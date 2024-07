Piaţa transportului aerian în continuă creştere. HiSky, cu peste 40% mai mulţi pasageri în primele şase luni ale anului

După încheierea primului semestru al anului 2024, compania aeriană HiSky raportează o creştere cu 42% a numărului de pasageri transportaţi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 767.000 de persoane au călătorit cu aeronavele HiSky, pe rutele regulate sau charter, între lunile ianuarie-iunie, ale anului curent, cu aproximativ 227.000 mai multe decât în primele şase luni din 2023, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform datelor de trafic distribuite pe segmente, cele mai accesate zboruri, cu plecare de pe aeroportul Otopeni, au fost pe cele două rute interne, Bucureşti - Cluj Napoca, cu circa 50.000 de pasageri şi Bucureşti - Timişoara, cu, în jur de, 44.000 de pasageri. Un impact semnificativ în creşterea înregistrată de compania aeriană s-a datorat şi inaugurării zborurilor directe long courier, pe ruta regulată Bucureşti - New York, şi în regim charter, către destinaţii îndepărtate din Africa şi Asia. În luna decembrie a anului trecut, după introducerea în flotă a unei aeronave wide-body, HiSky a devenit singurul operator care are în portofoliu acest tip de zboruri, de pe un aeroport din România. Peste 10.000 de pasageri au călătorit către Zanzibar şi Maldive, de la începutul acestui an, iar, în numai o lună de la deschiderea rutei regulate, nu mai puţin de 3.000 de pasageri au zburat, fără escală, înspre sau dinspre Statele Unite ale Americii.

"Parcursul nostru, de până acum, a făcut ca la fiecare perioadă de raportare să înregistrăm o creştere substanţială şi, iată că reuşim, de doi ani, să ne menţinem în topul companiilor aeriene din regiune. Suntem însă cu atât mai mândri de rezultatele primului semestru al anului 2024 cu cât vorbim despre o schimbare în obiceiurile de călătorie ale pasagerilor. Avem valori de trafic impresionante pe rutele interne, aşa cum am şi prevăzut că se va întâmpla, atunci când am lansat aceste curse, şi, în plus, un număr mare de pasageri care aleg să exploreze dincolo de Europa. Ne bucurăm că facilităţile pe care le-am creat - un program stabil şi accesibil pentru legătura între principalele oraşe şi Bucureşti, zboruri cu conexiune şi călătorii fără escală, pe distanţe lungi - au contribuit nu doar la dezvoltarea companiei, ci a întregii pieţe de transport aerian", spune Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Cu o flotă de opt aeronave, HiSky operează zboruri din România şi Republica Moldova, de pe aeroporturile Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Satu Mare, Iaşi, Oradea şi Chişinău, pe 31 de rute directe şi 23 de rute cu conexiune. Din numărul total de pasageri raportat în prima jumătate a anului, 60% au fost înregistraţi în România şi 40% în Republica Moldova. În plus faţă de zborurile regulate, compania aeriană îşi menţine poziţia de lider al pieţei charter şi operează zboruri către cele mai populare destinaţii de vacanţă, în parteneriat cu principalele agenţii de turism.