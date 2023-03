One United Properties contractează o finanţare de 20 de milioane de euro de la Banca Transilvania

One United Properties (BVB: ONE) încheie un acord de finanţare cu Banca Transilvania, pentru suma de 20 de milioane de euro, conform unui comunicat remis redacţiei. Finanţarea obţinută de One United Properties este acordată pe o perioadă de până la 42 de luni şi reprezintă un credit de investiţii pentru finalizarea dezvoltării componentei rezidenţiale One Cotroceni Park, aflată în prezent în stadiu avansat de construcţie, cu termen de finalizare în anul 2023. Peste 90% din apartamente sunt deja precontractate de clienţi.

Potrivit sursei citate, dezvoltatorul a demarat pe locul fostei platforme Ventilatorul cel mai ambiţios plan de regenerare urbană din Bucureşti, pe o suprafaţă de 5,8 hectare. One Cotroceni Park este o dezvoltare cu funcţiuni mixte, ce propune atât spaţii de birouri moderne, cât şi zone comerciale şi de agrement şi unităţi locative. Componenta rezidenţială de la One Cotroceni Park prevede 868 de apartamente cu design modern şi finisaje superioare, dispuse pe parter plus 11 etaje. Clădirile vor oferi o vedere panoramică asupra Palatului Cotroceni, Grădinii Botanice si a Palatului Parlamentului şi vor beneficia de trei niveluri de parcări subterane, spaţii comerciale la parter, apartamente cu grădină la etajul al doilea şi penthouse-uri moderne la etajele superioare. Unităţile rezidenţiale de la One Cotroceni Park au primit deja precertificarea Green Homes din partea Romania Green Building Council - instituţie cu care One United Properties colaborează de aproape 10 ani - care se acordă unei dezvoltări imobiliare aflate în faza de execuţie, pentru întrunirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă energetică şi responsabilitate faţă de mediu. Clădirile verzi au numeroase beneficii pentru viitorii rezidenţi, precum: performanţă energetică ridicată conform principiilor nZEB (near zero energy), surse de energie regenerabilă, nivel ridicat de confort oferit de spaţiile verzi, materiale şi finisaje care oferă o calitate superioară a mediului interior şi impact pozitiv asupra sănătăţii locuitorilor.

În plus, One United Properties îşi concentrează eforturile pentru a dezvolta oraşul în mod responsabil, respectând şi integrând practicile ESG şi propunând concepte imobiliare multifuncţionale, în care comunităţile nou create au acces nu doar la spaţii verzi, ci şi la o gamă largă de servicii comerciale, de petrecere a timpului liber, de educaţie, de agrement, cu scopul de a reduce timpul petrecut în trafic. Din acest punct de vedere, One Cotroceni Park se remarcă prin varietatea facilităţilor integrate, de la cafenele şi restaurante, la sală de sport cu piscină, farmacii, supermarket, parc privat etc.

One Cotroceni Park reprezintă doar prima etapă a unei dezvoltări urbane mult mai ample, care se va numi One Cotroceni City şi care se va întinde pe mai bine de 10 ha de teren (pe locul fostelor platforme industriale Ventilatorul şi TitanMar). Cea de-a doua etapă a One Cotroceni City va include dezvoltarea One Cotroceni Towers, cea mai recentă achiziţie strategică a companiei anunţată în luna februarie 2023, se menţionează în comunicat.