LAURIAN LUNGU, CPAG:"Aducerea deficitului sub 3% va dura minimum doi-trei ani şi va necesita creşteri de taxe"

Aducerea deficitului sub pragul de 3% din tratatele europene va lua minimum doi-trei ani de zile, iar pentru asta va fi nevoie de o creştere a taxelor, consideră macroeconomistul Laurian Lungu, cofondator al think-thank-ului Consilium Policy Advisors Group (CPAG). El notează că o creştere a taxelor va afecta cu certitudine creşterea economică şi că deficitul public se va duce la 9% anul acesta.

În cadrul unui seminar organizat de Asociaţia Administratorilor Independenţi, acesta a precizat: "Problema de fond care apare acum este această sustenabilitate a finanţelor publice. Am văzut cum cărţile s-au dat pe faţă la sfârşitul anului trecut, a fost un moment bun în care practic deficitul bugetar a fost pus pe masă aşa cum era el, fără cheltuieli care erau amânate şi aşa mai departe. Asta a însemnat că am plecat dintr-un punct foarte prost, am avut un deficit de -4,3% din PIB anul trecut, cel mai mare din Europa, iar acum cu această criză el se va duce undeva către 9%. Datoria publică va creşte şi ea. Problema este că pentru a corecta acest dezechilibru masiv va fi nevoie de timp. Nu poţi să o faci într-un an sau doi, aici vorbim probabil de trei către patru ani. Să aduci un deficit de la 9% din PIB către 3% este nevoie de doi-trei ani minimum. Va depinde ce se va întâmpla la anul pentru că în acest an Codul fiscal nu s-a modificat şi este foarte bine că s-a întâmplat aşa - am fi adâncit criza dacă am (fi) schimbat Codul fiscal. Dar e o problemă la anul: ce facem ca să reducem deficitul, pentru că fără o creştere a taxelor probabil nu se va putea face atât de repede. Creşti taxele, o să afecteze creşterea economică. Sunt nişte puncte foarte sensibile care vor trebuie văzute cum se vor aborda, depinde foarte mult şi de rezultatul alegerilor din iarnă. Bineînţeles, de politica pe care o va urma partidul care va avea cele mai multe voturi".

Lungu este de părere că potenţialul de creştere economică al României rămâne totuşi ridicat. El mai spune că majorarea cu 40% a pensiilor nu se putea face nici înainte de criză, însă din motive electorale s-a evitat asumarea acestui fapt la nivelul clasei politice.

"Cred că potenţialul de creştere economică rămâne foarte ridicat la noi. Ceea ce avem nevoie este o coerenţă mai mare în politicile economice şi să fie practic nişte politici economice care să aibă o abordare pe termen mediu şi lung. Pentru toată lumea era clar de exemplu, mă rog, pentru cei pe care-i cunosc eu, că această creştere cu 40% a pensiilor nu va putea fi realizată. Nici dacă nu era criză nu putea fi realizată. Ori, vedem că iar, dintr-un motiv necunoscut, autorităţile au evitat să-şi asume acest lucru. Să iasă şi să spună: nu se poate face. De ce? Pentru că este un joc politic. Ori aceste lucruri ar trebui să dispară pentru că economia este cea care suferă. Şi ăsta este doar un exemplu, ar mai fi multe altele", a explicat economistul.

• Motivele pentru care România se împrumută mai scump chiar şi decât Grecia: Stăm cel mai prost din regiune la o serie de indicatori urmăriţi de agenţiile de rating, precum stabilitatea politică şi eficienţa guvernului

Acesta mai este de părere că Standard & Poor's nu va retrograda ratingul de ţară al României, decizie care este aşteptată astăzi. Totodată, Laurian Lungu mai spune că România se împrumută la cele mai ridicate dobânzi din regiune din cauza instabilităţii politice şi a lipsei de eficienţă guvernamentală, capitole analizate de agenţiile de rating şi la care România stă mai prost chiar decât Bulgaria.

"Întrebarea pe care mulţi şi-o pun, pe partea de risc pe care economia noastră o are, este de ce plătim aşa mult să ne împrumutăm? De ce plăteşte statul atât de mult? Din regiune, avem cea mai mare rată a împrumuturilor pentru obligaţiunile guvernamentale. Este mai mare rata şi decât Grecia, care la ora actuală se împrumută mai ieftin chiar dacă are o datorie publică foarte mare şi a trecut prin ce a trecut. De ce? Un răspuns ar fi pentru că este în Zona Euro. Dar oricum diferenţa este foarte mare. Orice ar spune Ministerul de Finanţe că ne transmite veşti bune, că se împrumută la rate de dobândă acceptabile, vedem că diferenţa este foarte mare faţă de alte ţări. Ţările din regiune se împrumută pe termen foarte scurt la sub 1% pe când noi suntem aproape de 3%. Şi costurile astea vor creşte în timp. În această conjunctură economică globală în care există presiune pe scăderile ratelor dobânzii către zero şi împrumuturile să devină mult-mult mai facile, să te împrumuţi cu 2,7-2,8% pe o lună şi cu peste 4% pe 10 ani este un cost foarte ridicat. Iar o explicaţie este că, practic, sunt diverse elemente la care se uită şi agenţiile de rating, pentru că de aici pleacă multe lucruri. Aceste elemente sunt legate de stabilitatea politică, de eficienţa guvernului şi aşa mai departe (calitatea reglementărilor, domnia legii, controlul corupţiei - n.r.). Aceşti indicatori de la Banca Mondială (vezi tabel), care sunt folosiţi şi de agenţiile de rating în evaluarea lor, ne arată că România este dezavantajată de aceşti indicatori legat de stabilitatea politică sau eficienţa guvernului. Stăm mai prost decât Bulgaria aici. Iar acesta este un factor foarte important în evaluarea riscului. Acum, Fitch şi Moody's ne-au făcut un downgrade pe perspectivă în luna aprilie, practic suntem la un singur pas de acest nivel de non-investment grade, de junk. Standard & Poor's urmează pe 5 iunie (astăzi - n.r.) cu această nouă revizie a ratingului de ţară. Opinia mea este că nu ne va downgrada, dar suntem la limită. Orice downgrade practic va însemna că vom intra în categoria junk. Opinia mea este că nu o vor face, sper să nu o facă, deşi ar avea motive economice. Probabil că vor mai aştepta şi aici spun asta pentru că consider că ieşirea de acum câteva zile a primului ministru în care a spus că pensiile nu vor creşte cu 40% nu a fost întâmplătoare. Ea a fost făcută, cred eu, înaintea datei de 5 iunie tocmai pentru a calma puţin lucrurile, practic să spună că situaţia nu va fi atât de dificilă pentru cheltuielile bugetare", mai explică economistul.

• Lungu: Impactul crizei asupra investiţiilor pierdute în echipamente este de peste 9% din PIB. În construcţii, impactul este de peste 4%

Potrivit acestuia, la baza alocării sumei europene de circa 33 de miliarde de euro pentru relansarea economică a ţării noastre stă impactul economic al crizei Covid-19, estimat de Comisia Europeană, asupra investiţiilor în echipamente şi construcţii.

"Vedem că defapt România este pe primul loc pe graficul care priveşte acest investment gap. Diferenţa de investiţii pe care sectorul privat le-ar fi făcut dacă n-ar fi fost criza, dar pe care nu le mai poate face. Cifra estimată este pentru 2020-2021, dar este foarte mare, este peste 6% din PIB. La fel şi în construcţii, suntem pe locul al 7-lea, un minus 4%, aceste investiţii care practic nu se vor mai face. Aceste tipuri de investiţii care se vor pierde vor fi finanţate de sectorul public prin acest fond (european de 750 de miliarde de euro), d-aia şi primeşte şi România atât de mulţi bani, nu că ar fi vreun succes al diplomaţilor noştri de la Bruxelles. Este rezultatul acestor simulări care arată că România este preconizată de a fi foarte afectată de această criză. Vom vedea realitatea", a spus Laurian Lungu.

El mai afirmă că tendinţa seculară a inflaţiei este de scădere, iar riscul este mai mare să avem inflaţie scăzută pe viitor decât inflaţie de două cifre cum a fost de exemplu în anii 1970 în Statele Unite sau de trei cifre cum a fost în România după căderea comunismului.

"Există tendinţe contradictorii şi în tabăra economiştilor. Unii spun că vom avea o inflaţie mai ridicată în viitor pentru că există acest influx de masă monetară, alţii spun că inflaţia va scădea datorită scăderii cererii. Eu fac partea din tabăra a doua, adică cred că avem pericolul mai degrabă a unei scăderi a inflaţiei în anii care vin. Un studiu de la banca naţională a Angliei, publicat în ianuarie, arată că tendinţa seculară (600-700 de ani - n.r.) este de scădere a ratei reale a inflaţiei. Iar dacă ne uităm la Japonia ultimilor 30 de ani, care a injectat masă monetară masiv în sistem, vedem cu toate astea că inflaţia nu a decolat. Cred că într-acolo o să ne îndreptăm şi noi, însemnând Europa şi SUA chiar. Pericolul este mai mare către o rată scăzută a inflaţiei decât să vedem iar inflaţie de 2-3 cifre. Sigur, pot exista episoade, dar cred că tendinţa generală este de scădere", a conchis Laurian Lungu.