţi din India (62%), Africa de Sud (60%), Brazilia (58%) şi Arabia Saudită (51%), precum şi pluralităţi din Ucraina (49%), Turcia (48%), China (44%), Indonezia (42%) şi SUA (38%) consideră că UE va avea "mai multă influenţă" la nivel mondial în următorul deceniu. De asemenea, blocul comunitar este considerat în general "un aliat" sau "un partener necesar" de către respondenţii din ţările participante la sondaj. Această opinie este mai pronunţată în Ucraina (93% aliat sau partener versus 4% rival sau adversar), Statele Unite (76% aliat sau partener versus 9% rival sau adversar), Coreea de Sud (79% versus 14%). Este o opinie majoritară peste tot, cu excepţia Rusiei.

Mark Leonard, Ivan Krastev şi Timothy Garton Ash, experţi în analiză politică şi autorii studiului, sugerează că liderii europeni ar putea întâmpina dificultăţi în găsirea unităţii interne şi a aliaţilor internaţionali dacă vor încerca să formeze o rezistenţă liberală mondială împotriva preşedintelui ales, Donald Trump.