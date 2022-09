Nestle lansează LITTLE STEPS 3 în ambalaj din carton reciclabil cu linguriţă dozatoare din trestie de zahăr

Nestle, prin divizia Infant Nutrition, lansează gama Nestle LITTLE STEPS 3 lapte pentru copiii de vârstă mică în ambalaj din carton proiectat pentru a fi reciclat şi cu linguriţă dozatoare din cel puţin 95% plastic din trestie de zahăr, o resursă regenerabilă, conform unui comunicat remis redacţiei. Nestle LITTLE STEPS 3 conţine Vitamina D pentru susţinerea funcţionării normale a sistemul imunitar, calciu pentru creşterea şi dezvoltarea normală a oaselor şi fier pentru dezvoltarea cognitivă normală a copiilor, oferind o nutriţie echilibrată pentru copiii până la 3 ani.

Potrivit sursei citate, noile ambalaje sunt atât prietenoase cu mediul, cât şi uşor de utilizat pentru părinţi, având toate informaţiile privind utilizarea, datele nutriţionale şi ingredientele. Ambalajele şi linguriţele dozatoare se pot colecta selectiv pentru reciclare în containerele speciale dedicate hârtiei şi plasticului.

"Aşa cum promiteam la începutul acestui an, am demarat un proces amblu de transformare a portofoliului nostru într-unul sustenabil, introducând pentru gama Nestle LITTLE STEPS noul ambalaj din carton reciclabil. Reţeta produsului nu s-a schimbat şi dorim să venim în continuare în ajutorul mămicilor. Credem că alaptarea reprezintă startul ideal în ceea ce priveşte nutriţia bebeluşilor şi sprijinim în totalitate recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu privire la alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viaţă. În acelaşi timp, indiferent de alegerea părinţilor cu privire la hrănirea bebeluşului, Nestle Baby & me este aici pentru a împărtăşi cele mai noi informaţii şi pentru a le oferi sprijinul şi încrederea necesare, asigurându-le micuţilor o nutriţie echilibrată", spune Mihaela Buşu, Business Executive Officer Nestle Infant Nutrition.

Este foarte important ca părinţii să ofere copiilor de vârstă mică un lapte adaptat vârstei şi nevoilor lor nutriţionale.

"După vârsta de 1 an copiii au în continuare nevoi nutriţionale diferite faţă de cele ale adulţilor pentru că au un ritm de creştere accelerat. Organismul lor are nevoie de 4 ori mai mult fier şi de 5 ori mai mult Calciu, Iod, Vitamina A si C. În acelaşi timp, stomăcelul lor reprezintă doar 20% din capacitatea gastrică a adultului, ceea ce ne avertizează ca meniul să nu fie acelaşi cu meniul adulţilor. Cel mai bun exemplu este laptele: după vârsta de 1 an, dacă alaptarea nu mai este o opţiune, copiii au nevoie de un lapte de creştere potrivit vârstei, care să le asigure la fiecare masă necesarul de vitamine şi minerale, nu de un lapte care să le îngreuneze digestia", spune Dr. Adrian Balanean, Scientific Manager Nestle Infant Nutrition.

Conform studiilor, cei mai importanţi nutrienţi pentru sugarii şi copiii de vârstă mică sunt Fierul si Vitamina D. Fierul contribuie la dezvoltarea cognitivă normală a copiilor iar Vitamina D contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar. Aceşti nutrienţi nu se găsesc în laptele de vacă în cantitatea necesară pentru a acoperi nevoile nutriţionale ale unui copil de vârstă mică.

Nestle LITTLE STEPS 3 are un nivel adecvat de vitamine, minerale, proteine, amestec de lipide, incluzând LA, ALA, şi carbohidraţi şi poate fi folosit începând cu vârsta de 1 an, acum într-un nou ambalaj de 500g, se mai arată în comunicat.