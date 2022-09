Germania preia controlul unei rafinării deţinute de grupul rus Rosneft

Germania a anunţat vineri că a preluat controlul la rafinăria pe care grupul petrolier rus Rosneft, companie de stat, o deţine la Schwedt, în estul Germaniei, în încercarea de a-şi asigura aprovizionarea cu energie, care a fost pusă în pericol de invazia rusească din Ucraina, informează Agerpres.

Ministerul Economiei de la Berlin a precizat că a decis să pună sub tutela Autorităţii federale de reglementare în energie două subsidiare ale companiei petroliere ruseşti Rosneft, respectiv Rosneft Deutschland şi RN Refining & Marketing GmbH. Prin plasarea sub tutelă, care va fi valabilă pentru o perioadă iniţială de şase luni, începând de vineri, rafinăria PCK de la Schwedt va trece sub controlul statului.

Această rafinărie, amplasată în apropiere de graniţa cu Polonia, este una dintre cele mai mari rafinării din Germania şi aprovizionează cu combustibili o mare parte din nord-estul Germaniei, inclusiv capitala Berlin.

"Prin plasarea sub tutelă, ameninţarea la adresa securităţii aprovizionării cu energie este contracarată şi se pune piatra de temelie pentru garantarea viitorului rafinăriei de la Schwedt", a informat Ministerul Economiei de la Berlin într-un comunicat de presă.

Această rafinărie a fost un capitol important în lupta pentru garantarea aprovizionării cu energie după invadarea Ucrainei. În ultimele luni, Germania a luat măsuri pentru a-şi reduce dependenţa de sursele de energie din Rusia, în special având în vedere că se apropie iarna şi un embargou privind petrolul rusesc ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Însă, rafinăria de la Schwedt este deţinută majoritar de grupul rus Rosneft şi funcţionează în totalitate cu petrol rusesc, iar oficialii de la Berlin au dezvăluit că Rosneft nu a sprijinit planurile care vizau înlocuirea ţiţeiului rusesc cu ţiţei din alte surse.

Deocamdată nu este clar cine va interveni pentru a înlocui Rosneft în calitate de operator al rafinăriei de la Schwedt, a patra mare rafinărie din Germania şi care aprovizionează cu combustibili şi unele zone din vestul Poloniei.

Grupul anglo-olandez Shell, care deţine un pachet de 37,5% din acţiunile rafinăriei de la Schwedt, şi-a exprimat de mai mult timp interesul pentru vânzarea acestei participaţii. Shell a informat vineri că planurile sale nu sunt afectate de decizia Berlinului de a prelua controlul asupra rafinăriei.

În schimb, sursele citate de Reuters susţin că grupul petrolier polonez PKN Orlen ar fi interesat să preia un pachet majoritar de acţiuni la rafinăria PCK de la Schwedt. La începutul anului autorităţile de la Varşovia au anunţat că încetarea proprietăţii ruseşti asupra acestei rafinării este o condiţie pentru ca ţiţeiul rusesc cu care funcţionează rafinăria să fie înlocuit cu ţiţei din alte surse livrat via terminalul de la Gdansk şi via conductele poloneze.

Preluarea controlului la Rosneft Deutschland este cea mai recentă încercare a autorităţilor de la Berlin de a stabiliza piaţa energetică. La începutul acestei săptămâni, Guvernul german a anunţat că va majora împrumuturile acordate companiilor care riscă să se prăbuşească sub povara creşterii preţurilor la gaze iar compania de utilităţi Uniper a anunţat că statul ar putea prelua o participaţie majoritară. Aceasta după ce în luna aprilie Guvernul de la Berlin a plasat firma SEFE, cunoscută anterior sub denumirea Gazprom Germania, sub tutelă.