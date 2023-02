Finanţarea alocată de către Ministerul Sportului creează nemulţumire pentru foarte multe federaţii. Puţinătatea banilor îi face pe unii şefi de federaţii să anunţe că nu vor putea să-şi continuie activitatea în 2023 la un nivel decent, iar despre marea performanţă va fi foarte greu de vorbit. Banii din sport nu au ţinut pasul cu inflaţia. Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanţare a federaţiilor pe anul 2023, suma totală alocată de instituţie pentru asociaţiile sportive naţionale fiind de 162.088.000 de lei: "Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanţare a federaţiilor sportive pentru anul 2023, în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30, din 11.01.2023. Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 - Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat - Federaţii sportive naţionale (credite bugetare), este de 162.088.000 lei, cu reţinerea de 10%. Această sumă este repartizată, conform trimestrializării, pe următoarele programe: P1. Programul «Promovarea sportului de performanţă»; P3. Programul «Întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive»; P2. Programul «Sportul pentru toţi»; P4. Programul «Redescoperă oina»".

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a declarat că suma alocată de la Ministerul Sportului pentru bugetul pe 2023 reprezintă doar 25% din nevoile pe care le are pentru a bifa acţiunile echipelor naţionale din acest an: "Bugetul pe anul ăsta mi se pare motivator, să putem să muncim mai mult şi să găsim soluţii.

E în jur de 25% din nevoile pe care le avem, doar să ne bifăm acţiunile, nu să investim ceva suplimentar în pregătire sportivilor. Doar să bifăm acţiunile pe care le avem programate. Mi se părea normal să fie luată în calcul şi inflaţia. Eu sper să putem să suplimentăm acest buget, pentru a nu periclita acţiunile echipelor naţionale de seniori, pentru că avem foarte multe. În situaţia în care ne găsim, suntem nevoiţi să renunţăm la anumite acţiuni sau la anumite echipe naţionale. Ministerul Sportului probabil că a demarat deja Strategia Sportului despre care se tot vorbeşte şi din analizele dânşilor aşa a reieşit. Nu cunosc detalii sau care sunt criteriile şi atunci le acceptăm pe astea şi căutăm soluţii". Ministerul Sportului a alocat Federaţiei Române de Handbal pentru bugetul pe anul 2023 aceeaşi sumă ca şi în 2022, 5,8 milioane de lei.

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat că instituţia pe care o conduce nu poate face faţă cheltuielilor cu bugetul aprobat decât până la finalul verii: "Cum să mi se pară bugetul? Noi suntem locul trei pe bugete, la sporturi individuale. Ne onorează poziţia fruntaşă în clasamentul pe bugete, dar din toate calculele şi ţinând cont de inflaţie, pentru că s-a dublat totul, nu prea ne ajung banii, cu finanţarea de la COSR până la 31 martie, decât până la sfârşitul lui august. Ce putem să facem? Vom aştepta rectificarea bugetară. Eu sunt ferm convins că vom mai primi bani în plus spre sfârşitul anului. Eu sper că vor veni şi alţi bani şi ne bucurăm că avem COSR ca variantă de rezervă în orice moment. Dacă ne împotmolim ştim că putem să ne bazăm pe COSR. Pe lângă faptul că toate federaţiile au bugetul mic pentru început de an, nu s-a luat în calcul inflaţia, care este de 50%. Şi vă dau un exemplu, o deplasare pe care o făceam la un campionat european ne costa 125.000 de lei, pe toate cele trei stiluri, lupte libere, greco-romane şi feminin. Acum s-a dublat, ne costă 250.000 de lei o deplasare la un campionat european de seniori. Totul s-a dublat, preţuri la avioane, cazare, masă, echipament, medicamente, absolut totul s-a dublat, iar noi am scăzut ca cifră şi nu este în regulă. Eu nu sunt genul de om să mă plâng, vom suplimenta şi noi din surse extrabugetare ca de fiecare dată, dar tot nu o scoatem la capăt. Dar, repet, am încredere în domnul ministru că va face tot ce ţine de dânsul pentru a mări această cifră pe durata acestui an. Cu mici excepţii, clasamentul este corect, numai că sumele sunt insuficiente pentru mare performanţă. Asta ne omoară, pentru că totuşi este an preolimpic. Dar am încredere în domnul ministru că va face tot ce ţine de dânsul să primim şi diferenţele de sume care ne lipsesc pentru a duce campania de calificare la Jocurile Olimpice la bun sfârşit". Ministerul Sportului a alocat Federaţiei Române de Lupte pentru bugetul pe anul 2023 suma de 6.200.150 de lei, faţă de 6,775 milioane în 2022.

Nemulţumit este şi preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă: "Nu pot să nu observ că sunt total amatoristice evaluările făcute şi, lăsând la o parte judoul, sunt sporturi cu foarte mari performanţe care trebuiau ajutate să le consolideze, respectiv altele fără nicio şansă de medalie pentru următoarea Olimpiadă, pentru că vorbim totuşi despre un an preolimpic, care nu meritau asemenea sume. Din prima categorie este chiar canotajul, care nu ne-a făcut de ruşine şi nu ne va face de ruşine nici anul ăsta şi nici anul următor, iar din a doua categorie, a privilegiaţilor, este federaţia dragă sufletului lui Eduard Novak, şi mă refer la ciclism. Eduard Novak, pe care l-am lăsat în pace până acum, dovedeşte din nefericire mediocritate în actul managerial. Nu stau să-l judec din punct de vedere al capacităţii intelectuale intrinseci, el face parte dintr-o altă categorie decât fac eu şi ar fi nedrept să mă apuc să îi aplic o etichetă, e şi el un om ca alţi oameni, însă actul lui managerial este direct proporţional cu mediocritatea expertizei sale. Eu nu mă aşteptam la un buget pe măsura celui de anul trecut, tocmai pentru că au fost ratate competiţiile de obiectiv de către sportivii şi antrenorii noştri. Eu i-am avertizat că aşa se va întâmpla. Sigur, au fost ratate la limită, cu loc 5 în loc de medalie şi aşa mai departe, dar asta este viaţa. Deci, din acest punct de vedere eu mă uit în grădină noastră şi toţi cei din federaţie trebuie să facă la fel. Înainte să îl criticăm pe ministru sau activitatea proastă a ministerului trebuie să ne uităm la neajunsurile din propria ogradă, iar aici la nivel de seniori rezultatele au fost departe de proiectul pe care l-am avut. La cadeţi şi juniori au fost bune, dar nefiind competiţii de obiectiv, nu au contact la punctajul final".

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat că bugetul pe 2023 va ajunge doar până în luna august: "'Ce putem să spunem este că, bineînţeles, cererea noastră a fost mult, mult mai mare. Bugetul este cu aproximativ 600.000 de de lei mai mult decât la începutul anului anului trecut şi putem să spunem că, aşa cum a fost şi anul trecut, până în luna august inclusiv am putea să ne să ne descurcăm, având în vedere că avem mai puţine competiţii în această vară. Dar nu este un buget cu care să putem termina anul, bineînţeles, ştiind că este un an preolimpic şi sunt multe cantonamente acum. Noi am încheiat anul trecut cu un buget cheltuit de nouă milioane de lei, pentru că s-au mai făcut suplimentări pe parcursul anului. Noi am pornit anul cu 5,8 milioane lei şi foarte multe federaţii au pornit cu o sumă, dar apoi au mai primit la suplimentare. Unii au primit de două ori, de trei ori, alţii au primit o dată şi sumele la final au fost diferite. Acum avem un buget un pic mai mare ca anul trecut de la început, ne vom descurca cu această sumă pentru că în vara aceasta avem competiţii mai puţine la care participăm, dar vom avea nevoie de o suplimentare din toamna anului acesta. Noi am cerut mai mult, pentru că nataţia la nivel mondial înseamnă şase sporturi, la nivelul nostru naţional înseamnă cinci, pentru că nu avem polo, dar avem şi pentatlon modern şi noi reprezentăm şase sporturi. Avem nevoie de buget mai mare pentru a dezvolta şi înotul sincron în România, care are un cost foarte mare de dezvoltare şi de achiziţie a materialelor, plus anumite bazine, plus anumite costume, antrenori şi aşa mai departe. E un lucru pe care nu putem să-l facem şi tot încercăm să îl facem an de an şi cerem buget pentru acest lucru. Nu reuşim să dezvoltăm înotul sincron, am dezvoltat foarte puţin înotul în ape deschise tot aşa, pentru că n-am reuşit şi n-am avut buget suficient pentru a face acest lucru în decursul anilor trecuţi şi am dezvoltat câte puţin în fiecare an". Ministerul Sportului a alocat FRNPM un buget de 6,48 milioane de lei, al doilea ca mărime între federaţiile sportive din ţară, cu o creştere de circa 600.000 lei faţă de cel din 2022.

Conform bugetului adoptat pentru 2023, Ministerul Sportului are anul acesta un buget de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în plus faţă de faţă de execuţia preliminară din 2022.