REN ZHENGFEI, CEO ŞI FONDATOR HUAWEI:"Disputa comercială SUA-China nu are nimic de-a face cu Huawei"

• Interviul lui Ren Zhengfei, CEO şi fondator Huawei, la Euronews

• "Suntem pe deplin încrezători în performanţa noastră de anul viitor"

• "Nu mă aştept ca SUA să elimine Huawei de pe Lista Entităţilor, chiar dacă o nouă administraţie este la putere"

• "Guvernul SUA trebuie să se gândească la interesele propriilor companii"

• "Huawei respectă şi sprijină suveranitatea digitală a UE"

Damon Embling, Corespondent Euronews: Domnule Ren, aş vrea să încep prin a vă duce înapoi la primele zile de viaţă, înapoi la copilărie. V-aţi născut într-una din cele mai sărace provincii din China în 1944. Cum au fost anii copilăriei în China? Ce vă amintiţi din acei ani?

Ren: Ei bine, am avut o copilărie destul de lipsită de griji. Astăzi, copiii au atât de multe teme de făcut datorită exploziei de cunoştinţe. Dar în acea perioadă, nu am avut toate aceste teme şi părinţii noştri nu au fost atât de stricţi, aşa că am putea sta pe-afară şi a avut multă libertate. Puteam petrece mult timp jucându-ne afară după şcoală, cum ar fi să înotăm în râuri, să prindem peşti şi să vânăm păsări cu praştia. Pe atunci, nu aveam o abundenţă de bunuri materiale şi nu aveam nicio idee cum este să fie bine. Nu aveam cum să ştim cum îşi trăiau vieţile omologii noştri europeni. Neavând nicio comparaţie, a însemnat că nu aveam de ce să fim trişti că nu aveam. Astăzi, suntem conştienţi de faptul că bunăstarea psihologică este de fapt mai importantă decât bogăţia materială pentru copii. Copiii de astăzi au o mulţime de stres la şcoală, deoarece părinţii lor au stabilit obiective prea mari. Deşi trăiesc mult mai bine decât am trăit noi, nu sunt neapărat fericiţi. Oricum cred că am avut o copilărie fericită.

Damon Embling: De fapt, v-aţi descris în primii ani ca fiind un nimeni, cred, cu propriile dumneavoastră cuvinte. Dar apoi v-aţi înrolat în armată aici, în China, ca inginer în armată. Cum vă uitaţi înapoi la timpul petrecut în serviciile militare de aici?

Ren: Când eram tânăr, economia Chinei se dezvolta foarte încet, dar tinerii de la acea vreme aveau mari speranţe şi căutau noi oportunităţi. Servirea în armată a oferit mai multe oportunităţi decât alte locuri de muncă. Am vrut să ne alăturăm pentru că ne-am gândit la asta ca la o onoare. De ce? Făcând parte din armată însemna că eram disciplinaţi şi munceam din greu. Revoluţia Culturală a făcut întreaga ţară un dezastru. A existat o opinie predominantă că educaţia şi cunoaşterea erau inutile, iar construcţia infrastructurii în China a stagnat. Nimeni nu a vrut să lucreze în regiuni dificile pentru a sprijini unele proiecte cheie, cum ar fi o fabrică mare de fibre sintetice care a introdus tehnologii străine. Acesta a fost motivul pentru care ţara a numit armata pentru a demara proiectul şi pentru a-l face să meargă înainte. Am fost membru al proiectului. Făcând parte din ea, am avut acces la unele dintre cele mai avansate echipamente şi tehnologii din Franţa în timpul Revoluţiei Culturale. Echipamentul de producţie a fibrelor sintetice a fost furnizat de Technip şi Speichim. Viaţa de muncă în proiect a fost grea, dar m-am simţit foarte norocos.

Damon Embling: Aţi stat în armata chineză timp de nouă ani cred şi apoi aţi petrecut câţiva ani în industria petrolieră. Apoi a luat naştere Huawei. Pe atunci, la sfârşitul anilor '80, care a fost viziunea dumneavoastră pentru companie? De ce aţi vrut să o configuraţi şi ce aţi încercat să realizaţi cu adevărat?

Ren: Când eram în armată, China avea încă o economie planificată care nu urmărea profitul sau rentabilitatea. Am nevoie doar de a ne face munca. Dar când ne-am desfiinţat din armată, China a început reforma şi deschiderea sa şi a fost tranziţia către o economie de mărfuri. Nu eram obişnuiţi cu economia mărfurilor şi habar n-aveam ce mărfuri erau. Vedeţi cât de nefamiliară ne-a sunat economia de piaţă. Ţara a emis documente care solicitau o tranziţie către economia mărfurilor, declanşând o discuţie aprinsă în rândul celor de la conducere. Acest lucru s-a întâmplat pentru că nu aveam nicio idee despre ce mărfuri erau, ca să nu mai vorbim de cât de mare era schimbarea pentru societatea noastră. Am avut dificultăţi în a găsi drumul meu în această schimbare socială. Munceam într-o companie de stat atunci şi am suferit un eşec. Compania m-a lăsat să plec. Pentru a supravieţui, am avut această idee de a începe propria afacere, dar a însemnat o mulţime de riscuri, pentru că era probabil să eşuez. Dar nu a existat nicio altă alegere. Nu puteam decât să mai departe cu ideea.

Damon Embling: Aţi înfiinţat Huawei cu o sumă foarte limitată de fonduri. Au fost în jur de 3.000 de dolari, nu-i aşa? Cum aţi reuşit să lansaţi o companie din acea sumă mică de bani?

Ren: În acel moment, chinezii erau foarte săraci. Companiile startup ca Huawei nu au avut bani pentru a se ridica şi pentru a rula şi a se aflau într-un loc foarte strâmt. Înregistrarea unei companii private de tehnologie necesită cinci acţionari şi aproximativ 3.000 de dolari în capital social. Nu am avut atât de mult, aşa că a trebuit să-l cresc înainte de a o putea înregistra. După ce ne-am înregistrat, abia mai aveam bani. La început, compania noastră a lucrat în principal ca agent de vânzare a echipamentelor fabricate de alte companii şi am plătit producătorii numai după ce echipamentul lor a fost vândut. Acest model ne-a permis să creştem, dar procesul de dezvoltare a fost extrem de dificil. Salariul meu lunar a fost extrem de scăzut la început, mai puţin de 100 de dolari americani, şi nici măcar nu am cerut salariul pentru primele câteva luni.

Damon Embling: Având în vedere provocările şi dificultăţile cu care v-aţi confruntat la înfiinţarea companiei, care a fost forţa motrice? Ce v-a făcut să mergeţi înainte? Care a fost viziunea dumneavoastră?

Ren: Supravieţuirea.

Damon Embling: Aşa, pur şi simplu?

Ren: Da, aşa de simplu. A trebuit să-mi asum responsabilitatea pentru educaţia şi creşterea copiilor mei. De fapt, nu am avut grijă de copiii mei, dar a trebuit să câştig destui bani ca să-i hrănesc. Am aplicat pentru alte câteva slujbe la momentul respectiv, dar nu m-au angajat. Am vrut doar un loc de muncă la început, dar nimeni nu m-ar fi luat. Au existat două motive pentru asta. În primul rând, am făcut unele greşeli la locul de muncă anterior, aşa că nu aveau încredere în mine. În al doilea rând, tehnologia în care am fost instruit nu era necesară atunci, deoarece societatea era într-o perioadă de cumpărare şi vânzare speculativă. Nu aveam unde să mă duc. În acele vremuri, China începea să primească societăţile private de tehnologie, aşa că din impuls am înfiinţat Huawei.

Damon Embling: Acum, în toţi aceşti ani, de când aţi înfiinţat compania la sfârşitul anilor 1980, aţi devenit un gigant, o tehnologie, o companie de telecomunicaţii, comunicaţii mobile din întreaga lume... 188.000 de angajaţi. Cum aţi explica creşterea dumneavoastră relativ rapidă în compania care sunteţi astăzi? Şi acum aţi trecut de la acele începuturi umile pe care le-aţi descris, la unul dintre super-bogaţii Chinei.

Ren: Am aflat de la început că singura modalitate de a supravieţui era să ne respectăm clienţii, ceea ce include respectarea valorilor şi intereselor lor. Clienţii noştri ne vor plăti numai atunci când le livrăm produse de înaltă calitate şi servicii superioare. La acea vreme, am servit clienţilor noştri inima şi sufletul, şi am preferat să ne asumăm greutăţi, astfel încât să putem satisface nevoile clienţilor noştri şi să le respectăm valorile. Prin aceasta, am îmbunătăţit treptat imaginea mărcii noastre în rândul clienţilor, iar vânzările noastre au crescut.

După ce creşterea noastră a continuat pentru o vreme, producătorii pe care i-am reprezentat au crezut că am putea domina piaţa, aşa că au încetat să ne mai furnizeze echipamente. Aşadar, situaţia cu care ne confruntăm în prezent nu este nimic nou pentru noi. Atunci am ştiut că trebuie să ne dezvoltăm propriile produse pentru a supravieţui. Am început prin dezvoltarea comutatoarelor analogice cu 40 de linii. Acestea par extrem de simple astăzi, dar atunci, am fost sub o mare presiune pentru a le dezvolta. La acea vreme, China tocmai începuse reforma şi deschiderea, iar hotelurile şi magazinele mici aveau nevoie de mici echipamente, ceea ce era o oportunitate pentru noi. Prin dezvoltarea propriilor echipamente mici, am început să construim talentul, capitalul, experienţa şi încrederea clienţilor de care aveam nevoie. De acolo am reuşit să creştem pas cu pas. De-a lungul întregului proces, nu ne-am grăbit să ne cheltuim câştigurile pentru a ne distra. În schimb, am economisit, am pus tot ce aveam în cercetare şi dezvoltare şi ne-am dedicat servirii clienţilor noştri. Acesta este modul în care am câştigat încrederea lor. Clienţii noştri încă mai au încredere enormă în noi astăzi. Statele Unite au luptat frecvent împotriva noastră în Europa, care este aliatul lor apropiat, dar clienţii noştri europeni au continuat să cumpere echipamentul nostru, în ciuda tuturor presiunilor din partea SUA. Acest lucru se datorează faptului că am construit încrederea clienţilor noştri timp de decenii.

Damon Embling: Vom vorbi mai multe despre America, Statele Unite, în câteva momente. Dar vreau doar să vorbesc cu dumneavoastră un pic mai mult pentru moment despre cum aţi crescut şi dezvoltat compania aici, în China. Cât de greu a fost să crească tipul dumneavoastră de afacere în China de-a lungul acelor ani? Pentru că, de fapt, vă duceaţi contra curentului, nu-i aşa?

Ren: La acea vreme, 100% din echipamentele de comunicaţii din China erau furnizate de vânzătorii occidentali, în principal cei opt furnizori mari din şapte ţări: Ericsson din Suedia, Nokia din Finlanda, Alcatel din Franţa, Siemens din Germania, Lucent din SUA, Nortel din Canada, şi NEC şi Fujitsu din Japonia. Cu toate acestea, switch-urile furnizate de aceşti furnizori au fost cele mai mari utilizate în oraşe. Erau prea mari pentru a satisface nevoile zonelor rurale. În plus, piaţa rurală pur şi simplu nu a putut permite astfel de switch-uri mari.

La acea vreme, piaţa chineză de comunicaţii rurale era doar la început. Aici am venit şi am dezvoltat switch-uri cu 40 de linii, care ulterior au fost extinse la comutatoare de 100 de linii, 200 de linii şi 2.000 de linii. După aceea, am început să dezvoltăm switch-uri mai mari controlate de programe pentru oraşe individuale şi ne-am extins treptat de acolo.

Damon Embling: Pe lângă aceste probleme tehnice şi logistice, ceea ce vreau cu adevărat să ştiu este cum aţi dezvoltat o companie în China când de fapt, la un moment dat, statul chinez, guvernul, chiar nu vă plăceau, au vrut să vă închidă, nu-i aşa?

Ren: Da, guvernul nu ne cunoştea foarte bine când am început, pentru că am adoptat Planul de proprietate al angajaţilor, în baza căruia angajaţii deţineau capitalul companiei. S-ar putea să fi fost înţeleşi greşit ca o companie capitalistă, care nu era în concordanţă cu socialismul. Dar aceste neînţelegeri au început să dispară cu peste 10 ani în urmă, deoarece am plătit guvernului o sumă tot mai mare de impozite.

Plătim acum un total de 20 de miliarde de dolari impozit către guvernele din întreaga lume în fiecare an, cea mai mare parte ajungând la guvernul chinez. Guvernul a văzut contribuţiile noastre la societate, precum şi integritatea şi conformitatea noastră legală. Aşa au ajuns să ne cunoască mai bine şi să ne accepte. Aceasta a fost prima fereastră de oportunitate pentru noi.

A doua oportunitate datează de peste două decenii în urmă, când am început să facem afaceri în Africa. Unele ţări africane au fost implicate în conflict la acea vreme, astfel încât toate companiile occidentale s-au retras din aceste ţări şi nu le mai furnizau echipamente de comunicaţii. Cu toate acestea, echipamentele vândute în zonele rurale din China ar putea fi, de asemenea, utilizate în Africa. Prin vânzarea de echipamente către astfel de ţări, am reuşit să obţinem un punct de sprijin puternic în multe ţări din afara Chinei şi am început să acumulăm capital.

Succesul pe care l-am obţinut în ţări din afara Chinei a dat guvernului chinez încredere în noi. Nu ne-am dezvoltat profitând de piaţa internă; ne-am dezvoltat afacerea şi în ţări din afara Chinei. După ce am început să operăm în Europa, guvernul chinez a început să creadă că ne descurcăm bine pentru că am reuşit să intrăm pe pieţele dezvoltate. Acesta a fost modul în care neînţelegerile guvernului cu privire la Huawei au fost eliminate.

A treia ocazie este că am întâlnit multe coincidenţe după ce am intrat în Europa. Un tânăr angajat rus a lucrat la un algoritm de peste un deceniu, care a integrat algoritmi pentru software-ul 2G şi 3G. Acest lucru a însemnat că 2G şi 3G ar putea fi integrate într-o singură piesă de echipament, economisind jumătate din costuri şi reducând jumătate din greutate. În realitate, este posibil să fi fost mai puţin decât atât, dar costurile şi greutatea au fost încă reduse cu 30% - 40%. Ceea ce a fost cel mai important despre algoritm a fost că a ajutat la reducerea greutăţii echipamentului. Acest lucru a fost deosebit de important pentru Europa, deoarece Europa nu avea multe turnuri sau stâlpi de utilităţi pe care să se instaleze echipamente de reţea. Anterior, majoritatea echipamentelor au fost instalate pe acoperişurile caselor vechi. Dacă echipamentul era prea greu, putea cauza prăbuşirea caselor. Echipamentul nostru a fost foarte popular în Europa, iar acest lucru a fost posibil printr-un algoritm care a integrat 2G şi 3G în echipamentul nostru. Cu acest echipament, am intrat rapid pe piaţa europeană. Acesta a fost modul în care Singleran ne-a ajutat să stabilim o prezenţă de afaceri în Europa. Mai târziu, am folosit acel algoritm pentru a integra algoritmii software-ului 2G, 3G şi 4G. Acest lucru a însemnat că acelaşi echipament ar putea sprijini 2G, 3G şi 4G, sporind în mod semnificativ eficienţa şi crescând profiturile. Acest lucru ne-a oferit mai mulţi bani pe care i-am investit în cercetare şi dezvoltare. În trecut, existau mai multe standarde de comunicare diferite pentru 3G în întreaga lume, cum ar fi WCDMA din Europa, CDMA2000 din SUA şi TD-SCDMA din China. Acest algoritm a reuşit să integreze toate standardele de comunicaţii într-o singură piesă de echipament. Asta însemna că puteam vinde acelaşi echipament Europei, Chinei şi altor locuri din lume, satisfăcând mai bine nevoile clienţilor noştri. Acest lucru a îmbunătăţit din nou competitivitatea şi rentabilitatea companiei. Prin integrarea diferitelor standarde într-o singură piesă de echipament, am redus semnificativ costurile noastre, crescând în acelaşi timp veniturile noastre. Nu am folosit aceste venituri pentru consum, ci am continuat să le investim în viitor. A patra oportunitate este ca comunicaţiile globale să se dezvolte de şapte până la opt decenii. La fiecare etapă de dezvoltare, guvernele au avut tendinţa de a aloca un bloc de spectru într-o bandă de data aceasta, şi un alt bloc într-o altă bandă data viitoare. Prin urmare, purtătorii stabiliţi ar avea adesea peste 10 blocuri de spectru, necesitând peste 10 antene corespunzătoare. Fiecare antenă este alcătuită din diferite componente electronice şi adaugă propria greutate şi costuri suplimentare. Am folosit acest algoritm pentru a integra antenele 10-plus într-una care ar putea găzdui mai multe standarde, care se numeşte tehnologie multi-mode şi multi-band. Aceasta este una dintre tehnologiile noastre unice, împingându-ne în prim-planul scenei mondiale. Conducerea noastră nu a început cu 5G; eram deja un lider în 4G. Această tehnologie ne permite să conducem lumea în comunicaţiile wireless. Tot acest succes poate fi atribuit algoritmului matematic dezvoltat de tânărul rus pe care l-am menţionat mai devreme. El este acum un om de ştiinţă şi Fellow la Huawei, care are doar aproximativ 40 de ani.

Codul Polar este o tehnologie cheie a 5G, originară dintr-o lucrare matematică publicată de profesorul turc Erdal Arikan cu peste un deceniu în urmă. Am descoperit această lucrare două luni mai târziu şi am dedicat câteva mii de oameni să o analizeze şi să dezvoltăm codul polar.

Acum conducem lumea în 5G, care a fost de fapt rezultatul acestor două coincidenţe. Ambele puncte de cotitură au fost legate de teoriile de bază.

A cincea oportunitate, o altă coincidenţă, merită, de asemenea, menţionată. Huawei a fost aproape în declin în urmă cu câţiva ani, deoarece piaţa a devenit saturată. Dar datorită iPhone-ului inventat de Steve Jobs, Internetul mobil s-a dezvoltat rapid, permiţând pieţei echipamentelor de telecomunicaţii să înceapă să se extindă. Operatorii au început să achiziţioneze mai multe echipamente şi am făcut mai mulţi bani, ceea ce ne-a ajutat să supravieţuim până în prezent.

Damon Embling: E clar că a fost o mare cale tehnologică, succes pentru compania dumneavoastră. În China, evident, aveţi un punct de sprijin puternic în afaceri. Cât de dificil şi provocator a fost - înainte de ultimul rând comercial din SUA - cât de dificil a fost să vă construiţi afacerea în străinătate? Sau, în opinia dumneavoastră, a fost destul de simplu? Deoarece ţările au o viziune asupra Chinei, unii au suspiciuni în legătură cu China.

Ren: Înainte de a fi adăugaţi pe Lista Entităţilor pe 16 mai, nu ne-am confruntat cu multe dificultăţi în dezvoltarea pieţelor din străinătate. Clienţii au luat propriile decizii, chiar dacă politicienii au avut opinii diferite cu privire la Huawei. Clienţii pot decide singuri despre noi după utilizarea produselor noastre. Politicienii americani şi liderii de stat au lansat o campanie împotriva Huawei în întreaga Europă, dar clienţii noştri europeni continuă să cumpere produsele noastre. În ciuda presiunii uriaşe din partea marilor lideri şi a aliaţilor americani, ei cumpără încă produsele noastre. Asta dovedeşte că ne recunosc aşa cum suntem. Înainte de 16 mai, clienţii nu se confruntau cu presiunea semnificativă pe care o fac acum. Ei au ales să folosească echipamentul nostru după ce au luat în considerare tehnologiile şi serviciile noastre, precum şi beneficiile pe care le-ar aduce produsele noastre.

Damon Embling: Spuneţi că aceşti clienţi încă vă susţin şi vă aleg. Dar, în cele din urmă, dacă politicienii lor, guvernele lor blochează Huawei, ceea ce s-a întâmplat în unele cazuri, cum puteţi depăşi acest lucru?

Ren: Dacă nu putem depăşi această opoziţie într-o anumită ţară, atunci vom renunţa la ţara respectivă şi, probabil, la clienţii implicaţi. Vom lucra doar cu clienţii care doresc să lucreze cu noi. Nu cerem fiecărui client sau ţară să ne accepte. Dacă toţi clienţii ar asculta politicienii, ar face profituri? Nu politicienii, ci clienţii lor sunt cei care îşi determină soarta. Clienţii sunt întotdeauna siguri că vor cumpăra produse care îi ajută să obţină profituri, deoarece acesta este singurul mod în care pot supravieţui.

Damon Embling: Acum, SUA sunt implicate într-o dispută comercială cu China în acest moment. Vă aflaţi în mijlocul acestui lucru, ca Huawei. Administraţia SUA acuză Huawei că le foloseşte reţelele, telecomunicaţiile, tehnologia pentru a spiona alte ţări. Aţi spionat alte ţări? Aţi spionat clienţii?

Ren: În primul rând, disputa comercială SUA-China nu are nimic de-a face cu noi. Abia am avut vânzări în SUA, iar securitatea cibernetică şi a informaţiilor din SUA nu are nimic de-a face cu noi. Este un fapt că reţelele şi informaţiile din SUA nu sunt sigure, chiar dacă tehnologia Huawei nu este prezentă în ele. În al doilea rând, am servit 3 miliarde de oameni în peste 170 de ţări şi regiuni timp de peste 30 de ani. Avem un palmares puternic. Dacă am fi fost implicaţi în probleme de securitate, SUA le-ar fi folosit ca probă pentru a convinge Europa. Istoria a dovedit că nu am făcut nimic din ceea ce ne-au acuzat, şi nici nu am avea niciun motiv să facem aceste lucruri. În al treilea rând, ce ar trebui să facem în viitor? Un raport al UE afirmă că tehnologia 5G a Huawei este foarte avansată, dar UE are, de asemenea, preocupări cu privire la riscurile cauzate de probleme non-tehnice. Prin urmare, ne angajăm să respectăm toate legile şi reglementările aplicabile ale UE. Ne vom asuma angajamente faţă de aceste guverne cu privire la ceea ce vom face şi nu vom face şi vom fi auditaţi în consecinţă. Acest lucru va contribui la creşterea încrederii lor în noi. Marea Britanie are cea mai strictă supraveghere a Huawei. Avem încredere în Marea Britanie şi Germania, aşa că suntem deschişi la controalele lor. De asemenea, ei acordă o atenţie deosebită problemelor noastre şi ne oferă critici constructive. Acest proces a contribuit în continuare la construirea încrederii. Suntem bucuroşi să ne asumăm aceste angajamente şi să ne supunem auditurilor în conformitate cu cerinţele UE în materie de gestionare. Respectăm reglementările UE, deci avem oportunităţi acolo.

Damon Embling: Deci, putem fi clari atunci... spuneţi că Huawei nu a spionat, nu va spiona niciodată, şi nu i s-a cerut niciodată să spioneze?

Ren: Da. Nu am spionat şi nu vom spiona niciodată.

Damon Embling: Dar ar putea fi tentant, nu-i aşa? Pentru că informaţiile şi datele sunt descrise ca fiind noul petrol de astăzi.

Ren: Recunoaştem suveranitatea digitală a fiecărei ţări. Suveranitatea digitală este a ţărilor, nu a noastră. Datele nu sunt de nicio valoare pentru noi, deci ce rost are să obţinem datele altora? Dacă am face asta măcar o dată, ştirile s-ar răspândi în întreaga lume. Clienţii nu vor mai cumpăra echipamentul nostru şi Huawei ar da faliment. Apoi, angajaţii noştri ar părăsi Huawei, lăsându-mă să rambursez datoriile noastre. Dar aş mai avea capacitatea de a rambursa atunci?

Damon Embling: Dar poate că o ascundeţi?

Ren: De ce aş face asta? Nu cred că există un motiv bun pentru asta. Este inutil şi puţin probabil. E ca şi cum ai vinde o maşină. Dacă îţi vând o maşină, depinde de tine ce va fi încărcat în maşină. De asemenea, atunci când vindem echipamente unui operator, este operatorul cel care va opera echipamentul. Acest operator este supus supravegherii ţării sale. Nici măcar nu putem accesa datele [fără permisiune], cum putem obţine datele? Nu putem accesa datele şi nu avem nevoie de date.

Damon Embling: Indiferent dacă SUA are dreptate sau nu, Australia a interzis Huawei, Regatul Unit încă încearcă să ia o decizie asupra acesteia. Există preocupări în alte părţi ale lumii cu privire la modul în care funcţionează Huawei. Corect sau greşit, aşa cum am spus, acuzaţiile SUA, acestea sunt profund dăunătoare pentru dumneavoastră., nu-i aşa?

Ren: Nu cred că acuzaţiile din SUA ne-au rănit sau ne-au afectat atât de mult. De fapt, lobby-ul atâtor politicieni americani din întreaga lume a avut un impact pozitiv asupra Huawei. Văzând un atac de stat atât de puternic Huawei, clienţii din multe ţări iau acest lucru ca un semn al puterii lui Huawei. Şi aşa, se grăbesc să cumpere echipamentul nostru pentru că se tem că echipamentul nostru se va vinde. De la începerea campaniei americane împotriva Huawei, numărul clienţilor care ne vizitează a crescut cu 69%. Au venit şi au verificat dacă am putea face echipamentul nostru fără componente americane. Astăzi aţi vizitat compania noastră şi aţi văzut că supravieţuim foarte bine fără componente americane. Am livrat echipamentul către clienţii noştri, iar rezultatele testelor lor arată că echipamentul nostru funcţionează foarte bine. Chiar şi fără componente americane, putem continua să furnizăm clienţilor noştri. Acest lucru a sporit foarte mult încrederea clienţilor în noi. SUA a făcut o muncă de PR uimitoare pentru noi, deci nu, nu cred că această campanie SUA a creat obstacole pentru noi.

Damon Embling: Deci nu credeţi că există un risc financiar pentru compania dumneavoastră. şi chiar credeţii că publicul larg, consumatorii, nu şi-au pierdut încrederea în dumneavoastră?

Ren: În primul rând, nu vor exista riscuri financiare. De fapt, s-ar putea să creştem şi mai repede. Acest lucru se datorează faptului că această criză şi presiunea existentă i-au determinat pe angajaţi să muncească mai mult decât înainte. Ei au fost mulţumiţi înainte de începerea campaniei SUA, dar acum ei sunt pregătiţi pentru orice. Ca urmare, productivitatea noastră sa îmbunătăţit. Acesta este primul motiv - un motiv intern. Există, de asemenea, un motiv extern. Unii clienţi aleg să nu cumpere de la Huawei. Este de înţeles. Dar există şi mulţi clienţi care continuă să cumpere de la noi. Asta pentru că ei văd avantajele unice ale tehnologiei noastre. Într-un minut vreau să vă dau un CD. Este un film de înaltă definiţie care arată o performanţă care marchează 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze. A fost difuzat peste 5G. Deşi au existat zeci de mii de oameni care au jucat, nu a existat nici o tamponare. Lucraţi în mass-media, ca să înţelegeţi cât de avansaţi suntem. Am folosit staţia noastră de bază 5G, care este foarte compactă. De fapt, se potriveşte într-un rucsac şi nu sunt necesare fire. Proiecte de acest gen au arătat că suntem cu mult înaintea competiţiei, deci avem o mulţime de oportunităţi. Nu suntem îngrijoraţi că unii clienţi s-ar putea să nu ne aleagă. De fapt, suntem puţin îngrijoraţi că am putea fi în imposibilitatea de a satisface cererea clienţilor noştri dacă prea mulţi clienţi cumpără de la noi. S-ar putea chiar să trebuiască să cerem clienţilor noştri chinezi să cumpere mai puţin de la noi, pentru că vrem să furnizăm mai întâi echipamentele noastre clienţilor din străinătate. Este mult mai dificil pentru noi acolo.

Deci nu cred că vom avea dificultăţi financiare. Clienţii pot avea mai multă încredere în noi pe măsură ce trece timpul. Ei pot veni şi vizita staţiile noastre de bază, sau pot cumpăra şi instala unele. Ei vor realiza apoi că echipamentul nostru funcţionează foarte bine chiar şi fără componente americane.

Damon Embling: Spuneţi că nu sunteţi prea îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă acum, dar, de exemplu, când lansaţi ultimul smartphone în afara Chinei, poate în Europa sau în altă parte din lume, şi oamenii, de exemplu, nu au acces la serviciile Google din cauza a ceea ce se întâmplă cu SUA în acest moment. Cu siguranţă asta va descuraja oamenii să cumpere acel telefon, nu-i aşa? Deci asta va dăuna companiei dumneavoastră.

Ren: Ei bine, cred că în primul rând, nu va provoca mult rău pentru că suntem în relaţii foarte bune cu Google şi am semnat anterior multe acorduri. În al doilea rând, smartphone-urile Huawei au multe caracteristici unice. Deşi utilizatorii din unele regiuni pot fi în imposibilitatea de a utiliza serviciile Google, ei încă iubesc celelalte caracteristici ale smartphone-urilor noastre. Estimăm că afacerea noastră de consum va vinde peste 240 de milioane de unităţi în acest an. Deci, va exista în continuare o creştere rapidă. Nu cred că impactul global va fi mai mare de 10 miliarde de dolari. De fapt, acest lucru nu este un număr mare pentru noi, aşa că nu cred că o scădere de 10 miliarde de dolari a veniturilor noastre prognozate din vânzări va fi o mare problemă. Când vine vorba de ecosistem, suntem încrezători că ne va lua doar doi până la trei ani pentru a depăşi această dificultate.

Damon Embling: Vreau să vorbesc mai mult despre lista neagră a comerţului american. Vă aflaţi pe această listă neagră din SUA, blocându-vă efectiv în SUA. Cum aţi încercat să trataţi cu administraţia SUA cu privire la acest lucru?

Ren: În primul rând, nu am negociat cu guvernul SUA. Am ales să depunem un proces împotriva guvernului SUA în instanţă. Cred că ar trebui să lăsăm instanţele să rezolve această problemă pe baza dovezilor. În al doilea rând, nu mă aştept ca SUA să elimine Huawei de pe Lista Entităţilor, chiar dacă o nouă administraţie este la putere. Trebuie să ne adaptăm astfel încât să putem suporta presiunea SUA pentru o lungă perioadă de timp. Trebuie să ne pregătim mental pentru asta. Dar, în cele din urmă, companiile americane vor suferi cel mai mult. Huawei oferă servicii pentru 3 miliarde de oameni în 170 de ţări şi regiuni. Dacă companiile americane nu au voie să ne furnizeze, vor pierde multe pieţe, în special piaţa chineză. Acest lucru nu este în interesul lor.

Damon Embling: Se pare că sunteţi destul de încăpăţânat. Vreau să spun SUA are o influenţă mare în întreaga lume. Cu siguranţă ar trebui să încercaţi să vorbiţi cu Donald Trump. Ce i-aţi spune dacă aţi putea?

Ren: Nu am avut ocazia să vorbesc cu el. E foarte ocupat.

Damon Embling: Dar dacă aţi face-o, ce i-aţi spune?

Ren: Dacă aş avea ocazia, l-aş ruga să nu lase companiile americane să-şi piardă locul de sprijin pe piaţa chineză. Aş spune, de asemenea, că SUA va vedea companiile sale performante mai bune şi beneficiind de globalizare atunci când acestea se pot extinde pe piaţa chineză. Chiar nu înţeleg de ce SUA nu vrea să-şi vândă produsele de înaltă calitate în China. Dar ce rost are? Dacă ai mere bune, ar trebui să vinzi acele mere oricui le vrea şi să câştigi bani din asta. Dacă ţii merele în depozit, putrezesc şi nimeni nu le mai vrea. Guvernul SUA trebuie să se gândească la interesele propriilor companii şi să se asigure că acestea nu pierd piaţa chineză. Globalizarea este bună pentru SUA. Dacă SUA ar renunţa la globalizare, ar oferi Europei o oportunitate uriaşă.

Damon Embling: În războiul comercial mai larg dintre China şi SUA asta se întâmplă. Evident, există discuţii în curs de desfăşurare în jurul acestui fapt. Cum credeţi că s-a ajuns în acest stadiu, în acest război comercial mult mai larg, cu problema dumneavoastră? Cum s-a ajuns la acest lucru şi cât de mult speranţă aveţi că totul poate fi rezolvat? Ce trebuie să se întâmple în opinia dumneavoastră?

Ren: Nu-mi pasă despre ce este disputa sau cum s-au desfăşurat negocierile. La urma urmei, nu vindem aproape nimic în SUA. Dacă negocierile se termină cu bine, tot nu vom vinde în SUA. Dacă negocierile nu merg bine, nu vom pierde prea mult. De ce ne-ar păsa de negocieri? Acest lucru ar trebui stabilit între cele două guverne. Sunt îngrijorat doar de relaţiile dintre Huawei şi companiile americane şi relaţiile noastre cu clienţii din întreaga lume.

Damon Embling: Dar face parte dintr-un conflict mai larg, nu-i aşa? Faceţi parte din el.

Ren: Nu va merge. Dacă China cumpără mai multe boabe de soia din SUA, SUA ne vor vinde mai multe chipsuri? Nu merge aşa. Cu mai puţine boabe de soia, ne putem descurca consumând mai puţin ulei. Nu e o chestiune de viaţă şi de moarte pentru ţară. Nu cred că va fi o mare problemă.

Damon Embling: Dificultăţile cu care vă confruntaţi cu SUA chiar acum, provocările, au fost extinse personal la familie cu fiica dumneavoastră Meng în Canada. SUA a emis un mandat de arestare pentru suspiciunea că ea a acoperit legăturile cu o companie care aparent furnizează echipamente Huawei pentru Iran. Aparent, a fost o încălcare a sancţiunilor care sunt în vigoare. Ce mai face fiica dumneavoastră? Şi cât de mult vă îngrijorează asta acum?

Ren: Considerăm că sistemul juridic din Canada este corect, just şi transparent. Dovezile vorbesc de la sine. Avem încredere în sistemul judiciar din Canada. Nu avem alte gânduri în afară de asta.

Damon Embling: E nevinovată?

Ren: Desigur.

Damon Embling: Dar aţi spus că ea ar putea face închisoare şi ea ar putea studia în timp ce ea este în închisoare. Credeţi că va merge la închisoare?

Ren: N-am spus că va studia în închisoare. Am spus că a studiat în timp ce era în arest la domiciliu parţial.

Damon Embling: Ce mai face? Cât de mult vă faceţi griji pentru ea ca membru al familiei?

Ren: Ea este pe cauţiune şi rămâne în arest la domiciliu parţial. Şi-a completat programul. Ea iese şi vorbeşte cu tot felul de oameni din Canada pentru a arăta cine este cu adevărat. Trăieşte o viaţă relativ normală.

Damon Embling: Cu asta, şi cu lista neagră a SUA, chiar nu simţiţi că Huawei se prăbuşeşte?

Ren: Cred că Huawei s-ar putea dezvolta chiar mai repede. În ultimii 30 de ani, angajaţii noştri au muncit din greu, iar vieţile majorităţii s-au îmbunătăţit semnificativ. Desigur, deşi, oamenii tind să vrea o viaţă confortabilă, mai degrabă decât să muncească din greu. Acest atac din partea SUA ne-a dat un sentiment de criză care inspiră angajaţii noştri să fie şi mai dedicaţi. Veniturile noastre din vânzări ar fi trebuit să fie afectate de acest atac, dar în schimb este încă în creştere. Din acest motiv, casa Huawei nu se va prăbuşi. După cum puteţi vedea, producţia noastră în toate regiunile este încă pe drumul cel bun, angajaţii noştri încă vin la muncă şi se întorc acasă ca de obicei, iar cantinele noastre sunt pline de angajaţi la orele de masă. Nu a existat nicio schimbare a salariilor lor. Îmi fac griji că profiturile companiei ar putea creşte prea repede pentru că angajaţii noştri muncesc din greu. Cum ne descurcăm cu aceste profituri? Aceasta este o problemă reală cu care ne confruntăm. Noi nu ne confruntăm cu un declin în afaceri, dar în schimb se observă profituri în creştere rapidă. Va trebui să creştem în continuare investiţiile noastre strategice în viitor.

Damon Embling: Cât de important este personalul pentru Huawei? Adică, ştim că marea majoritate a acţiunilor sunt deţinute de personal. Cât de important este acest fapt, în derularea activităţii, în opinia dvs., şi în performanţa companiei?

Ren: Cred că deţinerea de acţiuni are puţin de a face cu dedicarea angajaţilor noştri. Ei sunt dedicaţi muncii lor pentru că au un sentiment de misiune. Nu sunt conduşi doar de beneficii economice. Am implementat Planul de proprietate al angajaţilor, astfel încât angajaţii noştri să poată continua să împărtăşească valoarea pe care au creat-o în trecut. Tipul de valoare nu se reflectă doar în bonusurile lor. Activitatea lor anterioară continuă să creeze valoare ani de zile după ce a fost făcută contribuţia lor iniţială. Deţinerea de acţiuni permite angajaţilor să obţină rentabilitatea acestora, iar deţinerea de acţiuni este utilizată ca o modalitate de a se asigura că angajaţii sunt compensaţi în mod rezonabil. Dedicarea lor provine din simţul misiunii, mai degrabă decât din aceste beneficii economice. Simţul misiunii noastre nu a fost slăbit de aceste atacuri, ci a fost întărit.

Damon Embling: Ce fel de şef sunteţi?

Ren: Nu am aptitudini speciale. Nu ştiu prea multe despre finanţe, management sau tehnologie. De fapt, nu ştiu prea multe în ceea ce priveşte specificul. În schimb, avem mulţi experţi şi manageri competenţi şi capabili care conduc compania.

Damon Embling: E foarte surprinzător că spuneţi asta, având în vedere creşterea companiei?

Ren: Există factori obiectivi care stau la baza creşterii din acest an. În prima jumătate a anului, creşterea noastră nu a fost afectată de atacurile SUA şi am menţinut o creştere stabilă înainte de a fi adăugaţi pe Lista Entităţilor pe 16 mai. De atunci, am fost acoperit proactiv golurile noastre, şi am rezolvat rapid cele mai multe dintre ele. Acest lucru ne-a permis să menţinem o creştere rezonabilă în ciuda unei încetinirii. Nu am fost afectaţi de Lista Entităţilor SUA în prima jumătate a acestui an, dar am simţit lovitura în a doua jumătate a anului. Anul viitor, o vom simţi pe tot parcursul anului, dar ne aşteptăm ca afacerea noastră să menţină un impuls bun. Sunteţi bineveniţi să ne vizitaţi la sfârşitul anului viitor. Am înregistrat o creştere uriaşă a numărului total de angajaţi, iar acum avem aproape 194.000 de angajaţi. Acest lucru se datorează faptului că am adus multe minţi strălucite pentru a cârpi găurile cauzate de SUA. Suntem pe deplin încrezători în performanţa noastră de anul viitor. Sunteţi bineveniţi să ne vizitaţi din nou la sfârşitul anului viitor pentru a vedea cum ne descurcăm.

Damon Embling: Şi pe măsură ce priviţi spre viitor, evident 5G este o mare parte din afacerea dumneavoastră. Este clar din ceea ce am văzut în turneul meu de la sediul central aici. Dar, de asemenea, evident, pentru o mulţime de companii de tehnologie, 5G este mare. 5G poate schimba jocul în opinia dumneavoastră? Cum ne va schimba viaţa?

Ren: 5G va fi ca autostrăzile, în timp ce generaţiile anterioare de tehnologie de comunicaţii sunt drumuri normale. Maşinile pot rula pe ambele, dar pot merge mai repede pe autostrăzi. 5G oferă lăţime de bandă mare şi latenţă scăzută, şi poate crea o bază fundamentală pentru societatea informaţională şi AI. 5G nu creează în mod direct valoare pentru societate, dar sistemele informatice pe care le susţine vor juca un rol critic în promovarea progresului social.

Damon Embling: Deci, ce fel de lucruri, oamenii care urmăresc asta, cum îşi vor schimba viaţa 5G pentru că 5G va facilita toate tipurile de tehnologii noi care traversează vieţile noastre, nu-i aşa, serviciile publice, modul în care ne deplasăm, chiar sănătatea?

Ren: Vă voi da un exemplu uşor abstract pentru a arăta ce fel de valoare poate aduce 5G în viaţa noastră. Un Airbus A320 are cabluri de semnalizare care cântăresc aproximativ 17 tone. Dacă reţelele wireless, mai degrabă decât cablurile, au fost folosite pentru a conecta diferite tipuri de echipamente în avion, avionul ar fi mult mai uşor şi ar avea nevoie de mult mai puţin combustibil. În plus, condiţiile de zbor ar fi îmbunătăţite. Asta ar crea o valoare extraordinară. Am poreclit chiar acel proiect special de reţea wireless proiectul nostru Airbus A320. În trecut, o familie bogată ar fi avut nevoie, de asemenea, de multe cabluri pentru a sprijini conexiunile în bandă largă în fiecare colţ al casei. Dar acum, o cutie wireless mică poate face ca toate acestea să devină realitate. Acesta este cel mai simplu exemplu de modul în care 5G ar putea afecta viaţa noastră. De asemenea, putem instala staţii de bază mici în anumite tipuri de maşini industriale, care se pot conecta la alte maşini. Acest lucru poate oferi conexiuni autonome în timp real la sistemele care controlează toate maşinile. Latenţa scăzută a 5G poate susţine conducerea autonomă, optimizarea automatizării industriale şi alte aplicaţii similare. În cele din urmă, totuşi, modul în care 5G va schimba vieţile noastre este ceva ce nu ne putem imagina pe deplin în acest moment. Ceea ce descriu acum este doar impactul iniţial. Aş dori să vă dau un alt exemplu despre maşinile operate de la distanţă. Sunteţi profesionişti media, deci trebuie să fiţi familiarizaţi cu latenţa. Dacă utilizaţi maşini la câteva mii de kilometri distanţă, această latenţă poate provoca greşeli operaţionale. Latenţa în reţelele 5G poate fi menţinută mai mică de o milisecundă, astfel încât poate suporta operaţiunile de la distanţă ale maşinilor în timp real. Aceste aplicaţii vor aduce schimbări enorme omenirii. Dar acum, aceasta este doar o viziune. Cum putem valorifica potenţialul 5G şi crea o valoare mai mare? Acest lucru va necesita eforturile concertate a zeci de milioane de companii care lucrează împreună, nu doar noi. La Huawei, oferim doar o platformă care este ca solul fertil, şi companiile inovatoare decid ce culturi doresc să crească în acest sol.

Damon Embling: Pentru că ăsta e riscul, nu? Deoarece 5G şi toate lucrurile pe care le va permite vor genera mult mai multe date, mult mai multe informaţii. Dar provocarea este de fapt folosirea acestor date într-un mod securizat, sigur care chiar schimbă vieţi, nu?

Ren: Un lucru nou nu va fi niciodată pur bun sau rău. Totul are argumente pro şi contra. Modul corect de a face faţă unui lucru nou este de a profita mai bine de beneficiile sale, în timp ce se controlează şi se atenuează impactul său negativ. Nimic nu este în mod inerent perfect.

Damon Embling: Uniunea Europeană a publicat foarte recent un raport despre securitatea cibernetică şi 5G, iar acest raport a concluzionat că ar putea exista o expunere sporită la atacuri din cauza 5G şi spuneau că atacurile ar putea proveni de la state din afara UE şi de la acţiuni sprijinite de stat... Uniunea Europeană este în mod clar îngrijorată de securitatea în 5G, în timp ce, de asemenea, doresc să înţeleagă 5G, ei realizează potenţialul... Cât de riscant este 5G în realitate?

Ren: Cât de riscantă este conducerea unei maşini? S-ar putea să ai un accident dacă conduci cu viteză. Dar dacă conduci o maşină în mod responsabil, te poate duce în multe locuri frumoase. La fel şi cu 5G. Nimic nu este pur bun sau rău. Cheia stă în management. UE înţelege că 5G va aduce multe beneficii, precum şi riscuri. Cea mai bună abordare este de a gestiona şi controla aceste riscuri, mai degrabă decât de a le respinge.

Damon Embling: În UE, confidenţialitatea este o problemă majoră. Avem noi reglementări care protejează datele în Uniunea Europeană. Oamenii îşi fac griji cu privire la modul în care sunt utilizate informaţiile şi datele lor. În acelaşi timp, au existat preocupări legate de faptul că statele se amestecă în afacerile altor state prin utilizarea internetului, a reţelelor sociale şi a ceea ce aveţi. Există unele preocupări serioase în Europa chiar acum. Deci, dumneavoastră, ca mare gigant al acestei industrii, Huawei, ce spuneţi Uniunii Europene pentru a ne linişti pe noi, consumatorii?

Ren: Pot înţelege aceste preocupări. Sunt, de asemenea, îngrijorat deoarece eu nu ştiu dacă cineva din SUA ascultă apelurile mele telefonice în fiecare zi. Huawei încearcă să-i liniştească pe europeni, respectând reglementările UE în materie de management al securităţii cibernetice, Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) şi toate celelalte acte cu putere de lege şi reglementări ale UE. Dar, desigur, poporul european va avea nevoie de ceva timp pentru a verifica conformitatea noastră înainte de a se simţi cu adevărat liniştiţi. Aşadar, pentru moment, tot ce putem face este să promitem că vom respecta cu stricteţe toate reglementările UE aplicabile şi vom sprijini suveranitatea digitală a UE. Nu vom renunţa niciodată la acest principiu.

Damon Embling: Deoarece 5G începe să fie lansat în Uniunea Europeană în lunile următoare şi anii următori, iar UE se poziţionează într-adevăr cu privire la modul în care va utiliza 5G şi toate garanţiile care merg în jurul valorii acestui lucru, ce fel de relaţie doriţi să aveţi cu Uniunea Europeană cu 5G şi alte viitoare tehnologii digitale?

Ren: În primul rând, Huawei respectă şi sprijină suveranitatea digitală a UE. Fără a încălca în niciun fel acest lucru, vom face tot posibilul pentru a oferi Europei tehnologii bazate pe AI, sisteme de calcul inteligente în cadrul arhitecturilor Arm, platformei de învăţare aprofundată Atlas etc. Vom oferi platforme şi resurse inovatoare cu sursă deschisă pentru IMM-urile europene şi vom ajuta UE sau ţările europene să îşi înfiinţeze propriile ecosisteme digitale. În acest fel, vom obţine un succes comun.(C)