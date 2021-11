ÎN AL TREILEA TRIMESTRU DIN 2021 Grupul Kingfisher a înregistrat vânzări de 3.2 miliarde de lire

Grupul Kingfisher anunţă rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului, înregistrând vânzări de 3.2 miliarde de lire. La nivel local, vânzările Brico Depôt au crescut cu 14.6%, la 78 milioane de lire, iar cele în termeni comparabili s-au majorat cu 17.2%, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Kingfisher a încheiat un alt trimestru cu rezultate pozitive, cu o majorare de 15% a vânzărilor în termeni comparabili pe 2 ani şi o creştere puternică pe toate canalele şi categoriile. Acest lucru reflectă tendinţe şi mai solide la nivelul vânzărilor, având în vedere mediul de consum din ce în ce mai apropiat de normalitate. Cererea este în continuare favorizată de noile tendinţe din industrie, inclusiv timpul mai îndelungat petrecut lucrând de acasă.

Continuăm să creştem cota de piaţă, având la bază un proces solid de implementare a noii noastre strategii. De asemenea, realizăm investiţii în domenii cheie ale business-ului pentru a genera creştere pe termen lung, inclusiv îmbunătăţiri suplimentare ale serviciilor online şi lansarea Screwfix în Franţa. Şi progresăm cu planurile noastre bine definite pentru a ne îndeplini obiectivele de reducere a emisiilor de carbon până în 2025 şi de a deveni o companie forest positive.

De la începutul acestui an, am menţinut şi, în multe cazuri, am îmbunătăţit disponibilitatea produselor noastre, care este printre cele mai bune în industria din care facem parte. Acest lucru ne-a susţinut majorarea cotei de piaţă şi ne-a permis să creştem ponderea acţiunilor promoţionale în trimestrul acesta. De asemenea, am continuat să gestionăm eficient presiunile generate de inflaţie, păstrând în acelaşi timp preţuri extrem de competitive.

Intrăm în ultimul trimestru cu perspective favorabile şi estimăm că vânzările şi profitul se vor situa la un nivel superior, comparativ cu intervalele de referinţă anterioare. În ansamblu, cu o execuţie strategică puternică şi noile tendinţe pe termen lung care susţin industria noastră, rămânem încrezători în performanţa continuă a pieţelor noastre", a declarat Thierry Garnier, Chief Executive Officer în cadrul Kingfisher.

La nivel local, vânzările Brico Depôt au crescut cu 14.6%, la 78 milioane £ (17.2% în termeni comparabili), reflectând o cerere crescută din partea consumatorilor, în special în categoriile de produse electrice, pentru încălzire şi răcire, instalaţii sanitare, exterior, construcţii şi tâmplărie.

"În trimestrul al treilea am înregistrat rezultate favorabile, păstrând trend-ul ascendent din lunile anterioare. Creşterea vânzărilor a fost determinată atât de faptul că domeniul amenajării şi îmbunătăţirii locuinţei rămâne de interes pentru clienţii noştri, cât şi de faptul că la Brico Depôt am continuat să diversificăm gamele de produse, astfel că în primele 10 luni ale anului am adăugat peste 6000 de articole noi în portofoliul nostru. Suntem mândri de noile noastre game decorative, moderne şi de foarte bună calitate dintre care aş menţiona: bucătăriile modulare Good Home pentru care asigurăm şi serviciul de design; gama de corpuri de iluminat şi gama de decoraţiuni. În acelaşi timp, continuăm să dezvoltăm serviciile pentru clienţi, astfel încât să putem acoperi toate nevoile acestora, fie că vorbim despre consiliere, livrare sau montaj.

Pentru că ne dorim să oferim o experienţă de cumpărare din ce în ce mai bună clienţilor noştri, nu numai în magazine, dar şi online, am finalizat migrarea site-ului pe noua platformă Magento în trimestrul trei şi continuăm să facem îmbunătăţiri.

Toate aceste performanţe remarcabile au fost posibile datorită unui efort de echipă impresionant, la care au contribuit toţi colegii noştri din magazine şi sediul central", a declarat Adela Smeu, CEO, Brico

Depôt România.