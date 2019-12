Numărul firmelor radiate a crescut, în primele zece luni ale anului în curs, cu peste 36%, comparativ cu perioada similară din 2018, ajungând la 89.274 firme, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 10.699 de firme (cu 2,42% mai multe faţă de ianuarie-octombrie 2018) şi în judeţele Iaşi - 4.577 (plus 75,1%), Cluj - 3.409 (plus 21,23%) şi Prahova - 3.181 (plus 44,20%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa, respectiv 669, în creştere cu 37,09% faţă de anul anterior, Covasna - 711 (plus 49,37%) şi Giurgiu - 759 (plus 5,86%).

Numărul de radieri a crescut în toate judeţele, avansul cel mai semnificativ fiind consemnat în judeţele Teleorman (plus 130,27%), Bistriţa-Năsăud (plus 98,66%) şi Maramureş (plus 97,69%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregis­trat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 26.476 (plus 44,35% raportat la primele 10 luni din 2018), agricultură, silvicultură şi pescuit - 14.111 (plus 90,20%) şi construcţii - 8.299 (plus 52,75%), conform Agerpres.

În luna octombrie au fost radiate 5.898 de firme, cele mai multe în Bucureşti - 914 şi în judeţele Ilfov - 280, Cluj - 264 şi Constanţa - 251.