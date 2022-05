Primul mini-reactor nuclear din România va fi instalat la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa

Primul mini-reactor nuclear (SMR) din ţara noastră va fi instalat pe terenul fostei termocentrale Doiceşti din judeţul Dâmboviţa, a anunţat, ieri, Virgil Popescu, ministrul Energiei, în cadrul unei conferinţe de presă ce a marcat lansarea workshop-ului pe tema reactoarelor modulare mici (SMR) care se desfăşoară în aceste zile la Bucureşti. La conferinţa de presă au participat mai mulţi oficiali guvernamentali americani din domeniul energiei, cât şi Cosmin Ghiţă, directorul general al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), care a dat detalii despre proiectul primei centrale SMR din România.

Popescu a afirmat: "Am făcut mulţi paşi şi astăzi (ieri - n.r.) anunţăm public că studiul pentru amplasament s-a încheiat şi că cel mai bun loc pentru primele SMR-uri din România este locaţia unei foste termocentrale pe cărbune. Aşa cum am anunţat, dorim să retragem gradual cărbunele (din mixul energetic) în favoarea energiei curate şi anunţăm că vom avea primul SMR la Doiceşti. (...) Următoarea faza va fi design-ul SMR-urilor la locaţie şi astăzi facem un nou pas către independenţa energetică a României".

La rândul său, Cosmin Ghiţă, CEO-ul Nuclearelectrica, companie ce operează reactoarele 1 şi 2 de la Cernavodă, a precizat că prima centrală SMR va include 6 module cu o capacitate de 462 de MW (77MW per modul). Totodată, proiectul va include şi undeva la 150 de MW în capacitate solară, punerea în funcţiune fiind estimată pentru finalul acestui deceniu. Ghiţă a precizat că tehnologia SMR a companiei americane NuScale este cea mai matură din lume, în acest moment.

"Doiceşti a fost determinat ca amplasament în urma unei examinări în detaliu. (...) În urma studiului am găsit mai multe amplasamente potrivite, cel de la Doiceşti fiind cel care a atins cele mai ridicate calificări în termeni de siguranţă, principii economice şi susţinere a angajamentelor noastre de a înlocui centralele pe cărbune şi de a oferi o nouă viaţă comunităţilor care suferă de pe urma decarbonizării. (...) Selecţia primului amplasament este un prim pas foarte important şi după mai bine de 3 ani de la MoU iniţial (...) Nuclearelectrica merge înainte pe o nouă cale, alături de NuScale, să punem în funcţiune primul SMR în Europa. Suntem angajaţi să oferim României şi regiunii energie verde, sigură şi la un preţ corect", a spus Cosmin Ghiţă.

Termocentrala Doiceşti din Dâmboviţa avea deja o capacitate de 570 de MW, proiectul nuclear urmând să beneficieze inclusiv de infrastructura de acolo, în special de conexiunea la reţea.

"Comunitatea Doiceşti are potenţialul să beneficieze de amplasarea primei centrale NuScale şi Nuclearelectrica de 6 module şi 462 de MW, în acest deceniu. Modelul NuScale oferă multe oportunităţi pentru crearea de locuri de muncă şi reducere a emisiilor de CO2 (...) şi înseamnă şi crearea de oportunităţi şi beneficii economice pentru Doiceşti. Vă aduc aminte că primii operatori de centrale nucleare de la Cernavodă au provenit de la foste centrale pe cărbun, pregătiţi pentru programul nuclear. Deci suntem exact unde trebuie pentru a crea o nouă generaţie de operatori", a mai afirmat directorul SNN.

Ghiţă a precizat că România va deveni un hub în regiune în termeni de producţia de componente pentru SMR-uri, asamblare, supply-chain şi pregătirea de operatori pentru tehnologia SMR.

Totodată, Virgil Popescu a intervenit şi a afirmat că "cele două companii, în memorandumul pe care l-au semnat, trebuie să identifice exact ce poate industria românească să facă, cum putem dezvolta industria românească şi cât de mult putem indigeniza componente ale reactoarelor modulare".

"Cert este că ne dorim ca Nuclearelectrica să fie un operator regional al reactoarelor modulare şi nu numai a acestei tehnologii NuScale", a spus Popescu.

Ghiţă a mai precizat că, în general, costul de producţie per MWh pentru tehnologia SMR este de puţin peste 60 de dolari/MWh. În ceea ce priveşte investitorii, oficialul Nuclearelectrica a spus că societatea va veni în curând cu o strategie de recrutare a investitorilor.

"Scopul nostru este să începem primul contract în acest an, ceea ce ne va oferi un ghid de finanţare, design şi inginerie şi ne va ajuta să definim întreg lanţul de aprovizionare. Asta ne va oferi un full-cost assessment pentru acest proiect particular, luând în considerare localizarea, iar apoi vom lua decizia finală de investiţie, cum se întâmplă cu toate proiectele de centrale. Dar dacă ar fi menţionez ceva este că m-aş uita la studiile internaţionale care arată comparaţii între tehnologii în ceea ce priveşte costul în dolari per MWh: dacă te uiţi la cărbune ai 91 de dolari/MWh în termeni de cost globalizat al electricităţii, energia nucleară cu reactoare mari este în zona de 69-70 dolari, iar SMR-urile sunt în zona de puţin peste 60 dolari/MWh. Deci în acest sens vedem o economicitate foarte bună. Vă amintesc că atunci când preţul electricităţii era reglementat în România, centralele nucleare de la Cernavodă erau pe locul doi în termeni de economicitate şi erau reactoare mari, deci cu siguranţă ştim că va fi o tehnologie competitivă care poate completa foarte bine expansiunea şi finalizarea proiectului de la Cernavodă pe care îl implementăm acum. (...) Vom lansa în acest an o strategie pentru recrutarea de investitori. Deja avem discuţii cu instituţii financiare guvernamentale din SUA şi avem discuţii şi cu o serie de investitori care şi-au exprimat interes iniţial. Desigur, toată structura financiară va fi realizată în jurul IFD (international finance and development - n.r.), asta va fi work in progress pe măsură ce dezvoltăm proiectul şi tot lanţul de aprovizionare care natural atrage interes din partea investitorilor şi împrumuturi. (...) Suntem încrezători că vom ajunge la o decizie finală de investiţie la finalul acestei prime faze, care va fi iniţiată în acest an", a detaliat Cosmin Ghiţă.

Se estimează că centrala electrică NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcţii, 2.300 de locuri de muncă în producţie şi va ajuta România să evite producerea a 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an.

• Directorul NuScale: "Dacă există un incident nu avem nevoie de apă sau curent suplimentar pentru a opri în siguranţă centrala. Nu este nevoie nici de intervenţia unui operator"

La rândul lor, oficialii americani au discutat despre parteneriatul cu România şi tranziţia la energia verde, iar preşedintele şi directorul general al NuScale, John Hopkins, a dat asigurări despre siguranţa tehnologiei.

"Avem o oportunitate rară (în această săptămână) ca experţi pe subiectul energiei nucleare să se adune în România şi să discutăm inclusiv despre modalitatea în care energia nucleară va contura viitorul României. Întărirea şi accelerarea cooperării noastre pe tema energiei nucleare este o prioritate majoră pentru parteneriatul strategic SUA-România. (...) Creşterile recente de preţuri şi problemele cu aprovizionarea de pe întreg continentul demonstrează că Europa trebuie să găsească surse de aprovizionare cu energie de încredere, surse libere de coerciţie şi influenţă politică malignă. (...) Colaborăm cu Ministerul Energiei pe un simulator SMR care să fie amplasat la o instituţie gazdă din România care să ofere o demonstraţie tangibilă cu privire la această tehnologie", a spus David Muniz, însărcinatul cu afaceri al SUA în România.

Totodată, David Turk, secretarul adjunct al Energiei din administraţia Biden, a afirmat: "Când mă gândesc unde suntem în domeniul energiei, mă gândesc că avem de-a face cu 3 crize concomitente: în primul rând avem criza climatică, care există de ceva timp, dar dovezile arată că trebuie să acţionăm cu rapiditate pe această chestiune. Apoi am avut criza Covid care nu doar a avut un impact medical foarte mare, dar a scos din echilibru şi pieţele de energie. Petrolul şi gazele, cererea şi oferta au fost scoase din echilibru, încă sunt în dezechilibru şi încă avem multe probleme cu partea de ofertă şi aprovizionare. Iar în al treilea rând avem o a treia criză cu care şi România şi alte ţări din regiune se confruntă, agresiunea oarbă a preşedintelui Putin asupra Ucrainei, care (...) aduce noi provocări pe energie. (...) Trebuie să înaintăm cât mai rapid posibil pe toate energiile curate. (...), iar una din tehnologiile pe care noi le punem în funcţiune, în plan domestic, într-un mod foarte ambiţios, este energia nucleară, iar aceasta prezintă oportunităţi reale în ţări ca România sau altele din regiune".

Oficialii americani au anunţat şi crearea, în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, a unui centru de pregătire pentru viitorii operatorii ai centralor nucleare NuScale ce vor fi instalate în următoarele decenii. Centrul este estimat să fie finalizat până la finalul anului 2023.

Totodată, John Hopkins, directorul NuScale, a afirmat că o centrală precum cea de la Doiceşti, cu 6 module, necesită mai puţin de 16 hectare de teren şi are un impact pozitiv asupra mediului în condiţiile emisiilor zero.

În ceea ce priveşte riscurile, Hopkins a afirmat: "În analiza de 42 de luni (realizată de reglementatorii americani) s-a demonstrat că deşi suntem un reactor avansat de apă uşoară, a trebuit să demonstrăm multe lucruri precum faptul că dacă există un incident nu avem nevoie de apă sau curent suplimentar pentru a opri în siguranţă centrala sau că nu este nevoie de intervenţia unui operator. Multe din aceste lucruri sunt în premieră şi a trebuit să le demonstrăm. O altă componentă este analiza seismică şi lucrăm inclusiv în Japonia cu Ministerul de Comerţ şi Industrie pentru a face analiză seismică şi pentru a arăta populaţiei cât de sigure sunt SMR-urile".

• Virgil Popescu: "Proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă merge în paralel cu proiectul SMR-urilor"

Virgil Popescu a mai afirmat ieri că proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi proiectul SMR-urile merg în paralel.

"Reactorul modular este un proiect clar între SNN şi NuScale, proprietarul tehnologiei. Este clar un proiect care poate avansa mult mai repede, reactoarele 3 şi 4 sunt într-un consorţiu româno-francez-american-canadian. Lucrăm la modelul financiar, suntem aproape de finalizarea modelului financiar şi pentru reactoarele 3 şi 4 şi evident în momentul când am finalizat o să anunţăm şi faza următoare", a spus Popescu.

Cosmin Ghiţă a intervenit spunând că structura financiară este de o importanţă majoră pentru proiect şi pentru preţul energiei care ar urma să fie produsă de cele două reactoare aflate în faza de proiect.

"Am semnat primul contract şi am iniţiat faza I pentru acest proiect în noiembrie 2021, lucrările sunt în curs de dezvoltare. Pe baza acestor lucrări putem să începem definitivarea primei faze de inginerie şi a procurării materialelor cu ciclu lung de fabricare. Am primit input-ul iniţial, suntem la 35% completion din această primă fază. Conform graficului nostru o să începem să pregătim intrarea în faza a doua şi să începem negocierile pentru acele contracte pentru a ne încadra în termenul pe care ni l-am asumat, finalul lui 2023. În acelaşi timp, suntem în discuţii avansate cu instituţiile financiare care ar fi implicate în acest sens, din cele 3 ţări (inclusiv SUA - n.r.). Structurarea unei finanţări pentru acest proiect este la fel de complexă precum structurarea inginerească, dacă ne gândim la dimensiunea sumelor investite (pentru că va avea efect asupra costului energiei)", a conchis Ghiţă.