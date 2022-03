Luaţi cu războiul şi cu tarifele la energie, am şi uitat să anunţăm că s-a mai dat un Ghenie, la un milion şi 50 de mii de lire sterline. Peste estimarea maximă, care se oprea la 800 de mii. Este "Self-Portrait with Animal Mask", autoportret în care artistul este imposibil de recunoscut deoarece poartă o mască. De fapt, în toate portretele şi chiar picturile lui Adrian Ghenie, portretul este imposibil de recunoscut, suferind acea modificare cu care ne obişnuise Bacon, cu multe zeci de ani în urmă. Pictura milionară în lire sterline, şi deci şi mai mult în euro şi dolari, ca să nu mai vorbim de ruble, are dimensiuni ce trec de metru, 150 pe 100, de centimetri, mai exact. Şi vine din 2018, fiind un ulei pe pânză. A pornit în lume de la celebra Plan B iar cel care a cumpărat-o de acolo, a scos-o acum la vânzare. La aceste dimensiuni şi la cum arată, lucrarea merita mai multe milioane. Probabil că vârsta destul de mică şi lipsa unei galerii străine din scurta sa existenţă au oprit preţul la un milion şi ceva, foarte puţin peste. Lucrările lui Adrian Ghenie nu dau buzna în licitaţii dar când apar, fac scor bun. Anul trecut nu a fost unul rău pentru cota artistului, iar ca observaţie de context ar fi faptul că se vinde bine de tot la Hong Kong.

Anul trecut, în mai, la New York, la licitaţiile care stabilesc recordurile, o pictură care descrie destul de realist, fără prea multă imaginaţie, un moment de ardere a cărţilor, a primit 2,7 milioane de dolari. Luăm, desigur, în calcul raportul dolar american-liră sterlină şi observăm că estimare maximă era de 4,5 milioane, iar preţul de adjudecare se apropie, mai degrabă, de estimarea minimă, stabilită la 2,5 milioane de dolari. Diferenţa de dimensiuni, acei 40 de cm în plus pe înălţime şi 30 pe lăţime, nu explică diferenţa de preţ. Poate, un pic, momentul vânzării, care ar vorbi despre starea pieţei de artă. Adică, acum, preţurile sunt mai mici.

La licitaţia "20th/21st Century: London Evening Sale", unde Ghenie a luat milionul, multe piese cu semnături de aur au rămas nevândute: Banksy, de la care se aşteptau între trei şi cinci milioane, un Picasso evaluat la 1,2-1,8 milioane, un Egon Schiele de 1,5-2,5 milioane, un Jean Dubuffet de 1,2-1,5 milioane, un Chagall de 2,2-3,2 milioane, un Chaim Soutine de 800.000-1.200.000 şi chiar un Moholy-Nagy, pe care Orban V ar fi trebuit să se bată, dacă nu ar fi atât de ocupat să îl repare şi apere pe Putin.

Dar, atenţie, la aceeaşi licitaţie Christie's, din 1 martie, a fost vândută şi o lucrare de Victor Man! Se numeşte "D with Raven" şi este, de fapt, portretul cu mâini şi rochie cu boboci mari de magnolie al unei fete zâmbitoare. De la această pictură se aşteptau 20-30 de mii de lire sterline, şi s-a obţinut 214 mii, de vreo şapte ori mai mult decât cea mai optimistă estimare. Unde mai pui că lucrarea, ulei pe lemn, este cam miniatură, are 21.5 x 16 cm. În comparaţie cu pictura lui Adrian Ghenie, este un fel de etichetă. Am zis Ghenie, am dezvăluit secretul. Pe care mulţi îl ştiu. Da, omul, Victor Man, este român. Nu m-am putut abţine de la această observaţie referitoare la numele pictorului, mai ales că îmi place să îl traduc în totalitate ca Omul Victoriei sau Bărbatul Victorios.

Mai mult, Victor Man este coleg de fenomen clujean cu Adrian Ghenie. Îl întâlnim, de multe ori, în fraze precum "Îţi spun eu, Victor Man e mai bun ca Ghenie!" Dăm deoparte astfel de comparaţii şi reţinem faptul că este un foarte bun artist şi, desigur, un strop de nedumerire că nu a adunat şi el atâta succes precum mai tânărul Adrian Ghenie. Se spune că nu a ieşit cu prea multă hotărâre spre formulele vestice, că are lucrări mici, foarte mici şi miniaturale, că preferă tonuri întunecate, că lucrările sale sunt abia lizibile, uneori. Spre deosebire de mult mai celebrul său coleg, Victor Man s-a născut chiar la Cluj, în 1974, cu trei ani înaintea lui Adrian Ghenie, născut la Baia Mare, în 1977. Cu toate acestea, nu se dă lovit de comunism, precum este formula comercială pentru recordmanul de la Cluj. Sau, mă rog, nu aşa de lovit. Într-o cronică din 2008, de undeva, de pe la Birmigham, autorul, cu nume britanic, adică ori irlandez, ori scoţian, ne vorbeşte iar de "trecutul istoric rănit al Transylvaniei sale native" şi de "nou găsita libertate de care se bucură poporul său în era post-Ceauşescu". Este, repet, o situaţie singulară, când autorul a luat probabil, notiţele din prezentările de viitor ale lui Adrian Ghenie. Tot mai bine ca site-ul care se dă Wiki şi nu ne spune unde se născu artistul dar ştie sigur că are strămoşi unguri. Este primul lucru pe care îl află, ca o scuză, că este Romanian-born, şi artist, şi painter, dar are Hungarian ancestry. Şi ne mai zice Wiki despre Victor că s-a înscris la facultatea Andreescu, dar după doi ani a plecat în Israel, ca să studieze cu Israel Hershberg la a sa Jerusalem Studio School, şi a stat la o mănăstire, şi a pictat prin curte.

În 2004 s-a întors în România şi a terminat şi facultatea. Are o listă impresionantă de expoziţii şi evenimente de artă, majoritatea în străinătate, şi lucrează cu formula de succes a clujenilor, galeria Plan B, cu sedii la Berlin şi la Cluj-Napoca. De aceea, te cam întrebi de ce nu îl găsim pe Victor Man, un artist care îşi arată valoarea în arta sa, alături de Adrian Ghenie în topul încasărilor internaţionale. Hai, o jumătate de pas, cel mult un pas mai în spate! Mai ales că Deustche Bank l-a proclamat, deja în 2014, artistul anului! Iar Deutsche Bank este mai mult decât un muzeu de artă, este o deţinătoare de bani care se interesează de artă. Un astfel de titlu de la ea înseamnă o etichetă cu "aici se fac bani", semnată şi lipită pe spatele pictorului. Nu am simţit vreun efect pe piaţă.

Şi la Veneţia, Man a ajuns înaintea lui Ghenie. În 2007, dar în grup, cu alţi trei colegi, comisarul expoziţiei fiind directorul Plan B, Mihai Pop. Era ediţia 52 şi vorbim de reprezentarea oficială a României, în monumentalul său pavilion. După opt ani, acelaşi pavilion al lui Iorga, după transformări realizate de Attila Kim, a găzduit personala lui Adrian Ghenie, curatoriată tot de directorul Plan B. Vorbim de 2015, un an după ce Victor Man era "artistul anului" la Deutsche Bank. Proiectul "Darwin's Room", cu pictura lui Ghenie, desfăşurat la ediţia a 56-a, este, probabil, cea mai bună participare a României la Bienala de la Veneţia.

Licitaţia de mărţişor, de la sediul istoric al Christie's nu este singura în care apar şi Victor Man şi Adrian Ghenie, dar nu sunt multe situaţii de acest fel. Îi găsim pe amândoi la o licitaţie Sotheby's din 2014, prin februarie. Ghenie a obţinut 25 de mii de euro pe un colaj foto şi acril, o schiţă din 2011 pentru un autoportret, în picioare, de această dată. Victor Man a obţinut şi el acelaşi preţ, 25 de mii de lire sterline, pentru "Under the Pure White Snow", o pânză pe înălţime, cu degradeuri de iarnă gri, în ulei.

În 2012, la o licitaţie Sotheby's de la New York, de artă contemporană, pe un set de trei lucrări de Victor Man, reunite sub un titlul cuprinzător, cât pentru trei piese "under the protection and the feeling of yesterday... and so becomes what is called an evangelist", s-au licitat 52.500 de dolari americani. Coleg de licitaţie, dintre conaţionali, nu i-a mai fost Adrian Ghenie ci... Natalia Dumitresco, cunoscută ca moştenitoare a lui Brâncuşi, alături de soţul său, Alexandru Istrati. O pictură a sa, care a stat mai mult în State, s-a dat cu 6.250 de dolari.

În alte licitaţii Christie's, Sotheby's sau Phillips îl găsim pe Ghenie singur, sau, rar de tot, şi pe Victor Man fără Adrian Ghenie. În licitaţia Christie's de la Londra, din 1 mărţişor, s-a vândut o pânză mare de Adrian Ghenie, cu 1,050 milioane de lire sterline, şi un lemn miniatural, de Victor Man, cu 214 mii. Este acesta începutul unei noi şi frumoase poveşti de succes a unui artist român, fie el şi clujean, pe scena internaţională? Ar fi bine şi frumos să fie aşa!