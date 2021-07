• Titlurile au maturitatea de cinci ani şi dobânda anuală de 5,8%

Obligaţiunile platformei de recrutare Best Jobs, în valoare de 3,37 milioane de euro, intră astăzi la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul JOBS26E, conform unui raport al operatorului pieţei noastre de capital.

Cele 6.742 de titluri obligatare, au o valoare nominală de 500 de euro, maturitatea de cinci ani şi dobânda de anuală de 5,8%. Titlurile au fost vândute iniţial printr-un plasament privat, derulat în perioada 6-17 mai a acestui an, iar scadenţa este în data de 20 mai 2026.

Fondurile atrase de companie vor fi utilizate în principal pentru continuarea şi dezvoltarea activităţii Best Jobs şi pentru a asigura capitalul de lucru al societăţii. În acest sens, Best Jobs poate folosi fondurile atrase prin vânzarea de obligaţiuni pentru o serie de scopuri cum ar fi: (i) atragerea şi retenţia resurselor umane de înaltă calificare, (ii) achiziţie de software şi hardware, (iii) achiziţia de servicii profesionale complementare, (vi) investiţii în promovarea serviciilor şi în dezvoltarea platformei şi soluţiilor tehnologice ale Best Jobs, inclusiv prin achiziţia unor participaţii în societăţi terţe, conform celor prezentate în memorandum-ul întocmit de TradeVille.

"Pentru claritate, fondurile atrase pot fi destinate inclusiv pentru realizarea de investiţii şi dobândirea de participaţii în societăţi terţe, în principal în domeniul serviciilor online (fintech, marketplace etc.) întrucât dezvoltarea societăţii nu se poate limita strict la proiectele derulate in-house, ci necesită inclusiv proiectele altor societăţi, iar investirea unor sume în dezvoltarea tehnologiilor şi serviciilor furnizate de terţi pot contribui în mod indirect la dezvoltarea emitentului. Principala sursă de creştere preconizată este conferită prin faptul că, odată cu avansarea noilor tehnologii digitale, există o cerere din ce în ce mai mare pentru serviciile online de recrutare", se mai menţionează în memorandum.

Best Jobs va avea dreptul de a răscumpăra obligaţiunile integral, dar nu şi parţial, la iniţiativa sa, începând cu al doilea an al duratei de viaţă a titlurilor, caz în care va plăti pentru fiecare obligaţiune deţinută la data de referinţă stabilită prin decizia de răscumpărare anticipată, un preţ de răscumpărare "clean" de 102,3% (alături de dobânda acumulată până la data răscumpărării).

În principal, veniturile societăţii provin din promovarea job-urilor pe platformă, dar şi din activităţi de tipul CV Research şi altele, într-o proporţie relativ redusă.

Anul trecut, Best Jobs a avut venituri totale din exploatare de 21,48 milioane de lei, cu 30% sub cele din anul anterior, în timp ce profitul net a fost de aproape 2,19 milioane lei, în scădere cu 72%, pentru aceeaşi perioadă de raportare. La finele primului trimestru din acest an, Best Jobs obţinuse venituri din exploatare de 6,73 milioane de lei şi un profit net de 1,79 milioane de lei.

Pentru întregul an 2021, compania estimează venituri din exploatare de 39,2 milioane de lei, în timp ce profitul net este prognozat la 8,98 milioane de lei. Pentru 2023, veniturile sunt estimate la 90 milioane de lei, iar profitul la 15,69 milioane de lei, conform informaţiilor din memorandum.

La finele anului trecut, Best Jobs avea 33 de angajaţi, faţă de 50 la finalul lui 2019 şi de 57 în 2018. Concurenţii Best Jobs sunt eJobs, OLX, Hipo, Linkedin, Lajumate/jobzz şi Publi24. Anul trecut, Best Jobs a avut o cotă de piaţă de 22,26%, eJobs de 35,41% şi OLX de 20,74%, conform informaţiilor din memorandum.

Bestjobs Recrutare a fost înfiinţată în 2010, sub formă unei societăţi pe acţiuni, de către fondatorul investitor, Neogen , împreună cu Fusu Călin, cel ce deţine şi funcţia de Administrator Unic al companiei de atunci şi până acum. De fapt, conceptul BestJobs a pornit ca un proiect al Neogen, în urmă cu 20 ani, iar în primii zece ani de existenţă proiectul s-a consolidat suficient de mult, astfel încât să devină o companie separată, de sine-stătătoare în cadrul grupului de afaceri Neogen Capital.

Neogen, ce are 99,99% din Best Jobs, este deţinută în proporţie de 67% de Călin Fusu, conform datelor din memorandum.