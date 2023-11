Fundaţia Vodafone a investit în neonatologia din România peste 5 milioane euro

Reporter: România are o rată ridicată a mortalităţii infantile, iar prin activitatea dumneavoastră vă implicaţi în vederea schimbării acestei realităţi. Ce presupun eforturile Fundaţiei în acest sens?

Angela Galeţa:În urmă cu zece ani, când am finanţat construcţia unei noi secţii de terapie intensivă la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, rata mortalităţii infantile în România era de aproape 10‰. La Constanţa, în 2019, când am început renovarea şi modernizarea secţiei de neonatologie din Spitalul Judeţean Sf. Andrei, rata mortalităţii infantile era de 9‰, cea mai mare din ţară şi de trei ori mai mare decât media UE. Prin efortul nostru şi al altor organizaţii, am reuşit să reducem aceste cifre. De exemplu, la Constanţa procentul s-a redus aproape la jumate, iar în secţia din Bucureştii avem cea mai scăzută rată a mortalităţii din ţară, deşi aici ajung de regulă cazuri foarte grave. Din păcate, însă, România se menţine în topul mortalităţii infantile, cu 5,6‰ (aproape dublu faţă de media UE, care este de 3,4‰), deci este nevoie în continuare de implicarea noastră pentru ca orice copil sa aibă aceeaşi şansă la viaţă, indiferent de locul în care se naşte.

Reporter: Care este cauza ratei mari a mortalităţii infantile şi cum ar putea fi redusă?

Angela Galeţa:Avem un număr foarte mare de copii născuţi prematur, cauzele fiind şi aici multiple (ex. sarcini nemonitorizate, mame minore) şi copii care se nasc cu probleme grave de sănătate. Aceşti copii ajung în secţii sau în compartimente de neonatologie din toată ţara, acolo unde vin pe lume. Doar că în România există secţii de nivelul al treilea (adică acelea care au dotarea necesară pentru a îngriji un nou-născut prematur, sub 35 de săptămâni sau sub 1.500 de grame) în doar 14 oraşe. Asta înseamnă că doar 9% dintre compartimentele şi secţiile de neonatologie din ţară sunt de nivelul al treilea. Restul, adică 169 de secţii, sunt de nivelul unu sau doi şi fie nu au nici măcar linie de gardă, fie nu au echipamentele necesare pentru a stabiliza un prematur. Şi atunci apar principalele probleme: copilul nu poate fi stabilizat din cauza lipsei de echipamente şi nu poate fi transferat într-o secţie care are aceste echipamente pentru ca nu sunt locuri suficiente...

Reporter: Care a fost experienţa ce v-a determinat să vă implicaţi în acest domeniu?

Angela Galeţa:Noi credem că fiecare copil din această ţară are dreptul la aceeaşi şansa la viaţă, indiferent de locul in care se naşte. Faptul că avem o rată a mortalităţii infantile care ne situează pe un loc fruntaş, dar nedorit, şi că, în acelaşi timp, numărul de naşteri din România este în continuă scădere în ultimii doi ani sau faptul ca avem medici buni, care vor să rămână în ţară şi să-şi facă treaba, dar nu au cu ce, sunt doar câteva dintre motivele care ne-au determinat să ne implicăm în susţinerea neonatologiei.

Reporter: Cum au arătat, de-a lungul timpului, cele mai impresionante cazuri în care v-aţi implicat?

Angela Galeţa:Fiecare caz este impresionant pentru că fiecare nou-născut care ajunge într-o secţie de terapie intensivă neonatală se lupta pentru viaţa sa şi fiecare viaţă merita şi trebuie să fie salvată. Pentru un prematur diagnosticul nu ar trebui să depindă de "noroc", de exemplu dacă merge sau nu merge aparatul de radiologie, dacă există sau nu incubator liber, daca există sau nu mixer de oxigen în secţie. Ce mă impresionează cel mai mult însă este să văd cum un copil, care uneori poate avea doar 600 de grame, luptă pentru viaţa sa şi câştigă această luptă, apoi pleacă acasă, alături de părinţii săi.

Reporter: Pe partea de sănătate, care sunt nevoile cele mai evidente pe care le-aţi identificat în teren?

Angela Galeţa:Ştim cu toţii că, din păcate, sistemul de sănătate se confruntă cu multiple probleme, iar neonatologia nu face excepţie, deşi aici vorbim despre cei mai vulnerabili dintre pacienţi. De la lipsa de aparatură medicală, numărul redus de medici din secţiile din ţară, până la spaţii inadecvate alocate în spitale secţiilor de neonatologie. Prin tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor am încercat să schimbăm această realitate. De aceea am construit, am renovat şi modernizat spitale, am dotat şi continuăm să o facem, cu aparatură medicală, am redus distanţa dintre pacient şi specialist cu ajutorul soluţiilor de telemedicină.

Reporter: La cât se ridică suma pe care aţi alocat-o anul acesta sectorului de sănătate şi ce destinaţie a avut?

Angela Galeţa:Prin Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi am alocat în ultimii doi ani aproape 1,5 milioane de euro pentru dotarea cu echipamente medicale a secţiilor de nivel 1 şi 2 şi pentru extinderea soluţiei de telemedicină în toate secţiile de nivelul trei din ţară. 240 de echipamente medicale, vitale pentru salvarea unui bebeluş in primele zile de viaţă, au ajuns anul trecut, sau vor ajunge până la finalul acestui an, în secţiile de neonatologie din Craiova, Slatina, Caransebeş, Târgu Mureş, Mediaş, Botoşani, Câmpulung Muscel, Cluj, Moldova Noua şi Luduş. La această sumă se adaugă investiţia noastră în construirea noii secţii de terapie intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie din Bucureştii (o clădire de 4 etaje, construită de la zero) şi în renovarea şi modernizarea compartimentului neonatal de la Spitalul Judeţean Sf. Andrei din Constanţa. Astfel, valoarea totală alocată în ultimii zece ani de către Fundaţia Vodafone în neonatologia din România depăşeşte 5 milioane de euro.

Dar aşa cum spuneam la începutul interviului, avem în continuare cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Europa, copiii noştri au în continuare nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Vreau să invit pe această cale şi alte firme să ni se alăture, pentru că ele pot contribui printr-o sponsorizare (detalii pe site-ul fundaţiei la https://fundatia-vodafone.ro/tine-romania-in-viata/) şi fac un apel şi către persoane fizice care pot salva viaţa unui nou-născut donând prin SMS 2 Euro/ lună. Trebuie doar să trimită textul RITM la numărul 8845.

Reporter: Cum susţineţi sectorul medical în vederea extinderii serviciilor de Telemedicină?

Angela Galeţa:O parte semnificativă a investiţiei noastre prin Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi care este extrem de importantă pentru dezvoltarea neonatologiei o reprezintă extinderea soluţiei de telemedicină în toate secţiile de nivel trei din ţară, acestea fiind cele în care ajung cazurile cele mai grave. 20 de secţii din zece oraşe sunt acum parte a reţelei de telemedicină iniţiată tot printr-un proiect al Fundatiei Vodafone la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, în urmă cu zece ani, extinsă apoi şi la Constanţa. Peste 6.000 de nou-născuţi cu afecţiuni medicale grave, care sunt internaţi anual în secţiile de nivel 3, vor beneficia de avantajele telemedicinii: transmiterea securizată, în timp real, de date medicale către medici specialişti din alte spitale, permiţând astfel evaluări la distantă, dar şi pregătirea echipei medicale în situaţia în care un pacient urmează să fie transferat. Această reţea de telemedicină comună între secţiile din ţară va contribui la stabilirea unui diagnostic corect (inclusiv printr-o a doua opinie), la evitarea unor transferuri inutile şi, nu în ultimul rând, va facilita schimbul de experienţă între medicii neonatologi.

Reporter: Ce proiecte aveţi pe partea de Educaţie?

Angela Galeţa:De-a lungul timpului ne-am implicat în numeroase proiecte pentru a preveni abandonul şcolar şi pentru a le da copiilor din familiile cu mai puţine posibilităţi materiale şansa să înveţe aşa cum îşi doresc. În ultimii ani am început să investim şi în dezvoltarea abilitaţilor digitale ale copiilor şi profesorilor lor. Scoala din Viitor, cel mai recent program educaţional pe care îl avem în derulare, vine cu o abordare inedită de formare a competenţelor digitale pentru copiii din clasele primare şi gimnaziale. O platformă gratuită, care conţine în acest moment peste 100 de activităţi educaţionale pe care copiii le pot parcurge singuri sau împreună cu părinţii ori profesorii. Conţinutul platformei este în concordanţă cu cele cinci domenii de competenţe definite în cadrul DigComp şi care sunt centrate pe nevoile copiilor.

Reporter: Care este problema cel mai frecvent sesizată în acest sector?

Angela Galeţa:Din păcate, de foarte multe ori problemele adulţilor din jur (cum ar fi şomajul, sărăcia, părinţii plecaţi din ţară şi copiii lăsaţi in grija rudelor) devin problemele copiilor şi asta îi împiedică pe aceştia să ajungă la scoală şi să aibă timpul necesar pentru ca preocupările lor principale să fie joaca şi învăţarea.

Reporter: Pe segmentul social, în ce proiecte vă implicaţi? Care este zona cu cele mai mari nevoi?

Angela Galeţa:Toate proiectele noastre au o componentă socială, dar aş vrea să menţionez aici implicarea noastră în combaterea violenţei domestice prin aplicaţia Bright Sky Ro. Aceasta oferă asistenţă şi sprijin specializat victimelor violenţei domestice - femei, bărbaţi şi minori - care se aflată într-o relaţie abuzivă, sau persoanelor care vor să ajute pe cineva aflat într-o relaţie abuzivă. Aplicaţia, lansată în parteneriat cu Poliţia Română, are o puternică componentă de educare, de conştientizare a problemei şi de informare şi îndrumare.

Victima află, concret, care sunt paşii pe care trebuie să îi urmeze atunci când se decide să iasă dintr-o relaţie abuzivă. Mai mult decât atât, victima găseşte aici sprijin direct la autorităţi şi servicii de asistenţă. Aplicaţia poate fi ştearsă şi reinstalată, ori de câte ori este nevoie, fără să se piardă nicio informaţie şi este disponibilă în limbile română, maghiară şi engleză.

Reporter: Care este bilanţul proiectelor derulate anul acesta de Fundaţia Vodafone România şi ce pregătiţi pentru 2024?

Angela Galeţa:Peste 6.000 de nou-născuţi vor beneficia de soluţia de telemedicină care conectează secţiile de nivel 3, peste 11.000 de nou-născuţi vor avea o şansă la viaţă datorită echipamentelor medicale donate în secţii de nivel 1 şi 2, peste 10.000 de copii îşi vor dezvolta abilităţile digitale, peste 100.000 de utilizatori ai aplicaţiei sau site-ului Bright Sky Ro - sunt doar câteva cifre despre beneficiarii proiectelor noastre din acest an. La fel de important este însă faptul că peste 10.000 de oameni au încredere în ceea ce facem şi donează lunar pentru Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi. Sau că peste 600 de colegi s-au implicat anul acesta ca voluntari, în proiectele fundaţiei.

Anul viitor vom continua investiţia in neonatologie, prin Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi, vom dezvolta conţinut educaţional nou pentru Scoala din Viitor, vom continua să promovăm aplicaţia Bright Sky Ro şi să susţinem demersuri împotriva violenţei domestice. Şi, bineînţeles, vom avea şi alte proiecte noi, despre care vom vorbi la momentul respectiv.

Reporter: Mulţumesc!