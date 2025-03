Inovaţie şi securitate cibernetică: Experţi de top din Elveţia şi România conturează viitorul digital al afacerilor

Evenimentul "Navigating your business through the digital storm. A cybersecurity roadmap for turbulent times" a avut loc astăzi, reunind experţi de top din domeniul securităţii cibernetice şi al inovaţiei tehnologice, potrivit unui comuncat transmis redacţiei. Organizat sub egida Camerei de Comerţ Elveţia-România (CCE-R) şi a Swiss Webacademy, evenimentul a adus în prim-plan provocările actuale şi viitoare din peisajul securităţii digitale.

Conform aceleiaşi surse, evenimentul a fost onorat de prezenţa Excelenţei Sale Massimo Baggi, Ambasadorul Elveţiei în România, care a subliniat importanţa colaborării internaţionale pentru consolidarea rezilienţei cibernetice. În contextul în care Elveţia a fost desemnată, pentru al 14-lea an consecutiv, drept cea mai inovatoare ţară din lume, conform Global Innovation Index 2024, accentul pe securitate cibernetică şi inovaţie devine esenţial.

Printre temele abordate s-au numărat:

-Rezoluţiile Grupului de Lucru al CCE-R pentru IT & Cybersecurity, pentru anul următor;

-Perspectivele elveţiene asupra peisajului securităţii cibernetice;

-Orizonturile tehnologice ale anului 2025: tehnologii emergente, ameninţări cibernetice şi strategii de inovaţie.

Elveţia joacă un rol esenţial în domeniul securităţii cibernetice, prin Strategia Naţională de Securitate Cibernetică 2024-2027, care vizează consolidarea protecţiei infrastructurilor critice, dezvoltarea cooperării internaţionale şi sprijinirea inovării în domeniul tehnologiilor de protecţie cibernetică. Conform Administraţiei Federale Elveţiene, unul dintre obiectivele principale este crearea unui ecosistem cibernetic robust, capabil să facă faţă atacurilor sofisticate (www.admin.ch).

Elveţia contribuie, de asemenea, la iniţiative internaţionale, precum Forumul Global pentru Expertiză Cibernetică (GFCE), pentru schimbul de informaţii şi dezvoltarea de soluţii avansate de protecţie a datelor. Universităţile elveţiene, inclusiv ETH Zurich, sunt implicate activ în cercetarea privind securitatea cibernetică, dezvoltând tehnologii inovatoare pentru protecţia infrastructurilor digitale critice, potrivit comunicatului.

Evenimentul a reunit specialişti din Elveţia şi România, iar, printre speakerii de marcă, s-au numărat:

-Dr. Adriana Cioca, Preşedintele CCE-R;

-Daniela Chrzanovski, Preşedinte fondator, Swiss Webacademy;

-Quentin Ladetto, Director - Technology Foresight, Swiss Federal Department of Defence;

-Moe Jame, CEO, Team Extension SRL ;

-Alexandru Puiu, Co-CTO, mindit.io;

-Amza Valentin Marius, CEO, Swiss Webacademy.

Dr. Adriana Cioca, Preşedintele CCE-R, a menţionat, în deschiderea evenimentului, că organizaţiile de astăzi operează într-un mediu mai complex, dinamic şi imprevizibil ca niciodată. "Vorbim despre lumea VUCA-Volatilă, Incertă, Complexă şi Ambiguă - în care liderii sunt provocaţi să ia decizii critice, adaptându-se, în acelaşi timp, la perturbări continue. Pe măsură ce tehnologia evoluează, capacitatea noastră de a răspunde trebuie să se adapteze. Companiile trebuie să găsească un echilibru atent între inovaţie şi securitate, asigurându-se că datele, sistemele şi utilizatorii lor sunt protejaţi împotriva unui set de ameninţări din ce în ce mai sofisticat."

Quentin Ladetto, supranumit "Q", este creatorul şi directorul programului de prospectivă tehnologică al armasuisse Science and Technology, din cadrul Departamentului Federal Elveţian al Apărării, Protecţiei Populaţiei şi Sportului (DDPS), din 2013. Acest program anticipează, inspiră, informează şi instruieşte armata şi diferiţii săi parteneri cu privire la oportunităţile şi ameninţările aduse de utilizarea tehnologiei. Quentin deţine un doctorat în geomatică de la École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), un Executive MBA în finanţe de la HEC Lausanne şi o diplomă în managementul tehnologiei de la IMD. Este cofondator al atelierdesfuturs.org şi membru fondator al asociaţiei Futurs. În discursul său, din cadrul evenimentului, Quentin Ladetto a evidenţiat importanţa anticipării tendinţelor tehnologice şi a adaptării strategice: "Prospectiva este viitorul care oferă un feedback prezentului. Într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă, prospectiva serveşte drept busolă, obişnuindu-ne să gândim pe termen lung. Să ne gândim la ziua de mâine nu mai este suficient; este esenţial să ne bazăm pe tendinţele tehnologice şi socio-economice pentru a rămâne agili şi pregătiţi să facem faţă oricărei situaţii. Chiar dacă avem o influenţă limitată asupra anumitor evenimente, reacţia noastră este în întregime sub controlul nostru."

Misiunea prospectivelor se rezumă în două cuvinte: a fi pregătit. Ce instrumente, ce mentalitate şi ce atitudine trebuie adoptate în lumea actuală pentru a ne menţine direcţia? Aceste aspecte au fost explorate de către experţii participanţi, recomandarea fiind că trebuie sa trecem de la reflecţie la acţiune.

Concluziile evenimentului au subliniat necesitatea unei abordări proactive în securitatea cibernetică, cu accent pe educaţia continuă, colaborarea transnaţională şi implementarea rapidă a noilor tehnologii de protecţie. Într-o lume digitală tot mai interconectată, anticiparea ameninţărilor şi dezvoltarea unor strategii flexibile vor fi esenţiale pentru protejarea datelor şi a infrastructurilor critice, se mai precizează în comunicat.