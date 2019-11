Oscar 2019: 159 de lungmetraje documentare înscrise

Cele mai cunoscute premii din lumea cinematografiei provoacă "înghesuială". Nu mai puţin de 159 de lungmetraje documentare au fost înscrise în cursa pentru nominalizare la premiile Oscar 2020, a anunţat Academia americană de film (AMPAS). Între titlurile înscrise se numără "American Factory", "The Apollo", "Apollo 11", "The Biggest Little Farm", "Citizen K", "Diego Maradona", "Echo in the Canyon", "The Edge of Democracy", "For Sama", "Gaza", "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice", "Miles Davis: Birth of the Cool", "One Child Nation", "Pavarotti", "Sea of Shadows" şi "Woodstock: Three Days That Defined a Generation". "Apollo 11", lansat de Neon, este documentarul care a generat anul acesta cele mai mari încasări în Statele Unite - 9 milioane de dolari, începând cu luna martie, potrivit news.ro. Anul acesta, "Free Solo" - realizat de Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes şi Shannon Dill - a câştigat Oscarul pentru "cel mai bun documentar".

O listă scurtă de 15 documentare va fi anunţată pe 16 decembrie, iar nominalizările, pe 13 ianuarie. Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie 2020.