Fraudă cibernetică masivă cu bilete la concerte

O reţea de infractori cibernetici a reuşit să fure şi să revândă ilegal peste 900 de bilete digitale pentru concertele Taylor Swift şi alte evenimente de mare amploare, conform declaraţiilor procurorilor din New York, citaţi de The Associated Press. Escrocheria, desfăşurată pe parcursul a aproximativ un an, între iunie 2022 şi iulie 2023, a fost organizată de persoane care lucrau în Jamaica pentru o companie contractată de StubHub, una dintre cele mai mari platforme de vânzare de bilete online. Procurorul districtului Queens, Melinda Katz, a explicat că angajaţii firmei contractante accesau ilegal URL-urile biletelor achiziţionate de utilizatori şi le trimiteau altor persoane din New York, care le descărcau şi le revindeau la preţuri crescute pe aceeaşi platformă.

• Pierderi de sute de mii de dolari

Potrivit anchetatorilor, frauda a generat un profit de peste 600.000 de dolari pentru reţea. Majoritatea biletelor furate erau pentru turneul de mare succes al lui Taylor Swift, Eras Tour, însă şi biletele pentru concertele lui Adele şi Ed Sheeran, meciurile NBA şi campionatele de tenis U.S. Open au fost afectate de această schemă ilegală. Ancheta este în desfăşurare, iar autorităţile încearcă să stabilească amploarea exactă a operaţiunii şi dacă există şi alţi complici implicaţi în fraudă.

• Arestări şi acuzaţii

Două persoane au fost deja arestate şi puse sub acuzare pentru furt calificat, infracţiuni informatice şi conspiraţie. Tyrone Rose, în vârstă de 20 de ani, a fost identificat drept unul dintre cei care operau din Jamaica şi redirecţionau biletele furate către complicii din New York. Printre aceştia se numără şi Shamara Simmons, în vârstă de 31 de ani, care ar fi primit biletele şi le-ar fi revândut pe StubHub. Rose a fost reţinut în timpul unei vizite la New York şi i s-a interzis să părăsească ţara, în timp ce Simmons a fost eliberată în aşteptarea procesului. Ambii inculpaţi au pledat nevinovaţi.

• Reacţia StubHub şi măsuri de securitate sporite

StubHub a anunţat că a descoperit şi raportat schema frauduloasă autorităţilor, dar şi furnizorului său terţ de servicii pentru clienţi. Compania a decis să întrerupă colaborarea cu furnizorul respectiv şi a implementat măsuri suplimentare de securitate pentru a preveni astfel de incidente în viitor. De asemenea, StubHub a garantat că toate comenzile de bilete afectate au fost fie înlocuite, fie rambursate integral. Cazul scoate în evidenţă vulnerabilităţile platformelor de vânzare de bilete şi subliniază necesitatea unor măsuri mai stricte de protecţie a utilizatorilor împotriva fraudelor cibernetice. Autorităţile din New York continuă investigaţiile pentru a identifica şi alţi suspecţi implicaţi în această operaţiune complexă de fraudă.