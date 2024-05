Kaspersky Thin Client 2.0: protectie Cyber Immune, conectivitate, performanta si design imbunatatite

Kaspersky a prezentat un sistem de operare actualizat pentru "thin clients", care ofera conectivitate imbunatatita, viteza mai mare de livrare a aplicatiilor, cost total de proprietate mai scazut, interfata grafica usor de utilizat si implementare rapida. Kaspersky Thin Client 2.0 este componenta principala a solutiei Cyber Immune pentru construirea infrastructurii "thin client" intr-o gama larga de industrii, inclusiv sanatate, finante, educatie si productie, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, Thin client este un endpoint compact care ofera utilizatorilor acces la distanta la un desktop si serveste ca substitut pentru un workstation local. Potrivit Verified Market Research, piata thin client a fost evaluata la 1,18 miliarde USD in 2020 si este de asteptat sa ajunga la 1,36 miliarde USD pana in 2028. Pentru a satisface aceasta cerere, Kaspersky si-a dezvoltat infrastructura functionala "thin client" construita pe KasperskyOS pentru conexiune sigura la desktop-ul de la distanta.

Kaspersky Thin Client 2.0 (KTC 2.0) este dezvoltat in conformitate cu abordarea Cyber Immune - care confirma ca este securizat din proiectare. Chiar si in medii ostile, KTC 2.0 isi poate indeplini functiile critice, deoarece KasperskyOS elimina posibilitatea compromiterii dispozitivului. Cu arhitectura Cyber Immune, nu este nevoie de software de securitate suplimentar sau de instrumente de gestionare a protectiei, ceea ce duce la un cost total de utilizare mai mic al produsului.

Preinstalat pe platforma hardware Centerm F620, KTC 2.0 este distribuit ca un dispozitiv endpoint, rezultat al contractului OEM, semnat intre Kaspersky si Centerm, principalul producator mondial de solutii "thin client".

Functionalitatea KTC 2.0 a fost actualizata semnificativ in domeniile de conectivitate, performanta si utilizare.

Kaspersky Thin Client 2.0 ofera noi metode de conectare la distanta. Aplicatia Web Access permite utilizatorilor sa se conecteze la medii de la distanta, implementate pe platforma Citrix Workspace si infrastructura VMware Horizon folosind tehnologia HTML5. De asemenea, KTC 2.0 accepta conectarea la aplicatii de business individuale care sunt implementate pe infrastructura Microsoft Remote Desktop Services, Windows Server si servere terminale care ruleaza pe Windows 10/11.

Optimizarile de performanta includ o viteza mai mare de livrare a aplicatiilor catre desktop la distanta, un timp de pornire mai scurt si o viteza mai mare de actualizare datorita dimensiunii compacte a imaginii sistemului de operare. Timpul de implementare a KTC 2.0 prin conexiune automata este de aproximativ doua minute.

Kaspersky Thin Client 2.0 a fost optimizat in utilizare si a primit noi functii. Produsul accepta acum conferinte audio si are o noua functie de tiparire a documentelor dintr-un sistem de operare guest.

Daca conexiunea este intrerupta in mod neasteptat, KTC 2.0 se reconnecteaza automat la desktopul de la distanta fara a necesita actiuni suplimentare din partea utilizatorilor. In acelasi timp, sistemul de notificare este actualizat, iar mesajele de eroare ofera informatii utile cu sfaturi de remediere. In plus, panoul de conectare in mediul la distanta este reproiectat, cu noi elemente animate adaugate in diverse scenarii, precum si cu posibilitatea de personalizare a interfetei.

Kaspersky Thin Client 2.0 este conceput pentru a proteja eficient organizatiile cu o retea mare de sucursale si distribuire geografica extinsa. Produsul se potriveste in special structurilor financiare si de sanatate, institutiilor de invatamant si guvernamentale, companiilor de transport si industriale, infrastructurii smart city, industriei de automatizare industriala.