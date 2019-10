SHARE X - "Conference for Advanced Architecture" va avea loc la Bucureşti pe data de 14 noiembrie şi va fi găzduită de Radisson Blu Hotel. Evenimentul, organizat în mod tradiţional de către ABplus events în colaborare cu OAR România şi UAIUM Bucureşti va fi construit pe trei secţiuni: materiale inovatoare, tehnologii disruptive şi arhitectura avansată a faţadelor.

Conţinutul evenimentului a fost dezvoltat împreună cu invitaţii de la The Bartlett School of Architecture, The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), Virtual Reality Department - Zaha Hadid Architects, LAVA Laboratory for Visionary Architecture, BuroHappold Engineering, Amman's Center for the Study of the Built Environment (CSBE), Sanjay Puri Architects, OFIS arhitekti.

Timp de 8 ore, delegaţii la conferinţă vor participa la un program complex de evenimente: conferinţe în plen ale unor speakeri de excepţie, workshopuri pe teme de iluminat, concepte, materiale si tehnologii folosite în urban landscape, BIM, arhitectura wellness, expoziţie de materiale inovatoare pregătită de The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), lansări de carţi, expoziţie cu noutăţi în materie de produse şi servicii arhitecturale.

Gazdele evenimentului, tineri arhitecţi români, Vlad Ţenu şi Bogdan Zaha, vor avea ca invitaţi pe Sanjay Puri - celebrul arhitect indian, ©pela Videènik - profesor asociat la Harvard şi fondator al biroului sloven OFIS , Helmut Kinzler directorul departamentului de VR al Zaha Hadid Architects, Marcos Cruz - profesor la Bartlett şi director al centrului de cercetare Bio-ID , Anna Wendt - director BuroHappold Engineering, responsabil de proiectul Louvre Abu Dhabi, Sandor TSCHERSICH - Senior Architect, LAVA Laboratory for Visionary Architecture, Lara Zureikat, Jordanian landscape architect and associate director of Amman's Center for the Study of the Built Environment (CSBE).