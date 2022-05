FLORIN RĂDULESCU, FONDATOR AVI COMPACT:"Piaţa echipamentelor de climatizare destinate segmentului rezidenţial creşte cu 10-15%, în 2022"

Noul context economic şi scumpirea utilităţilor au ca rezultat o creştere de 10-15% a cererii de echipamente de climatizare destinate sectorului rezidenţial, a afirmat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Florin Rădulescu, fondatorul Avi Compact, companie ce furnizează soluţii integrate de climatizare şi instalaţii cu 19 ani de activitate pe piaţă. Potrivit reprezentanţilor Avi Compact, criza energetică a aprins interesul pentru soluţii alternative precum pompele de căldură, iar războiul din Ucraina şi dobânzile în creştere au adus o calmare a planurilor dezvoltatorilor în contextul creşterilor de preţuri din sectorul de construcţii.

Rădulescu a declarat: "În urma aces­tei crize, economice şi de sănătate, implicaţiile în tot ce înseamnă segmentul nostru comercial, pe partea de aere condiţionate, au produs nişte modificări. Pentru noi au fost nişte modificări în bine, din punctul de vedere al vânzărilor şi al soluţiilor pe care le propunem. Faţă de alte branduri şi companii, încă odată în plus am dovedit că partea de calitate şi eficienţă a echipamentelor a avut un cuvânt foarte greu de spus în piaţă, fapt pentru care tot ce a însemnat vânzări şi aprecierea noastră în piaţă s-a mărit considerabil. Pentru prima dată în ultimii ani chiar se pune accent pe partea de eficienţă energetică şi pe partea de soluţii de pompe de căldură ca o alternativă la tot ce înseamnă consumurile şi costurile ridicate de energie din ultimele şase-nouă luni. Ce simţim pe pielea noastră este că toţi îşi doresc studii de soluţie: vin la noi cu o casă şi vor să afle ce pot să facă să îşi reducă costurile. Noi facem o estimare a problemelor pe care respectivul client le are în gospodărie, din punctul de vedere al consumului şi al posibilităţilor de instalare, şi oferim o soluţie la cheie. Acest lucru sunt sigur că ne va poziţiona foarte clar între firmele care oferă soluţii concrete, inclusiv, parţial, pe partea de energie electrică produsă din panouri solare şi încălzire şi apă caldă cu pompe de căldură. Este un mare trend, şi în Europa se întâmplă".

Faptul că foarte mulţi angajaţi lucrează de acasă este un alt motiv pentru care s-au mărit vânzările de sisteme de climatizare, a spus Rădulescu.

"Mulţi au înlocuit echipamentele vechi, noi am avut stocuri şi am putut prelua acest vârf de vânzări din piaţă. Automat, cei mai mulţi se interesează de parametrii funcţionali şi de eficienţă. S-au cam dus echipamentele ieftine şi în acelaşi timp bune din piaţă, nu mai sunt aşa de căutate, şi foarte mulţi sună şi ne întreabă de echipamentele Daikin, Mitsubishi şi Samsung. Acestea sunt tendinţele din ultimul an şi noi estimăm că vom avea un an cel puţin la fel de bun (ca 2021), probabil cu o mărire de 10% a vânzărilor. Ne-am creat stocuri faţă de alte firme şi suntem în plin proces de aprovizionare cu tot ce înseamnă stocuri pentru această vară pentru că lanţul acesta de aprovizionare este o mare problemă pentru toată lumea - nimeni nu garantează că îţi va aduce ceva".

Avi Compact are un singur depozit de 4.400 de mp în Bucureşti de unde trimite mai departe echipamentele către depozitele tampon ale firmelor cu care lucrează în ţară (50 de firme în toată ţara) şi la distribuitorii locali. De 14 ani Avi Compact este cel mai mare distribuitor Daikin în România şi are în portofoliu şi alte mărci precum Samsung, Mitsubishi, Viessmann sau Vaillant.

• Marian Pandele, executive manager Avi Compact: "Vânzările de pompe de căldură vor creşte anual cu peste 100% în fiecare din următorii cinci ani"

La rândul său, Marian Pandele, executive manager al Avi Compact, a afirmat că termenele de livrare pentru echipamente şi piese s-au lungit foarte mult. Potrivit acestuia, piaţa pompelor de căldură va înregistra o creştere anuală de câte 100% în fiecare din următorii cinci ani.

"Sunt probleme în lanţul de aprovizionare şi sunt din ce în ce mai mari. Întâmpinăm acum următoarele probleme: anumite echipamente nu se pot fabrica sau au termene de fabricaţie mult mai mari datorită livrării anumitor componente, iar o parte dintre echipamente se livrează ceva mai greu. Drept pentru care încercăm să facem stocuri şi facem previziuni privind vânzările noastre cu mult timp înainte. Termenele de livrare s-au dus undeva la 2-7 luni pentru anumite tipuri de echipamente şi sunt anumiţi producători în piaţă care au ajuns pe un anumit segment care nu este acoperit foarte bine la un termen de livrare chiar de peste 1 an. Deci este foarte greu de anticipat. La fel şi la pompele de căldură", a spus Pandele.

Acesta a adăugat: "Perioada de început de pandemie a adus o scădere drastic a cererii pentru că oamenii erau foarte reticenţi a mai primi echipele de montaj. (...) A fost o scădere dar am compensate cu partea de corporate. Băncile şi farmaciile au avut nevoie de partea de service. Am reuşit să compensăm, să facem service şi montaje în afara programelor de lucru ale clienţilor. Am investit destul de mult în partea de protecţie pentru echipe. Pe rezidenţial a fost o scădere foarte drastică când a izbucnit războiul din Ucraina. La izbucnirea războiului, cererea pentru partea rezidenţială, în primele 3 săptămâni, a fost efectiv... Totul s-a redus foarte-foarte mult. Pentru anul acesta estimăm că vom avea o creştere cu 10% faţă de anul trecut. Acum, din punct de vedere al cifrelor, noi suntem principalul distribuitor Daikin în România. Anul trecut am vândut şi montat în jur de 10.000 de echipamente Daikin şi avem o cotă de piaţă de circa 20% din tot ce înseamnă Daikin în România, care este recunoscut ca brandul numărul unu de aere condiţionate şi care are şi fabrici în Europa - un avantaj foarte-foarte mare".

Segmentul rezidenţial înseamnă circa 60% din cifra de afaceri a Avi Compact, care în 2021 a fost de 10,5 milioane de euro. Pandele a mai spus că se înregistrează o calmare a planurilor dezvoltatorilor în ceea ce priveşte segmentul rezidenţial.

"Mult timp firmele au ţinut clădirile de birouri goale. Acum sunt foarte multe companii care au chemat angajaţii la birou, sunt unele care au încă probleme cu aducerea angajaţilor în birouri sau sunt unele care şi-au dat seama că este mai bine să nu-i mai aducă. Deci restul de 40% este reprezentat de: 30% partea de comercial şi 10% partea de industrie. În ultimul timp, noi estimăm că tendinţa va fi undeva la fel, chiar dacă pe partea de construcţii noi se constată o scădere a construcţiilor noi, cel puţin în zona noastră, de Bucureşti şi împrejurimi, care era principalul nostru motor. Proiectele noi rezidenţiale sunt mai puţine şi chiar şi cele începute au o uşoară amânare - nu avem decât câteva care sunt acum în lucru: ştiam că avem 4 imobile, urma să începem cu 2 simultan, dar începem cu 1 singur şi asta pentru că au crescut şi cresc preţurile foarte mult, mai ales la materialele de construcţii. La fier-beton, după ce a căzut Ucraina, preţul fierului-beton a explodat. Iar primele cheltuieli sunt cu fierul-beton. În plus a crescut dobânda, condiţiile de creditare sunt ceva mai grele. Aşa că cei care investesc în aşa ceva... Nu înseamnă că nu vor mai investi, dar au spus că ar fi mai bine dacă s-ar limita puţin. Ce constatăm noi: tot ce s-a construit sau tot ce este în lucru s-a vândut deja şi se vinde foarte-foarte bine. Avem acum două complexe rezidenţiale la care lucrăm şi acolo majoritatea construcţiilor, chiar dacă nu sunt finalizate decât în proporţie de 60-70%, sunt deja contractate. Dar pentru ce o să vină din urmă... Este mai greu să fie cineva acum care să îşi planifice şi să dezvolte comparativ cu cei care au făcut deja investiţia sau le aveau deja pornite şi observăm că sunt într-o uşoară scădere", a explicat Marian Pandele.

Acesta a adăugat că o să fie însă o creştere pentru înlocuirea echipamentelor vechi de climatizare.

"În primul rând pentru că noile echipamente consumă mult mai puţin decât cele de dinainte, au freon ecologic şi funcţionează şi prin control Wi-fi şi este mult mai facil să-l înlocuieşti", a mai spus Pandele.

Potrivit oficialului Avi Compact, pompele de căldură au intrat de ceva timp pe piaţă şi se observă o creştere mare a interesului pentru astfel de soluţii.

"Gradul de dotare al clădirilor este foarte mic, sub 1%. Dar vânzările anul trecut au fost mult mai mari faţă de cu 1 an înainte. Acum câţiva ani discutam de câteva sute de pompe de căldură vândute, anul trecut au fost undeva la 9.000-10.000. Cererea e mult mai mare şi estimăm că în următorii ani vom avea creştere de cel puţin 100% în fiecare an. (...) Pompele de căldură asigură încălzirea şi răcirea cu energia aflată în aerul exterior, în sol, şi au un randament bun. A crescut foarte mult preţul la gaz, din calculele noastre preţul la gaz cu montarea unei pompe de caldură nu aduce economii foarte mari la preţul actual, plafonat, al gazului. (...) Iar într-un an de zile toţi clienţii vor avea preţuri şi mai mari la gaze. (...) Toată lumea întreabă dacă merită să-ţi pui o pompă de caldura: părerea mea este că toate construcţiile noi ar trebui să aibă pompă de caldură, cu condiţia să aibă încălzire în pardoseală în acelaşi timp. Cu panouri fotovoltaice sunt clienţi care nu plătesc nimic la utilităţi", a mai afirmat Marian Pandele.