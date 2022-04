RADU POSTOLACHE, QUALYSOFT:"Criza din Ucraina poate aduce un avantaj industriei IT româneşti şi europene"

De la începutul crizei din Ucraina, la nivel regional, a existat un aflux de resursă umană specializată în IT, care a fost deja încorporată în unele proiecte din piaţă, echilibrând astfel întreruperea sau chiar anularea altor iniţiative din cauza incertitudinii din zonă. România poate capitaliza pe termen relativ scurt această migrare, dar pe termen mai lung, creşterea cererii poate pune presiune pe costurile firmelor IT reducându-le competitivitatea externă.

"România este în primul val de migrări de proiecte şi forţă umană specializată, alături de Polonia, iar migrarea se face rapid, nefiind dependentă de o infrastructură complexă de producţie. Trebuie să fim însă atenţi că această tendinţă se poate şi inversa la fel de abrupt, odată cu soluţionarea crizei din Ucraina. Cu siguranţă însă, o pondere din proiectele şi echipele ce migrează acum în ţările din jur va rămâne, mai mare sau mai mică, ceea ce pune o presiune pe piaţa forţei de muncă inclusiv pe costuri. Aceasta migrare, în grabă, le poate susţine, dar pe termen lung poate duce la scăderea competitivităţii externe a României în domeniul IT", spune Radu Postolache, Head of IT Consultancy & Development în cadrul grupului Qualysoft şi lider al organizaţiei locale.

În paralel cu migrarea proiectelor către ţările din jur, se mai poate constata simultan prezenţa a două tendinţe:

Unele companii care dezvoltau software şi servicii IT în Ucraina merg mai departe de România şi Polonia şi preferă Portugalia, Spania, Italia, chiar Serbia sau Macedonia, iar pentru a scala proiecte foarte mari reiau în calcul India. "România nu mai e demult o destinaţie low-cost, şi atunci intrăm în competiţie atât cu ţările dezvoltate, cât şi cu cele low-cost."

Toate aceste evenimente se pot transforma într-un declin economic, care ar afecta şi cererea din domeniul IT. "Raportul între cele 2 curente este dificil de estimat, este posibil ca penuria globală şi locală de talente să compenseze însă. Provocarea va fi tocmai de balansare între himere sau proiectele conjuncturale, şi cele sigure, pe termen lung, care vor creşte organic.", punctează Radu Postolache.

În prima parte a acestui an, Qualysoft, ca grup, dar şi subsidiara locală, au înregistrat o creştere accelerată, organică, bazată pe o politică transparentă, atât faţă de echipă, cât şi faţă de parteneri. Dintre sectoarele de activitate mai puţin afectate de situaţia din ţara vecină, în care proiectele IT continuă să se deruleze fără mari bruiaje, sunt Banking, Telecom, Retail, Energie & Utilităţi, Securitate, Productie. Totodată, echipa Qualysoft a remarcat o creştere a numărului proiectelor pentru dezvoltarea la cheie de produse/platforme sau nişate pe Machine Learning, AI, Cloud şi DevOps.

"Am vizitat Ucraina în urmă cu câteva luni, am întâlnit acolo oameni minunaţi, o ţară frumoasă şi o industrie IT competitivă. Am încercat să ne ferim să transformăm situaţia de acolo într-o oportunitate de business. Am ajutat unde am putut, atât indivizi, cât şi companii care ne-au solicitat ajutorul.", adaugă Radu Postolache.

Oficialul a fost numit recent într-un nou rol cu responsabilităţi regionale, Head of IT Consultancy & Development, în parte şi ca o recunoaştere a expertizei si capacitaţii echipei din România la nivel de grup. Odată cu această schimbare, echipa din România are oportunitatea de a fi implicată în generarea şi livrarea directă de produse şi servicii către companii internaţionale care nu au o prezenţă în România, de a coordona proiecte mai mari, nu doar de a participa la livrarea lor.