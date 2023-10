Grupul BCR a înregistrat un profit net de 343,8 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2023

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 6,5 miliarde de lei în 1-9 2023, cu o creştere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 40% an pe an. Atât stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală au crescut cu 3,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) au crescut cu 5,7% an pe an, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, în activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 8 miliarde de lei în 1-9 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investiţiilor. Stocul de finanţări acordate de BCR Banca sectorului IMM a crescut cu 4% an pe an la 30 septembrie 2023.

"Avansăm în demersul de educaţie financiară şi transfer de cunoştinţe, prin care oamenii au încredere în potenţialul lor şi fac alegeri financiare inteligente, atât la nivel personal, cât şi de business. Facem asta prin cele 230.000 de persoane care au beneficiat de coaching financiar în unităţile BCR în primele nouă luni din 2023, dar şi prin cei peste 645.000 de oameni care au trecut prin cursurile Şcoala de Bani. Facem asta şi prin fiecare conversaţie pe care o avem cu mediul de business, care aduce în atenţie transformarea economiei româneşti, industria 4.0 şi sursele de finanţare disponibile. Iar înţelegerea modului în care educaţia financiară şi antreprenorială, dar şi investiţiile strategice şi inovaţia pot influenţa pozitiv PIB-ul naţional, ne va ajuta să dezvoltăm rezilienţă financiară de ţară. Avem nevoie să creştem gradul de securitate - financiară, energetică, alimentară, tehnologică - pentru a putea naviga cu bine prin incertitudinea care domină scena internaţională. Iar rolul nostru, la BCR, este să oferim soluţii. Să fim aproape de oameni, să ascultăm şi să aducem împreună capitalul financiar cu cel societal, pentru că doar aşa putem să vorbim despre o economie prosperă şi incluzivă indiferent de provocări". Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română

Portofoliul de finanţări acordate clienţilor BCR Leasing se ridică la o valoare de 3,97 miliarde de lei (805 milioane de euro), cu o creştere de 22% a finanţărilor noi comparativ cu 1-9 2022. Cu un portofoliu dinamic de clienţi şi o strategie de susţinere a electromobilităţii, care încurajează achiziţia de autoturisme electrice, BCR Leasing a înregistrat o creştere de 60% a volumului de vânzări pentru finanţările verzi în T3 2023.

Clienţii persoane fizice şi microînteprinderi pot accesa direct din George, ofertele sustenabile pentru finanţarea vehiculelor electrice, pe care BCR Leasing le dezvoltă împreună cu dealerii auto. Integrarea digitală continuă şi prin chatbot-ul LEA, asistentul virtual BCR Leasing, care a purtat peste 2.500 de conversaţii în T3 2023, 20% dintre aceste fiind solicitări de finanţare. De altfel, BCR Leasing continuă susţinerea mediului antreprenorial românesc şi finanţează companii din diverse domenii de activitate, care creează mai mult de 225.000 locuri de muncă.

În 1-9 2023, BCR Social Finance a finanţat peste 1.300 de microîntreprinderi şi ONG-uri, susţinând peste 3.500 de locuri de muncă. În plus, în primele nouă luni ale anului, BCR Social Finance IFN S.A. a acordat 70 de credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susţinând educaţia pe tot parcursul de viaţă.

INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 181 companii accelerate, din 2.249 de aplicanţi la program, odată cu finalizarea bootcamp-ului dedicat cohortei de SCALEUPS 2023. În septembrie 2023, programul InnovX-BCR a lansar cu succes cohorta de Scaleups, care a atras participarea a 18 companii în faza de pre-accelerare. Dintre acestea, 10 companii au fost selectate să avanseze în faza de accelerare, fiind un succes semnificativ pentru dezvoltarea mediului antreprenorial. InnovX-BCR este recunoscut pentru că atrage companii care creează inovaţie în sectoare diferite - de la ecommerce, gaming, cloud, telecomunicaţii, health, deeptech, energie şi proptech - şi contribuie la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial divers şi dinamic.

Performanţa financiară a Grupului BCR în 1-9 2023

BCR a înregistrat un profit net de 1.698,2 milioane de lei (343,8 milioane de euro) în 1-9 2023, în creştere cu 10,3% faţă de 1.539,7 milioane de lei (312,0 milioane de euro) în 1-9 2022, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinută de un volum mai mare de afaceri cu clienţii.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 18,2% până la 2.324,5 milioane de lei (470,7 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 1.966,6 milioane de lei (398,5 milioane de euro) în 1-9 2022, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 27,0% până la 2.670,6 milioane de lei (540,7 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 2.102,1 milioane de lei (426,0 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătăţit cu 4,4% până la 723,9 milioane de lei (146,6 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 693,3 milioane de lei (140,5 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de venituri din comisioane mai mari din creditarea corporate, cât şi din operaţiuni cu titluri de valoare.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 11,3% până la 401,5 milioane de lei (81,3 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 452,9 milioane de lei (91,8 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de o activitate de tranzacţionare mai redusă.

Venitul operaţional a crescut cu 15,5% până la 3.838,6 milioane de lei (777,2 milioane de euro) în 1-9 2023, de la 3.324,5 milioane de lei (673,7 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de venituri nete din dobânzi şi venituri nete din comisioane mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.514,1 milioane de lei (306,6 milioane de euro) în 1-9 2023, în creştere cu 11,5% în comparaţie cu 1.357,9 milioane de lei (275,2 milioane de euro) în 1-9 2022, determinat de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaţionist, parţial compensate de contribuţia anuală mai mică la fondul de garantare a depozitelor în 2023.

În baza acestor evoluţii, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 39,4% în 1-9 2023, faţă de 40,8% în 1-9 2022.

Costurile de risc şi calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 188,8 milioane de lei (38,2 milioane de euro) în 1-9 2023, comparativ cu o alocare de 291,8 milioane de lei (59,1 milioane de euro) în 1-9 2022. Rezultatul curent a constat în principal din provizioane de portofoliu înregistrate pentru creditele performante, în timp ce eliberările de provizioane determinate de recuperări şi credite redevenite performante pe ambele segmente retail şi corporate au compensat în totalitate nivelul normal de alocări pentru noi credite neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a menţinut stabilă faţă de trimestrul anterior la 2,7% în septembrie 2023, uşor sub nivelul de 2,8% înregistrat în decembrie 2022. Această evoluţie reflectă volumul recuperărilor şi al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail şi corporate, care au compensat ritmul normal de formare de noi credite neperformante. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 187,8% în septembrie 2023.

Capitalizare şi finanţare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 23,1% în august 2023, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 21,9% (Grup BCR) în iunie 2023 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 2,4% până la 56.674,3 milioane de lei (11.395,3 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2023 de la 55.328,5 milioane de lei (11.178,6 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susţinute de ambele segmente retail şi corporate.

Depozitele de la clienţi au crescut uşor cu 1,5% până la 76.708,4 milioane de lei (15.423,4 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2023 de la 75.588,5 milioane de lei (15.271,9 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susţinute atât de creşterea depozitelor retail 28, cât şi a celor corporate.2023