FOSTUL ŞEF AL ANPC, HORIA CONSTANTINESCU, FACE ACUZAŢII GRAVE:"ANPC - o instituţie coruptă, în pragul metastazei"

• Constantinescu: "30% dintre comisarii ANPC sunt slab pregătiţi sau iau şpagă"

• Fostul şef ANPC: "Am fost demis deoarece, probabil, nu am cerut binecuvântare pentru restructurarea ANPC"

• Virgil Popescu, ministrul Economiei: "I-am sugerat lui Horia Constantinescu să facă mai multă treabă şi să nu se ocupe de reorganizări"

Horia Constantinescu, demis, miercuri seara, din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor(ANPC), susţine că demiterea sa de către premierul Ludovic Orban a fost cauzată de deranjarea unor grupuri de interese de la comisariatul OPC Mehedinţi, judeţ din care provine actualul ministru al Economiei, Virgil Popescu.

Într-o coferinţă de presă ţinută în faţa instituţiei publice, Constantinescu a precizat: "Am fost demis deoarece, probabil, nu am cerut binecuvântare pentru restructurarea ANPC. Nu sunt obişnuit să pup inelul nimănui. La Mehedinţi, comisarul şef este destul de bun, dar cred că îi trebuie o echipă mai mică. S-ar putea ca acest lucru să îl fi vătămat şi a crezut că lucrurile trebuie gestionate altfel decât unitar. Nu putem ţine cont de relaţiile personale şi de cumetriile din sistem sau de parti-pris-uri pentru a reorganiza o instituţie. Nu mi s-a spus de ce am fost înlocuit. Cred că mi se lasă timp de gândire şi de evaluări personale. Am convingerea că nu sunt o persoană aliniată din punct de vedere al servialis­mului, mă transformă într-o persoană greu de digerat. Cred că pierderea de către Mehedinţi a patru posturi, care atrăgea organizarea unui concurs pentru ocuparea celorlaltor şase posturi, a fost un semnal de alarmă pentru unii că nu se vor califica şi au intervenit unde au crezut de cuviinţă.

Sunt convins că am fost demis din cauza acestor concursuri în structurile în care urmau să fie restructurate pos­turi".

ANPC are opt regiuni, 42 de structuri judeţene şi peste 630 de angajaţi. Fostul şef al instituţiei consideră că restructurarea pe care a propus-o este necesară pentru realizarea unui echilibru cu privire la structuri şi activitatea de control. El a susţinut că majoritatea raportărilor din teritoriu sunt făcute pe genunchi, iar structura centrală primeşte date neadevărate, bazate pe "elucubraţii personale şi pe dorinţa unora de a arăta că simulează bine munca".

Horia Constantinescu a spus: "În urma acestor informări, am introdus, de la 1 septembrie - lucru care a durut foarte tare - o raportare obligatorie a activităţii fiecăruia dintre comisari, notând într-un tabel toate datele trans­puse în actele de control. La 1 octombrie am constatat că, în continuare, datele transmise din teritoriu nu se potrivesc. De aceea, am introdus atunci o raportare zilnică a activităţii depusă de comisari, lucru care a deranjat, aşa cum a deranjat şi instituirea codului vestimentar în cadrul instituţiei pe care am condus-o. Probabil că propunerea de reorganizare a instituţiei a grăbit schimbarea mea din funcţie".

• Restructurare în teritoriu, mărirea aparatului de lucru în zona Bucureşti-Ilfov

El a afirmat că raţionamentul reorganizării a fost prezentat fostului minis­tru al Economiei, Niculae Bădălău, a fost discutat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) şi cu colegii din ANPC. Înainte de a propune restructurarea, Constantinescu a solicitat Registrului Comerţului numărul de operatori economici controlabili de ANPC, a centralizat şi uniformizat aceste informaţii.

Fostul preşedinte al ANPC a arătat: "Aşa am aflat că sunt judeţe care au zece comisari, dar din verificarea activităţii acestora mi s-a părut că unii dintre ei se comportă ca şi cum ar fi în vacanţă. În aceste condiţii, am stabilit că ne trebuie un număr echilibrat de comisari. Plecând de la 15.000 de operatori economici câţi sunt în judeţul Covasna, unde numărul de comisari este echilibrat, am ajuns, unde durerea este cea mai mare, la Mehedinţi, unde 19.000 de agenţi economici sunt controlaţi de zece comisari. În acest timp, la Bucureşti, ne confruntăm cu 341.000 de operatori economici. Dacă ne-am gândi la regula de trei simplă, care pare facultativă pentru unii dintre cei care au contestat această reorganizare, ar însemna că ar trebui să avem de 20 de ori mai mulţi comisari la Bucureşti, în comparaţie cu Mehedinţi, adică 200 de comisari în Capitală. Din păcate, în zona Bucureşti-Ilfov avem doar 51 de comisari, dintre care numai 20 sunt pregătiţi corespunzător pentru desfăşurarea activităţii".

Pe baza acestor informaţii, Constantinescu a stabilit că, pentru verificarea a 15.000-20.000 de operatori economici, este necesară o structură teritorială de 5 comisari şi un comisar şef, numărul acestora urmând să fie ridicat în funcţie de numărul agenţilor economici verificaţi. Persoanele care nu s-ar mai fi regăsit în structurile respective puteau să se înscrie la concurs pentru noile posturi de comisari pe care ANPC dorea să le înfiinţeze în zona Bucureşti-Ilfov. Conform informaţiilor prezentate de Horia Constantinescu, de la 51 de comisari, prin reorganizare se propunea pentru zona Bucureşti-Ilfov o structură alcătuită din 113 comisari care ar urma să verifice 349.000 de agenţi economici.

Fostul preşedinte al ANPC a precizat: "Dacă am face o simplă socoteală, am constata că un comisar ar trebui să controleze anual peste 3000 de societăţi comerciale, în condiţiile în care avem 200 de zile lucrătoare. Dacă facem împărţeala, am ajunge la lucruri imposibile. Prin reorganizare, doream să aduc în instituţie un număr mare de tineri. Am cerut şi am obţinut acordul ANFP de a coborî exigenţa posturilor la debutanţi şi asistenţi. Am făcut acest lucru pentru că trebuie schimbată mentalitatea".

• Corupţia, o problemă gravă în cadrul ANPC

Horia Constantinescu susţine că unii dintre colegii săi nu îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu, "se ocupă de alte lucruri" şi chiar "iau şpagă" de la agenţii economici.

El a precizat: "Vorbim despre o instituţie vătămată, aflată în pragul metastazei. Nu este nimeni pregătit să accepte că nu îl cunoaşte pe comisarul şef din judeţul din care vine, cel care, la nevoie, mai aduce şi el nişte cadouri pentru copii, mai dă şi el o masă gratuită, şi pentru acest lucru ne facem că nu vedem că are o activitate cel puţin discutabilă. Conform evidenţei pe care am cerut-o, există comisariate judeţene, cum ar fi Buzău, Călăraşi, Ialomiţa, a căror activitate se limitează la şapte acte pe lună de fiecare comisar. M-am întrebat, în aceste condiţii, dacă nu cumva acele comisariate sunt de fapt nişte sanatorii ale autorităţii. Am solicitat demisia unor colegi; sunt persoane aflate pe buzele fiecărui proprietar de restaurant, ca fiind unele care îşi prostituau decizia într-un fel mai mult decât discutabil. Există în multe cazuri de suspiciuni întemeiate în cadrul autorităţii. 30% dintre comisarii ANPC sunt nepregătiţi sau corupţi".

Horia Constantinescu consideră că ANPC trebuie să scape de "cancerul instituţional". Fostul preşedinte al ANPC a susţinut că a transmis o informare către instituţiile cu atribuţii în domeniul anticorupţie, pentru a fi demarate verificări în legătură cu activitatea desfăşurată de unii comisari.

El s-a declarat nemulţumit şi de slaba cooperare instituţională între ANPC şi Direcţia Generală a Vămilor (DGV), precum şi cu Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Securitatea Alimentară(ANSVSA). Horia Constantinescu susţine că ordinele emise în ultimul an de preşedinţii ANSVSA au fost în defavoarea producătorilor români, iar un exemplu în acest sens este comercializarea peştelui, şi că şefii DGV nu au permis ca angajaţii ANPC să verifice mărfurile încă de la intrarea în ţară, în punctele vamale, înainte ca produsele periculoase sau cu potenţial periculos să fie desfăcute pe piaţă, către consumatori,

Constantinescu a spus: "Mi se pare că DGV este o instituţie îndărătnică, pentru că prin vamă, pe lângă alte lucruri, trec şi laserele care au scos ochii unor copii şi produse periculoase pe care le găsim pe rafturile magazinelor şi pe care cineva din punctele vamale nu a vrut să le vadă înainte de a aproba intrarea lor în ţară".

Horia Constantinescu a arătat că, sub conducerea sa, ANPC a aplicat sancţiuni cu o valoare mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Astfel, în luna septembrie 2018, ANPC a aplicat sancţiuni de 6 milioane lei, iar în septembrie 2019 valoarea sancţiunilor se ridică la 15 milioane lei.

Amintim că Horia Constantinescu a fost numit în august şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, la propunerea premierului Viorica Dăncilă. Horia Constantines­cu (45 de ani) a devenit celebru după ce, în calitate de şef al OPC Constanţa, a închis restaurante celebre din oraş şi staţiunea Mamaia, a sancţionat McDonald's şi a amendat Primăria Constanţa pentru starea în care se aflau locurile de joacă din oraş (ulterior, OPC Constanţa a pierdut definitiv procesul cu Primăria Constanţa).

Horia Constantinescu este nepotul lui Miron Constantinescu, istoric şi sociolog marxist care a contribuit la instaurarea comunismului în România, fost preşedinte al Marii Adunări Naţionale. Miron Constantinescu este cel care a încercat să-l răstoarne pe Gheorghe Gheorghiu Dej, în 1956, după ce Hruşciov a denunţat staliniştii.

Totodată, noul şef ANPC este naşul de cununie al lui Andrei Năs­tase - fiul fostului premier Adrian Năstase - şi, la rândul său, Andrei Năstase a botezat unul dintre copiii lui Constantinescu. În episodul "bodyguarzilor" care au venit să îl apere pe Liviu Dragnea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţuie, în octombrie 2017, Horia Constantinescu a declarat că este prieten cu doi dintre bărbaţii care l-au apărat pe fostul şef PSD, Liviu Dragnea, şi că aceştia au fost judecaţi incorect doar după aspectul fizic.