Obor21.ro extinde livrările în şase oraşe

Obor21.ro extinde livrarea de carne proaspătă provenită din gospodăriile din nordul Moldovei către şase noi oraşe, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

În plus, în perioada următoare, livrările vor acoperi şi staţiunile şi oraşele de pe litoralul românesc. Comenzile se fac după acelaşi principiu, de meatbooking - rezervare înainte de sacrificare - astfel încât carnea să fie livrată proaspătă, în maximum 72 de ore.

Astfel, Obor21.ro face livrări începând din această săptămână, pe lângă Bucureşti şi Ilfov, în Ploieşti, Constanţa, Galaţi, Brăila, Buzău şi Focşani. De asemenea, pentru sezonul estival, livrările se vor extinde în localităţile de pe întreg litoralul, de la Năvodari până la Vama Veche. Investiţia necesară susţinerii planurilor de extindere se ridică la peste 20.000 de euro şi cuprinde logistica distribuţiei capilare, investiţiile în dezvoltarea platformei şi marketingul aferent deschiderii acestor noi zone de distribuţie.

Am avut solicitări numeroase de extindere a zonei de livrare, astfel încât am accelerat acest proces în primul trimestru şi am reuşit să deschidem livrarea în cele 6 oraşe, urmând ca planul de extindere să continue până la finalul anului. Estimăm că impactul investiţiilor în creşterea capacităţilor de livrare asupra cifrei de afaceri va fi suficient de puternic încât să ne apropie de obiectivul propus pentru acest an, 300.000 de euro, a precizat Florian Mateiţă, cofondator Obor21.ro.

Livrările de carne proaspătă se vor face atât pe segmentul B2C, cât şi către B2B, existând o creştere a interesului pentru produsele Obor21.ro în rândul restaurantelor. De altfel, în ciuda restricţiilor care au afectat sectorul HoReCa, segmentul B2B reprezintă 25% din vânzările cooperativei digitale, cu o creştere semnificativă în perioada Paştelui, pe fondul diversificării meniului restaurantelor şi extinderii acestora către zona de delivery.

Comenzi cu ridicare din băcănii

Potrivit datelor unui sondaj realizat de Obor21.ro în luna martie, 29% dintre români îşi doresc să cumpere carne din băcănii şi magazine specializate. Mizând pe importanţa proximităţii, Obor21.ro demarează în această săptămânâ şi un proiect-pilot cu băcănii din Bucureşti, prin intermediul cărora clienţii vor putea plasa comenzi cu livrare în locaţiile respective. Comenzile se vor face prin intermediul unor terminale speciale, plasate în băcănii, iar ridicarea acestora se va face în fiecare zi de joi. Momentan, acest tip de comandă este disponibil în două băcănii din Capitală, urmând ca până la finalul acestui trimestru numărul lor să ajungă la 10.

Media pe comanda plasată din băcănii va fi cel mai probabil mai mică decât cea a comenzilor de pe site, undeva la 50-60%, adică la 100-150 de lei, cu 2-3 produse în coş şi o preferinţă pentru produse din categoria zahana, dar şi piese mai greu de găsit în alte magazine, cum sunt cele de oaie/miel şi capră/ied. Pe de altă parte, estimările noastre arată că numărul comenzilor plasate prin acest canal va ajunge să reprezinte între 15% si 20% din comenzile totale, fiind un segment strategic de dezvoltare în următoarele 12-18 luni, a mai precizat Florian Mateiţă.

Vânzările de Paşte, creştere de 240%

Media comenzii în perioada Paştelui - 21- 30 aprilie - s-a menţinut în jurul sumei de 240 de lei, pentru clienţii care au comandat exclusiv produse de miel şi ied, dar a crescut până la 300 de lei pentru clienţii care au adăugat în coş şi produse din mânzat. De altfel, dacă într-o perioadă obişnuită ponderea produselor din mânzat vândute este de 65% din totalul vânzărilor, în luna aprilie aceasta a scăzut la 25%.

Am avut o creştere de peste 240% în vânzări, faţă de o perioadă normală, iar faţă de Paşte 2020, creşterea a fost de 30%, pe fondul diversificării portofoliului, dar şi a creşterii notorietăţii conceptului. Am făcut şi livrări în afara zonei Bucureşti/Ilfov, punctual, cât a permis logistica existentă. Din păcate, deşi am avut zeci de comenzi din 12 alte oraşe - inclusiv zona Moldovei, Ardeal, Banat - nu le-am putut onora pe toate. Anul acesta ne concentrăm pe extindere, astfel încât să putem veni în întâmpinarea tuturor clienţilor, indiferent de localitate, a mai precizat Florian Mateiţă.