Funeraliile reginei Elisabeta a II-a, un eveniment urmărit de jumătate din populaţia globului

Trupul neînsufleţit al Elisabetei a II-a, a fost coborât astăzi în cripta "Royal Vault" din Capela St George de la Castelul Windsor, unde a fost depozitat şi sicriul soţului suveranei, prinţul Philip, pentru a putea fi îngropat alături de regină, informează Agerpres.

La slujba de înmormântare de la Capela St George din Castelul Windsor, oficiată de decanul de Windsor, David Coney, au participat aproximativ 800 de invitaţi.

Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată alături de prinţul Philip în cadrul unei ceremonii private la care vor participa membri ai familiei regale. Pe lespedea de marmură a mormântului ei vor fi gravate cuvintele: "Elizabeth II 1926-2022".

Regina Elisabeta a II-a a încetat din viaţă pe 8 septembrie 2022 la vârsta de 96 de ani, după mai bine de şapte decenii de suveranitate a Regatului Unit.

Soţului suveranei, prinţul Philip, a decedat în 2021 la vârsta de 99 de ani.

Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a sunt primele organizate în Marea Britanie de la cele ale fostului premier Winston Churchill din 1965.

---

Slujba de înmormântare a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a început astăzi după-amiază, la capela St. George din Castelul Windsor, cu interpretarea corală a Psalmului 121, în aranjamentul muzical al lui sir Henry Walford Davies, anterior organist al capelei, informează DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

De-a lungul mai multor ani, regina a fost implicată în discuţii despre slujba de la înmormântarea sa, dându-şi aprobarea asupra rugăciunilor, imnurilor şi muzicii însoţitoare.

După psalm, corul a trecut la "The Russian Contakion of the Departed", interpretat de asemenea la înmormântarea ducelui de Edinburgh, în aprilie anul trecut.

Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată alături de prinţul Philip în cadrul unei ceremonii private la care vor participa membri ai familiei regale.

---

Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei, a spus că a fost o "mare onoare" să fie prezentă la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a "în numele tuturor ucrainenilor", relatează News.ro.

"O mare onoare pentru mine să fiu prezentă la ceremonia de adio a Majestăţii Sale Regina Elizabeth II în numele tuturor ucrainenilor. Atenţia ei pentru Ucraina a fost un semnal important de sprijin. Ea ne-a urat vremuri mai bune şi ne-a împărtăşit dorinţa de libertate. Ne vom aminti mereu de asta cu profundă recunoştinţă", a spus Zelenska, scrie The Guardian.

---

Convoiul funerar care transporta sicriul Reginei Elizabeth II a sosit la Shaw Farm Gate din Albert Road, Windsor, potrivit The Guardian, notează News.ro.

O procesiune funerară deja formată se îndreaptă spre Long Walk, un drum de 4,5 km, până la Castelul Windsor pentru o slujbă la Capela St George.

Membrii forţelor armate s-au alăturat poliţiei, stând de pază pe traseu.

Mii de persoane se află de-a lungul Long Walk până la castel, iar autorităţile avertizează că traseul este acum închis şi nu mai poate permite accesul altor vizitatori.

---

Regele Charles al III-lea i-a adus astăzi un omagiu regretatei sale mame, regina Elisabeta a II-a, depunând un bilet scris de mână deasupra sicriului suveranei cu mesajul: "În memoria iubitoare şi devotată, Charles R", relatează Reuters, conform Agerpres.

Biletul se afla în interiorul unei coroane de flori colorate realizate pentru suverană care conţinea, la cererea regelui Charles, potrivit Palatului Buckingham, rozmarin, stejar englezesc şi mirt, care fuseseră tăiate dintr-o plantă crescută din mirt folosită în buchetul de nuntă al reginei Elisabeta.

La coroană au fost adăugate flori galbene, roz, vişinii şi albe tăiate din grădinile reşedinţelor regale.

Membrii ai familiilor regale şi şefi de stat din întreaga lume s-au adunat la Abaţia Westminster din Londra luni dimineaţa pentru a asista la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh britanic, care a murit pe 8 septembrie la vârsta de 96 de ani.

---

Sicriul cu rămăşiţele Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii este transportat pe un dric de la Arcul Wellington din Hyde Park din Londra la Castelul Windsor, informează EFE, potrivit Agerpres.

Înaintea acestui ultim drum spre Castelul Windsor, sicriul, montat pe un afet de tun tras cu ajutorul unor frânghii de marinari din Royal Navy, a străbătut în procesiune străzile din centrul capitalei britanice până la Arcul Wellington, urmat de regele Charles al III-lea, prinţul William de Wales şi alţi membri ai familiei regale. Peste 3.000 de soldaţi au defilat în cortegiul funerar după ceremonia religioasă care a avut loc la Abaţia Westminster în faţa a sute de demnitari din toată lumea.

În jurul orei locale 15:00 (14:00 GMT), sicriul reginei Elisabetei a II-a, care a încetat din viaţă la vârsta de 96 de ani, după mai bine de şapte decenii de domnie, urmează să ajungă la Castelul Windsor, la aproximativ 35 de kilometri vest de Londra.

Acolo, cortegiul va parcurge pe jos cei aproape cinci kilometri de pe Long Walk, aleea care duce la reşedinţa regală în care suverana îşi petrecea cea mai mare parte din timp.

La ora locală 16:00 (15:00 GMT), va avea loc o ceremonie religioasă la Capela St George din castel, un loc obişnuit pentru botezuri, nunţi şi înmormântări regale.

La ora locală 19:30 (18:30 GMT), regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată alături de prinţul Philip în cripta capelei.

---

În sălile de aşteptare din aeroporturi, în parcuri, pub-uri şi pieţe, numeroase persoane s-au adunat luni în faţa ecranelor montate în Marea Britanie pentru a urmări funeraliile de stat ale reginei Elisabetei a II-a, relatează Reuters, conform Agerpres.

Pe străzile de obicei aglomerate s-a aşternut tăcerea pe măsură de tineri şi vârstnici s-au adunat în oraşe, sate şi localităţi din ţară pentru a urmări transmisiunea în direct a ceremoniei desfăşurate la Abaţia Westminster din Londra în cadrul funeraliilor suveranei britanice.

Sute de oameni au urmărit funeraliile în Catedrala din Manchester, în timp ce la Birmingham, oamenii s-au adăpostit de ploaie sub copertine în Centenary Square din oraş.

În faţa primăriei din Belfast, oamenii s-au ridicat în picioare pentru a intona imnul naţional.

Pe aeroportul Gatwick, la sud de Londra, pasagerii au urmărit funeraliile pe ecrane în sălile de aşteptare.

---

Sicriul defunctei regine Elizabeth a II-a a a sosit la Arcul Wellington, iar cortegiul funerar s-a oprit, transmite News.ro.

Cei 142 de marinari care au purtat afetul cu sicriul reginei au coborât sicriul de pe afet.

Ei pleacă de la această ultimă ceremonie.

---

Personalul Palatului Buckingham a ieşit la poartă pentru a-i aduce un ultim omagiu reginei defuncte Elizabeth a II-a, pe ultimul drum, transmite News.ro.

Membrii personalului sunt îmbrăcaţi în negru.

Aproximativ 6.000 de militari şi 200 de muzicieni o conduc pe fosta suverană pe ultimul drum, de la Abaţia Westminster către Arcul Wellington.

Înainte de sosirea sicriului la Abaţia Westminster, unde a avut loc o ceremonie de înmormântare, unui ofiţer de poliţie i s-a făcut rău.

El a fost evacuat, după ce s-a prăbuşit la pământ.

---

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, astăzi, după ce a participat la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a, că îşi exprimă încă o dată, în numele poporului român, întreaga compasiune pentru această mare pierdere, notează News.ro.

"După ce am participat la funeraliile de stat ale Majestăţii Sale Defuncte Regina Elisabeta a II-a, îmi exprim încă o dată, în numele poporului român, întreaga noastră compasiune pentru această mare pierdere", a transmis preşedintele Klaus Iohannis, pe Twitter.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele României, Klaus Iohannis participă astăzi la funeraliile de stat ale Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra.

---

Procesiunea, condusă de Regele Charles III, va fi alcătuită din mai multe cete, fiecare fiind însoţită de militari, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Focuri de armă sunt trase în Hyde Park de către Royal Horse Artillery în fiecare minut în timpul procesiunii, în timp ce Big Ben se aude în fiecare minut.

Pe măsură ce începe procesiunea către Wellington Arch, sicriul Reginei este urmat de Rege, Prinţul de Wales, Ducele de Sussex, Ducele de York şi Prinţesa Anne.

Traseul este încadrat de forţele armate de la Westminster Abbey până la vârful Constitution Hill, la Commonwealth Memorial Gates.

Militarii din Royal Canadian Mounted Police conduc procesiunea, urmaţi imediat de reprezentanţi ai fundaţiilor George Cross din Malta, fosta Royal Ulster Constabulary şi patru reprezentanţi ai NHS.

Deasupra sicriului este aşezat un mesaj scris de Charles III: "În amintirea iubitoare şi devotată. Charles R".

Membrii personalului de la Palatul Buckingham s-au aliniat în faţa clădirii pentru a-i aduce un omagiu Reginei.

Bucătari, majordomi şi ofiţeri de poliţie se numără printre personalul care stă în faţa reşedinţei principale a Reginei.

Procesiunea este de aşteptat să treacă pe lângă palat cu puţin timp înainte de ora 13.00 în drumul către Windsor.

---

Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane, a adus un omagiu luni, în timpul funeraliilor reginei Elisabetei a II-a, vieţii suveranei, "dedicată în slujba naţiunii şi a Commonwealth-ului", precum şi personalităţii vesele a suveranei, informează AFP, conform Agerpres.

"Într-un discurs cunoscut, pronunţat cu ocazia împlinirii vârstei sale de 21 de ani, Majestatea Sa a declarat că întreaga ei viaţă va fi dedicată în slujba naţiunii şi a Commonwealth-ului (organizaţie care reuneşte numeroase foste colonii britanice - n.r.). Rareori o promisiune a fost atât de bine respectată", a declarat arhiepiscopul de Canterbury.

"Era veselă şi prezentă pentru atât de mulţi oameni, influenţând pozitiv o multitudine de vieţi", a adăugat el.

Liderul spiritual al Bisericii Anglicane a declarat în faţa persoanelor care asistă la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a că durerea resimţită în aceste zile în lumea întreagă are la bază "viaţa abundentă şi dragostea reginei faţă de serviciul public, de acum dispărută dintre noi".

"Oamenii care iubesc să se afle în slujba poporului sunt rari pe parcursul unei vieţi. Liderii care iubesc să se afle în slujba poporului sunt încă şi mai rari. Însă în toate situaţiile, cei care îşi servesc poporul vor fi iubiţi şi vor rămâne în amintirile oamenilor, în timp ce aceia care se agaţă de putere şi de privilegii sunt uitaţi pentru totdeauna", a mai spus Justin Welby.

Arhiepiscopul de Canterbury s-a rugat pentru familia regală - care deplânge moartea unei persoane îndrăgite, la fel ca multe alte familii care au pierdut pe cineva drag -, dar care, în aceste zile, "face acest lucru sub cele mai puternice lumini ale reflectoarelor".

"Fie ca Dumnezeu să le vindece durerea, fie ca golul lăsat în vieţile lor să fie umplut cu amintiri de bucurie şi de viaţă", a adăugat el.

"Cu toţii ne vom supune judecăţii milostive a lui Dumnezeu: putem să împărtăşim cu toţii speranţa Reginei, care s-a inspirat din viaţă şi din moarte pentru a adopta un stil de conducere bazat pe ideea plasării sale în slujba poporului. Serviciu în viaţă, speranţă în moarte", a mai spus Justin Welby.

"Cei îndoliaţi care urmează exemplul reginei şi se inspiră din încrederea şi credinţa ei în Dumnezeu pot să spună la fel ca ea: 'Ne vom întâlni din nou'", a mai spus Justin Welby.

Acea frază a fost rostită şi de fosta suverană cu ocazia unui celebru discurs televizat prin care regina Elisabeta a II-a a transmis poporului britanic un mesaj de încurajare şi alinare la începutul pandemiei de COVID-19.

În acel discurs televizat din aprilie 2020, regina britanică a evocat versuri extrase dintr-un cântec de război al interpretei Vera Lynn: "Ne vom întâlni din nou".

---

Sicriul defunctei regine Elizabeth a II-a a plecat astăzi pe ultimul drum, de la Abaţia Westminster, unde a avut loc o ceremonie de înmormântare de o oră, la Arcul Wellington, la Hyde Park Korner, pe un afet tras pe 142 de marinari, notează News.ro.

Sicriul trece prin faţa Palatului Buckingham, prin faţa tuturor angajaţilor, reuniţi pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Din cortegiul funerar fac parte marinari, militari în ţinută de gală, urmaţi de familia regală, un marş în sunet de trompete şi coruri, ritmal de o tobă puternică.

---

Două minute de reculegere au fost păstrate astăzi în memoria Reginei Elisabeta a II-a, în Abaţia Westminster din Londra şi în restul Regatului Unit, la finalul slujbei religioase pentru funeraliile regale, transmite AFP, conform Agerpres.

Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului naţional, "God Save the King", cântat în versiunea sa masculină după ce Charles al III-lea a devenit rege, în prezenţa a 2.000 de invitaţi, printre care demnitari veniţi din întreaga lume.

---

Imnul britanic "God save the King" a răsunat astăzi, în Abaţia Westminster, în încheierea ceremoniei religioase a defunctei regine Elizabeth a II-a, iar sicriul a părăsit abaţia, notează News.ro.

Partea publică a înmormântării lui Elizabeth a II-a s-a încheiat după un ceremonial care a durat o oră, punctat de lecturi biblice şi imnuri religioase.

Imensa abaţie s-a cufundat în două minute de reculegere, alături de întregul Regat Unit, un ultim omagiu adus fostei suverane.

---

Prinţul George şi prinţesa Charlotte au fost prezenţi astăzi în cortegiul funerar de la Londra, mergând în spatele sicriului străbunicii lor regina Elisabeta a II-a, înainte ca acesta să fie transportat în interiorul Abaţiei Westminster unde au loc la această oră funeraliile regale, informează AFP, potrivit Agerpres.

Prinţul George, în vârstă de nouă ani şi care ocupă locul al doilea în ordinea de succesiune la tronul Regatului Unit, şi prinţesa Charlotte, în vârstă de şapte ani, au purtat ţinute de doliu şi au mers în cortegiul funerar alături de părinţii lor - prinţul William şi ducesa Kate - şi de alţi membri ai familiei regale britanice, în spatele regelui Charles al III-lea.

---

Imnurile religioase intonate astăzi la Abaţia Westminster, la începutul funeraliilor lui Elizabeth a II-a au fost alese datorită importantei lor pentru fosta suverană, transmite News.ro.

Corul a interpretat "The Lord's my shepherd", cântat la căsătoria reginei cu ducele de Edingurgh, la Abaţia Westminster, în 1947, dar şi imnul "O taste and see", compus de Ralph Vaughan Williams la încoronarea reginei, în 1953.

În cadrul ceremoniei de la abaţia regală, au loc mai multe lecturi.

Secretara generală a Commonwealthului, Patricia Scotland, a fost prima care a lecturat.

Premierul Liz Truss a citit apoi un pasaj din Evanghelia Sf. Ioan (Ioan, 14, 1-9).

Atunci când Iisus este punctul de a fi predat, el le dă discipolilor săi o ultimă învăţătură: "în casa Tatălui meu sunt multe lăcaşuri; altfel v-aş fi spus «plec să va pregătesc un loc?» După ce voi fi plecat să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce şi vă voi lua la mine, pentru ca acolo unde să fiu Eu să fiţi şi voi. Pentru a merge unde merg Eu, voi ştiţi drumul".

---

Sicriul de stejar, acoperit cu steagul Royal Standard şi pe care este aşezată Coroana Imperială de Stat, a fost scos afară, sub un cer acoperit de nori, şi a fost adus în procesiune militară la Westminster Abbey, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Fiul şi moştenitorul ei, Regele Charles, şi alţi membri importanţi ai familiei regale au mers în spate, în timp ce un clopot batea în fundal.

Zeci de mii de oameni aliniaţi pe străzi privesc cortegiul în sunetul cimpoaielor.

---

Clopotul cel mare al Abaţiei Westminster a început să bată luni o dată pe minut, timp de 96 de minute, vârsta la care a murit regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, ale cărei funeralii au loc astăzi la Londra, relatează DPA, potrivit Agerpres.

"Clopotul este cel mai mare dintre cele 10 clopote ale abaţiei şi este în mod tradiţional folosit la moartea unui membru al familiei regale", se arată într-o postare pe Twitter a Abaţiei Westminster.

---

Joe Biden şi soţia sa, Jill, au ajuns la la Westminster Abbey, unde va fi adus sicriul Reginei Elisabeta a II-a.

Soţii Biden au sosit cu propria maşină blindată la biserica londoneză, la care au mai fost invitaţi, printre alţii, regele şi regina Spaniei, Felipe al VI-lea şi regina Letizia, împăraţii Japoniei, Naruhito şi Masako, şi vicepreşedintele chinez Wang Qishan, notează Agerpres.

Spre deosebire de alţi lideri ai lumii, cărora li s-a cerut să se deplaseze la Abaţia Westminster la bordul unor autobuze puse la dispoziţia lor de autorităţile britanice, Joe Biden a obţinut permisiunea de a folosi limuzina sa prezidenţială blindată, denumită "The Beast" ("Bestia").

---

George, în vârstă de nouă ani, şi sora lui, în vârstă de şapte ani, vor lua parte alături de Familia Regală la procesiunea care va însoţi sicriul la intrarea în biserică, potrivit Digi24.ro.

Procesiunea va fi condusă de Regele Charles al III-lea şi soţia sa, Camilla. Prinţul şi Prinţesa de Wales vor merge înaintea lui George şi a lui Charlotte. Cei mici vor fi urmaţi de unchiul şi mătuşa lor, ducele şi ducesa de Sussex şi de alţi membri ai familiei regale. Fratele mai mic al lui George şi Charlotte, Louis, în vârstă de patru ani, nu va participa la ceremonii.

---

Preşedintele Klaus Iohannis participă, astăzi, la funeraliile de stat ale Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a organizate la Westminster Abbey din Londra, transmite Agerpres.

De asemenea, vor fi prezenţi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Principele Radu, împreună cu Principesa Elena şi soţul său, Alexander Nixon

---

Westminster Hall, cea mai veche sală a Parlamentului britanic, unde în ultimele patru zile a fost expus pentru public trupul neînsufleţit al reginei Elisabeta a II-a, a fost închisă astăzi dimineaţă, cu câteva ore înainte de începerea unor funeralii istorice, transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres.

Aşteptând ore îndelungate, zeci dacă nu sute de mii de oameni, au trecut timp de cinci zile pe lângă sicriul aflat pe un catafalc impunător în Westminster Hall, până când aceasta s-a închis luni în jurul orei locale 06:30 (05:30 GMT), înainte de funeraliile de stat care vor începe la ora 10:00 GMT în prezenţa a 2.000 de invitaţi, între care sute de demnitari străini şi membri ai altor familii regale.

---

Regina Elisabeta II va fi înhumată astăzi, la ora locală 19.30 (21.30, ora României), într-o ceremonie privată, în Capela St George's a Castelului Windsor, la periferia de vest a Londrei, în urma unor funeralii de stat astăzi dimineaţă, potrivit News.ro.

Funeraliile de stat, primele de la moartea lui Winston Churchill, în 1965, urmează să aibă loc astăzi, la ora 12.00, la Abaţia Westminster, în prezenţa a peste 2.000 de invitaţi, inclusiv sute de demnitari străini şi capete încoronate.

Porţile Westminster Hall se vor închide pentru public la ora 06:30, pentru ca sicriul reginei să fie pregătit pentru a fi mutat la Westminster Abbey, abaţia urmând să fie deschisă la ora 08.00 pentru invitaţii la înmormântare.

O procesiune va însoţi sicriul de la Westminster Hall până la mănăstire. Parcursul va dura mai puţin de 10 minute, iar pe traseu vor fi aliniai membri ai Royal Navy şi Royal Marines. Aproximativ 200 de muzicieni vor fi prezenţi, inclusiv cimpoieri şi toboşari din regimentele scoţiane şi irlandeze. În urma cortegiului se vor afla regele Charles III si membrii familiei regale.

La slujba de înmormântare vor vorbi premierul Liz Truss şi Patricia Scotland, secretarul general al Commonwealth-ului. Arhiepiscopul de Canterbury, Preasfinţitul Justin Welby, va ţine predica.

După "Last Post" - omagiul militarilor căzuţi în luptă în armata britanică" - se respectă un moment de reculegere, în jurul orei 13.55.

După funeralii, sicriul este urcat pe afet şi purtat în procesiune în capitala britanică, până la Arcul Wellington, situat la Hyde Park Corner, unde va fi transferat într-un dric.

Dricul va conduce sicriul la Windsor, la Capela St Georges, pe Long Walk, o alee spectaculoasă care traversează domeniul până la castel, iar ceremonia care va avea loc după aceea va fi transmisă în direct.

O slujbă religioasă urmează să aibă loc, la ora 17.00, la Capelă, în prezenţa a peste 800 de persoane, înaintea înhumării, rezervată membrilor apropiaţi ai familiei, fără fotografi şi camere de luat vederi.

Bijutierul coroanei va îndepărta Coroana Statului Imperial, globul şi sceptrul, care se sprijină deasupra sicriului, şi le va aşeza pe altar.

Sicriul reginei va fi depus în Capela regelui George al VI-lea, o anexă a capelei principale, în care se află tatăl şi mama reginei, dar şi cenuşa surorii sale, prinţesa Margaret.

Arhiepiscopul de Canterbury va pronunţa binecuvântarea, care va fi urmată de imnul "God Save The King"

Sicriul prinţului Philipp, care se află în prezent în Castelul regal, urmează să fie adus în capelă, lângă cel al reginei.

La funeralii vor fi prezenţ preşedintele american Joe Biden, preşedintele francez Emmanuel Macron, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von. der Leyen şi preşedintele Consiliului European Charles Michel.

Vor fi prezenţi şi preşedinţii turci Recep Tayyip Erdogan şi brazilianul Jair Bolsonaro, împăratul japonez Naruhito pentru prima sa călătorie în străinătate de la urcarea pe tron ​​în 2019 sau chiar prinţul saudit Mohammed ben Salmane, cunoscut sub numele de "MBS".

Au fost invitate multe capete încoronate, precum Prinţul Albert de Monaco sau Regele Spaniei Felipe VI, precum şi tatăl său Juan Carlos I, care a abdicat în 2014 şi acum trăieşte în exil în Emiratele Arabe Unite.

Siria, Venezuela, Afganistanul, Myanmar, Rusia şi Belarus nu au fost invitate - în timp ce Iranului, Coreei de Nord şi celor din Nicaragua li s-a cerut să trimită doar un diplomat de rang înalt.

La funeralii va fi prezent şi preşedintele României, Klaus Iohannis, dar şi Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi Principele Consort Radu.

Regina Elizabeth II a murit în 8 septembrie, la 96 de ani, după 70 de domnie.