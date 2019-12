Skanska a finalizat construcţia primei clădiri din proiectul Equilibrium

• Equilibrium 1 a devenit operaţională de la 1 noiembrie şi este ocupată, deja, în proporţie de 60%

Prima clădire din proiectul Equilibrium, dezvoltat de Skanska, a devenit operaţională de la începutul lunii trecute, fiind ocupată deja în proporţie de aproximativ 60%, au spus, ieri, reprezentanţii dezvoltatorului.

Equilibrium este cel de-al şaptelea proiect pe care Skanska îl desfăşoară în România, urmând ca dezvoltatorul să demareze cea de-a doua fază a proiectului.

Prima clădire din proiect, Equilibrium 1 va fi certificată LEED, având, în prezent, o precertificare, procesul fiind în derulare, a spus Cătălin Pană, director de proiecte în cadrul Skanska Property.

Răzvan Enache, project manager, Skanska Property, a declarat: "Proiectul Equilibrium a schimbat cumva paradigma zonei. Aduce un mix de spaţii verzi, o zonă de relaxare, un mobilier urban aproape de viitor: încărcătoare wireless, WiFi, toate conectate la panouri fotovoltaice. Prima clădire din proiect, care este operaţională de la 1 noiembrie, are o suprafaţă închiriabilă de 20.800 de metri pătraţi şi un regim de înălţime de 11 etaje plus parter, unde se află şi un restaurant. Parcarea este asigurată de 200 de locuri în cele două subsoluri şi de alte 40 la parter, acestea având şi staţii rapide de încărcare a maşinilor electrice. Printre altele, clădirea mai are vestiare şi duşuri pentru cei care vor să facă sport înainte sau după orele de lucru, precum şi locuri de parcare pentru vehiculele cu două roţi".

Conform reprezentanţilor Skanska, chiar dacă clădirea a fost proiectată să reziste la cutremure de un grad maxim pentru România, ea este prevăzută cu un sistem suplimentar de detecţie a undelor seismice care opreşte toate sistemele de alimentare (gaz, electricitate, apă).

În ceea ce priveşte cea de-a doua fază a proiectului, Equlibrium 2, clădirea va avea o suprafaţă închiriabilă similară cu prima fază, au mai spus reprezentanţii Skanska.

Conform domnului Pană, pentru cea de-a doua fază a proiectului, dezvoltatorul analizează demararea lucrărilor, în funcţie de condiţiile din piaţă, menţionând că îşi doresc ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil.

Întrebaţi de jurnalişti despre evoluţia costurilor proiectelor, de-a lungul timpului, reprezentanţii Skanska au spus că acestea s-au modificat în acord cu proiecţiile companiei.

În acest context, Tankut Alpaslan, director de proiecte la Skanska Construction, a afirmat: "De la construcţia Green Court, primul nostru proiect, şi până la proiectul din prezent, preţul nostru de construcţie s-a majorat conform previzionării noastre. Nu prea am fost afectaţi de mişcarea din piaţă. În ceea ce priveşte forţa de muncă, am avut o altă strategie, aceea de a avea mai mulţi contractori, cu care să putem ataca mai multe fronturi de lucru. Adică, în loc să avem o singură companie de instalaţii, am avut cinci companii mari de instalaţii şi am făcut subpachete de lucru şi la fel am procedat şi pentru partea de arhitectură etc. Dacă facem o comparaţie, de la Green Court şi până astăzi (nu vorbesc de Equilibrium), costul cu forţa de muncă a crescut cu 30-35% la nivelul pieţei, dar cred că piaţa s-a maturizat, acum, şi asta se vede la celălalt proiect al nostru, Campus 6".

Totodată, Cătălin Pană a precizat că Skanska tratează problema forţei de muncă şi a creşterii preţurilor ca pe o aliniere la trendurile internaţionale, nu ca pe o problemă locală.

Investiţia în prima etapă a proiectului de birouri Equilibrium se ridică la 37 de milioane de euro.

Skanska a început execuţia propriu-zisă a construcţiei Equilibrium 1, la jumătatea lui 2017, adunând 1 milion de ore de muncă pe şantier, 3.500 tone de armătură şi 20.000 de metri cubi de beton armat, dar şi 450 de kilometri de cabluri, a precizat Cristi Cosac, project manager la Skanska Construction.