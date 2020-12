FLORIN CÎŢU:"Am început pre-finanţarea bugetului de anul viitor"

Ministerul de Finanţe a început pre-finanţarea bugetului de anul viitor în condiţiile în care necesarul de finanţare pe 2020 a fost acoperit integral, a anunţat, ieri, Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, într-un interviu la Radio Guerilla. Totodată, Cîţu a precizat că veniturile fiscale la buget sunt mai mari în luna noiembrie din acest an comparativ cu luna noiembrie de anul trecut. Ministrul a adăugat că asta înseamnă că economia îşi revine conform estimărilor Guvernului. Veniturile fiscale reprezintă banii care intră la buget din impozite şi contribuţii sociale.

Ministrul a afirmat: "Am terminat cu anul acesta, finanţarea necesarului pentru 2020 este terminată de aproape 2-3 săptămâni. Ceea ce facem acum este pre-finanţare pentru anul viitor, ca să mă asigur că lăsăm un buffer important acolo, deci o sumă de bani pusă deoparte pentru perioada următoare. Nu ştim ce se întâmplă în perioada următoare, cât de volatilă va fi această iarnă, şi atunci vreau să fie finanţarea asigurată, să nu existe niciun risc pentru România".

Cîţu a precizat că împrumutul luat recent de 2,5 miliarde de euro a fost contractat la cel mai mic randament din istorie pentru România pe scadenţa 9 ani.

"Plus că ne-am împrumutat, pentru că a fost o cerere foarte mare, ne-am împrumutat sub curbă (curba randamentelor este graficul care reflectă, la un moment dat, ratele de dobândă la titlurile de stat, pe piaţa secundară, pe toate scadenţele - n.r.). adică mai ieftin decât era în piaţă. (...) Ne împrumutăm ca să... am avut de finanţat anul acesta mai multe cheltuieli. Am avut împrumuturi din trecut (de plătit) de 50 de miliarde de lei, am avut de finanţat facturi restante de 30 de miliarde de lei, trebuia să le plătim. Mi se părea inadmisibil să lăsăm sectorul privat să ducă costul crizei şi astfel am plătit aceste facturi la timp şi, în acelaşi timp, am plătit deficitul pentru anul acesta care a însemnat cam 7% din PIB, măsuri pentru a ajuta economia", a explicat ministrul.

Ceea ce s-a întâmplat pe piaţa internaţională cu finanţarea României, inclusiv împrumutul recent în euroobligaţiuni, arată clar că Guvernul a reuşit să câştige încrederea investitorilor într-un an foarte important, a afirmat Florin Cîţu.

"E foarte important şi pentru agenţiile de rating şi sper să ţină cont de acest lucru. Până acum ratingul României a fost păstrat, dar, ştiţi foarte bine, vineri seară, pe la ora 23, vom avea încă... vom afla dacă S&P păstrează ratingul, BBB-. (...) Este un an dificil pentru că foarte multe ţări au avut în acest an retrogradări: Anglia, Italia a ajuns la ratingul României dacă vă puteţi imagina. Deci un an dificil. Dar este foarte important (ratingul) pentru că în 2008-2009, după ce a fost România retrogradată, a urmat o perioadă dificilă, dobânzi mari, acord cu FMI şi aşa mai departe. De aceea e important să păstrăm acest rating", a spus ministrul.

Întrebat despre un acord cu FMI anul viitor, Cîtu a spus: "Niciodată. Niciodată. Cât sunt eu la Finanţe nu şi nu este nevoie şi vedeţi ce uşor şi ieftin ne finanţăm din pieţele internaţionale".

Împrumutul recent în euro şi "modul în care a fost făcut" ajută la evaluarea făcută de S&P, a mai afirmat Cîţu.

"Cea mai mare cerere, asta arată că ai încrederea investitorilor. Ce s-a întamplat în 2008: când am pierdut încrederea investitorilor atunci a fost şi România retrogradată, pentru că este clar că o sa ai probleme de finanţare. La noi se arată clar că investitorii au încredere în ceea ce facem. (...) Eu sper să fie bine (vineri seară, cu ratingul), am emoţii totuşi", a precizat ministrul de Finanţe.

Cîţu a mai afirmat ieri că reglementările pe construcţii din OUG 114/2018 vor rămâne în vigoare, dar şi că bugetul pe 2021 de la MFP este construit pe structura actualului guvern cu actualul guvern de ministere. În privinţa execuţiei bugetare pe noiembrie, Cîţu a anunţat că veniturile fiscale sunt mai mari în noiembrie decât în luna similară din 2019.

"Avem execuţia la noiembrie şi noiembrie continuă cu veştile bune în economie: veniturile fiscale sunt mai mari decât în anul trecut pe noiembrie. Înseamnă că economia îşi revine aşa cum am estimat noi şi aş vrea să le mulţumesc antreprenorilor, românilor, că într-un an dificil am reuşit împreună să facem lucrurile să funcţioneze. A fost mai greu, am avut probleme, nu a fost totul perfect, dar uite că până la urmă când tragem linie lucrurile arată bine".

Execuţia bugetară pe primele 10 luni din an s-a încheiat cu un deficit în intensificare de 74,04 miliarde de lei, sau 7,05% din PIB, bani care au trebuit împrumutaţi din pieţe pentru a acoperi toate cheltuielile programate prin legea bugetului de stat. Sume în valoare de 40,74 miliarde de lei au fost lăsate în economie, potrivit raportului pe execuţie al MFP. Şi pe luna octombrie din acest an veniturile la buget au fost peste cele din octombrie 2019.