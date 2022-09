Filmul autohton are toate motivele să îşi sărbătorească cele mai bune producţii. Revenită la viaţă după o perioadă dificilă, cinematografia autohtonă se bucură de recunoaştere la nivel internaţional şi de gale şi festivaluri la nivel naţional. Filmul "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", în regia lui Radu Jude, a câştigat Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor pe anul 2021, la cea de-a 50-a ediţie a Galei Premiilor UCIN, care a avut loc la Opera Naţională din Bucureşti. Regizorul Radu Jude nu a putut fi prezent la eveniment, iar premiul, anunţat de Demeter Andras, secretar de stat în Ministerul Culturii, i-a fost înmânat producătorului Ada Solomon, care a declarat cu această ocazie: "Sunt foarte, foarte, foarte emoţionată pentru că m-am uitat multă vreme cu distanţă, respect, admiraţie către Uniunea Cineaştilor, către lumea cineaştilor. N-am visat niciodată să fac meseria asta, cumva meseria m-a ales pe mine şi m-a purtat pe drumul ăsta. La a 50-a aniversare UCIN să primesc Trofeul Uniunii Cineaştilor e foarte emoţionant şi mulţumesc încă o dată celor care au făcut nominalizările, juriului care a ales acest film. Sigur că îi mulţumesc din suflet lui Radu Jude că mă suportă şi că se face suportabil de cele mai multe ori, mulţumesc tuturor colaboratorilor mei, echipelor, actorilor extraordinari cu care am reuşit să facem filmul ăsta, mulţumesc din suflet colegilor de breaslă, pentru că dacă nu am fi cu toţii ceea ce este astăzi cinematografia românească, cred că fiecare dintre noi ar fi mai puţin vizibil decât suntem, aşa buni cum suntem cu toţii. Şi nu mi-e ruşine să folosesc cuvintele astea, cred însă că am avea în continuare nevoie de sprijin nu numai pentru gale, nu numai pentru ce s-a făcut deja, nu numai pentru ce a fost şi sigur că trebuie să ţinem minte şi să preţuim. Cred că ar trebui să avem mai des alături de noi şi Ministerul Culturii, şi Centrul Naţional al Cinematografiei, şi, îmi cer scuze că îndrăznesc să spun asta, şi gazdelor din seara asta, şi chiar Uniunea Cineaştilor, cred că am avea mai multă nevoie de ei şi atunci când ne gândim ce urmează, cum facem să continuăm să existăm, cum facem să existe în continuare filmul românesc preţuit şi de marele public, nu doar de către gale, festivaluri şi oameni de specialitate sau înveteraţi cinefili. În spiritul acesta mă bucur foarte tare că am primit trofeul din mâna reprezentantului Ministerului Culturii". Filmul lui Radu Jude a mai fost recompensat cu premii pentru Imagine - Marius Panduru şi pentru Montaj - Cătălin Cristuţiu. Juriul ediţiei i-a avut în componenţă pe Ileana Tureanu - preşedintele UAR, Dragoş Buhagiar - preşedintele UNITER, Laureanţiu Damian - preşedintele UCIN, Dana Duma - critic de film, şi regizorul Cornel Mihalache.

Premiile UCIN acordate în acest an sunt următoarele: Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor - "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", regia Radu Jude; Premiul Special al Juriului - "Câmp de maci", regia Eugen Jebeleanu; Premiul pentru regie "Lucian Pintilie" - Teodora Ana Mihai, pentru regia filmului "La Civil"; Premiul pentru scenariu - Iosif Deian, pentru scenariul filmului "Rondul de Noapte"; Premiul pentru interpretare feminină în rol principal - Ilinca Hărnuţ, pentru rolurile din "Rondul de noapte" (Margareta) şi "Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste" (Taximetrista); Premiul pentru interpretare masculină în rol principal - Conrad Mericoffer pentru rolul Cristi din filmul "Câmp de maci"; Premiul pentru interpretare feminină rol secundar - ex aequo: Rodica Mandache pentru rolul Floarea Plătici din filmul "Luca" şi Andreea Grămoşteanu pentru rolul Dora din filmul "Complet necunoscuţi"; Premiul pentru interpretare masculină rol secundar - Alexandru Potocean pentru rolul Mircea din filmul "Câmp de maci"; Premiul pentru imagine - Marius Panduru pentru filmele "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", "La Civil", "Câmp de maci"; Premiul pentru costume - Oana Păunescu pentru filmele "Scara" şi "Rondul de noapte"; Premiul pentru decor - Sorin Dima pentru filmul "Scara"; Premiul pentru montaj - Cătălin Cristuţiu pentru filmul "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc"; Premiul pentru coloana sonoră - Alexandru Dragomir pentru filmul "Câmp de maci"; Premiul pentru muzică originală "Adrian Enescu" - Erika Jozsa Demian pentru filmul "Rondul de noapte"; Premiul pentru Film Documentar - "România sălbatică", realizatori Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache; Premiul pentru scurtmetraj de ficţiune - Carina Daşoveanu pentru filmul "Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste"; Premiul pentru film de animaţie - "Insula", regia Anca Damian; Premiul pentru film de televiziune - "A şti sau a nu şti", regia Aron Xantus; Premiul Opera Prima "Alexandru Tatos" - "Otto Barbarul", regia Ruxandra Ghiţescu; Premiul Speranţe cinematografice - Marc Titieni pentru rolul din filmul "Otto Barbarul".

Premiile Academice UCIN au fost anunţate de profesorul şi regizorul Laurenţiu Damian şi au fost acordate actorului Geo Barton (in memoriam), distincţie primită de fiica acestuia, Anita Barton, actriţei Ioana Bulcă şi actorului Constantin Codrescu. Premiile Asociaţiei Criticilor şi Filmologilor din cadrul UCIN au fost înmânate de Dana Duma: Dinu Ioan Nicula - Premiul pentru publicistică şi prof. univ. dr. Angelo Mitchievici - Premiul pentru carte de film. Diplome de Excelenţă au fost acordate de preşedintele UCIN către Elena Pantazică - montaj şi Vasile Luca - sunet. Premii de Excelenţă le-au fost acordate lui Radu şi Mirunei Boruzescu. Distincţiile au fost ridicate de regizoarea de film Miruna Boruzescu, nepoata lui Radu Boruzescu. Marele Premiu Special al Uniunii Cineaştilor a fost acordat Studioului Castel Film pentru 30 de ani de la înfiinţare. Premiul a fost înmânat Oanei şi lui Vlad Păunescu. Premiul special al preşedintelui UCIN a fost decernat de Laurenţiu Damian actorului Virgil Ogăşanu.

Gazdele celei de-a 50-a Gale a Premiilor UNITER au fost actorii Alexandra Velniciuc şi Ştefan Velniciuc.