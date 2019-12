În noiembrie, la licitaţia Artmark de artă postbelică şi contemporană, inclusiv cu o secţiune caritabilă, au fost vândute două lucrări de Adrian Ghenie. Una s-a dat cu 105 mii de euro, alta, din 1993, cu 24 de mii. Prima este o compoziţie cu un aer straniu, a doua pare o parafrază la Luchian, de parcă înainte de "Sunflower in 1937" ar fi putut fi "Anemone".

Ghenie se vânduse, însă, şi la New York, în una dintre licitaţiile campaniilor doborâtoare de recorduri. În data de 13 noiembrie, la licitaţia Christie's "Post-War and Contemporary Art Evening", pânza "The Lidless Eye" de Ghenie s-a vândut cu 1,335 milioane de dolari americani. Este o lucrare din 2017, de 40 pe 35 cm, deci cam micuţă, aflată la al doilea proprietar, primul luând-o de la Pace Gallery din New York. Ca şi precedenta pictură, cea cu floarea-soarelui, care este, însă, uriaşă, şi aceasta este inspirată de o lucrare de Van Gogh, un autoportret din 1889, deci de acum 130 de ani. Cu această ocazie constatăm că organizatorii au schimbat şi partea despre Ghenie din prezentarea lotului propus la licitaţie: Născut în România, la sfârşitul anilor '70, Ghenie a fost martor la executarea dictatorului ţării, Nicolae Ceauşescu, la televizor, în ziua de Crăciun 1989. Am păstrat topica originală pentru că şi pe mine m-a speriat, la început, ce să caute un copil de 12 ani, din nordul ţării, la ciuruirea Ceauşeştilor. Pentru că rememorăm evenimentele de acum trei decenii, să le spunem organizatorilor că nu am prea fost martori la execuţia Ceauşeştilor, că am tot aşteptat să ne dea imaginile, de s-au răcit sarmalele ciudatului Crăciun. Ne scăpau câte un cuvânt, o promisiune, dar târziu şi cenzurat am văzut şi noi, mai mult cum au fost judecaţi, că faza cu gloanţele înfigându-se în foştii puternici a fost doar un nor de praf cu fond sonor de "nu mai trageţi". Dar putem sta liniştiţi, viitorul pictor de răsunet nu a fost speriat şi nici viaţa nu i s-a schimbat. Citatul dintr-un interviu din 2017, anul când a fost pictată cea mai recent vândută lucrare milionară de Ghenie, ne relevă un om sincer şi cu capacitate de analiză. El zicea că nu încearcă să îşi facă o biografie de om crescut într-o dictatură comunistă, că era doar un puşti şi nu are nicio traumă. Şi se întreabă cum poate fi manipulată o ţară întreagă, fără să fie clar la ce moment se referă, cel dinainte sau de după 1989.

Din fericire nu se mai face nicio trimitere la Bacon, deşi avem un Francis Bacon chiar în aceeaşi licitaţie. Şi tot un autoportret, unul şi mai mic, 35 pe 31, din 1979, deci de acum fix 40 de ani, şi s-a dat cu la fel de fix 9.014.500 dolari. Întreaga vânzare a fost foarte bună, pe cele 48 de loturi obţinându-se 325.259.750 dolari: 52,485 de milioane pe "Hurting the Word Radio #2" de Ed Ruscha, un artist renumit, de 82 de ani, cel mai mare preţ al vânzării new yorkeze din 13 noiembrie, 29,5 milioane de dolari, pentru "Sur la Terrasse" de David Hockney, şi el de 82 de ani, 20,478 milioane pentru "Vogelfluglinie" de Gerhard Richter, care are 87 de ani, iar albastrul Yves Klein a primit şi el 15,6 milioane de dolari, pentru "Barbara (ANT 113)", o lucrare pe hârtie, în legendarul pigment IBK. Doar trei oferte nu au atins milionul de dolari, dar nici nu au stat departe.

Şi Sotheby's a avut o campanie de noiembrie la New York plină de succes. Din numai două şedinţe a adunat aproape o jumătate de miliard de dolari. "Contemporary Art Evening Auction", din 14 noiembrie, a însemnat fix 270.529.950 dolari, iar "Impressionist & Modern Art Evening Sale", din 12 noiembrie, a adus 208.958.100 dolari. Cum am mai spus, întâlnirile de seară aduc cei mai mulţi bani, dar, dacă ar fi să mai avem nevoie de o sută de milioane, ar trebui să luăm în calcul şi o şedinţă de zi, "Contemporary Art Day Auction" din 15 noiembrie, care a adunat, din 304 de oferte, aproape 101 milioane de dolari.

Şi la licitaţia vedetă de artă contemporană de la Sotheby's aflăm un Bacon, Francis Bacon, unul de 6.642.400 dolari, un papă din neamul stilistic al lui Inocenţiu cel atât de celebru. Şi Ed Ruscha, chiar doi, dar niciunul ca la Christie's, de zeci de milioane. În vânzare au apărut o pânză din 1968, cu un pahar care se sparge, de 1,9 milioane, şi un panou din 1974, cam un metru pe un metru, pe care scrie cu vopsea pe bază de ou, "She gets angry at him", vândut cu 1,7 milioane de dolari. Preţul cel mare al şedinţei a fost de 30,1 milioane de dolari, obţinut de Willem De Kooning cu o abstracţie plină de atracţie.

Licitaţia "Impressionist & Modern Art Evening Sale" de la Sotheby's nu trecuse de 27,6 milioane de dolari, dar numele erau toate de legendă. Preţul cel mare, de exemplu, a fost realizat de o pictură de Claude Monet, una londoneză, "Charing Cross Bridge". În acea seară, la New York, au fost oferite nu mai puţin de cinci picturi excepţionale de Rene Magritte, fabulosul surrealist belgian al cărui muzeu îl vedem la Bruxelles. Cea mai scumpă, "La Legende des siPcles", a costat 8.578.700 de dolari, incredibilul "Le cicerone" a primit 2,42 milioane de dolari, iar fantasticul "La Saveur des Larmes" 1,626 milioane. Două picturi de Magritte, estimate la cel mult 2 şi, respectiv, 8 milioane de dolari, au rămas nevândute. Nici cele adjudecate nu au adus sumele la care prestigiul lor le-ar fi îndreptăţit. Să mai luăm, deloc la întâmplare, exemplul lui Picasso, cu şase oferte şi tot două nevândute. Un turbion de nuduri de Picasso a primit aproape 10 milioane de dolari, o natură statică cu un cap de ghips a însemnat 5,4 milioane de dolari, un portret de început al surorii artistului, Lola, a ajuns la 4,7 milioane de dolari. O sculptură de Giacometti, un bust masculin, "Diego cu bluzon", a fost adjudecat cu 14 milioane, iar un interesant piedestal cu patru siluete a primit 6,5 milioane de dolari.

Tot Sotheby's din America a organizat, în cursul lunii noiembrie, o licitaţie online "Israeli and International Art". Nu este prima, şi de câte ori văd o astfel de temă ştiu că sigur voi afla în ofertă cel puţin unul dintre marii artişti evrei năs-cuţi în România. Am găsit trei, pe Marcel Iancu, Reuven Rubin şi Avigdor Arikha, iar despre ei am scris de multe ori şi pe îndelete. Marcel Janco semnează o singură ofertă, cu nume franţuzesc "Vofte celeste", piesă importantă, vândută cu numai 3,750 mii de dolari. De Avigdor Arikha au fost două lucrări în licitaţie, dar nu s-a vândut niciuna. Fiecare avea o estimare între 60 şi 80 de mii de dolari. În schimb, au fost oferite nu mai puţin de nouă creaţii ale pictorului ambasador Reuven Rubin, din care au fost adjudecate patru: peisajul "Tiberias", un alt peisaj cu măslini vechi de tot şi un buchet de liliac alb în glastră de sticlă au primit câte 62,5 mii de dolari, iar un "Peisaj din Galileea" s-a oprit la 35 de mii.