Stanleybet vrea să atragă 25 milioane lei printr-o emisiune de obligaţiuni

Stanleybet Capital vrea să atragă până la 25 milioane de lei (aproape cinci milioane de euro) printr-o emisiune de obligaţiuni pentru care subscrierile vor începe săptămâna viitoare, prin intermediul casei de brokeraj Goldring.

Compania va emite cel mult 250.000 de obligaţiuni, la un preţ de emisiune de 100 lei pe titlu, respectiv 100% din valoarea nominală, cu o dobândă fixă anuală situată între 9% şi 11% ce urmează să fie stabilită după încheierea operaţiunii de piaţă, scadenţă obligaţiunilor fiind de patru ani, respectiv în 2029. Titlurile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti.

Oferta se va derula între 22 ianuarie şi 5 februarie, iar pentru a avea succes investitorii trebuie să cumpere cel puţin 150.000 de obligaţiuni. Nu există un plafon maxim al subscrierilor pentru un investitor, în vreme ce subscrierea minimă este de 1.000 de lei, adică 10 obligaţiuni.

"Motivele ofertei vizează valorificarea ferestrelor de oportunitate pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii. În consecinţă, capitalul atras va finanţa următoarele direcţii strategice în perioada imediat următoare:

- 1,5 milioane euro vor finanţa achiziţii de jucători de talie mică în căutare de parteneriate care să le asigure acces la licenţă, dar şi extindere a reţelei de săli de pariuri sportive Stanleybet, prin deschidere de locaţii noi;

- 1,5 miloane euro vor alimenta bugetul de marketing şi promovare pentru divizia online;

- 1 milion euro vor susţine planul de marketing şi promovare în retail (on-site);

- 1 milion euro vor fi direcţionate pentru pătrunderea pe pieţe externe, acoperind atât cheltuielile operaţionale, cât şi cheltuielile de capital necesare asigurării activelor fixe corporale şi necorporale pentru implementarea planului de internaţionalizare", conform prospectului.

Compania este structurată pe cinci divizii, respectiv: Divizia săli de jocuri premium - jocuri de tip slot machines şi rulete electronice, prin Game World Romania; Divizia de agenţii - pariere sportivă şi jocuri de noroc de tip slot-machines - retail on - site, prin Westgate Romania, sub brandul Stanleybet; Divizia online - pariuri sportive şi jocuri de casino online (internet şi aplicaţie mobilă) prin Megabet; divizia de jocuri de noroc de tip slot-machines - Retail, prin Westgate Invest, sub brandul City Slot; Divizia IT.

Veniturile societăţii Stanleybet Capital sunt generate de acţiunile deţinute la entităţile afiliate, provenind în proporţie de 93,59% din dividende. Aceasta a înregistrat, la finalul anului 2023, un profit net de 2,77 milioane de lei (+42,59% comparativ cu 2022), în timp ce profitul anului 2024 este estimat la 9,4 milioane lei, de 2,4 ori mai mare decât nivelul anului 2023.

La jumătatea anului trecut, activele totale ale Stanleybet Capital erau de 482,7 milioane lei, în vreme ce datoriile totale se ridicau la circa 54,1 milioane lei.

Pentru 2025, previziunile bugetare arată venituri totale de 38,7 milioane lei, care vor creşte până la 57,7 milioane lei în 2028, în vreme ce profitul net este estimat la 35,3 milioane lei, respectiv 32,7 milioane lei în 2026, 37,8 milioane lei în 2027 şi 54,1 milioane lei în 2028.

În anul 2021, Stanleybet a atras fonduri printr-o emisiune de obligaţiuni corporative, în valoare de 20 milioane lei, în vederea finanţării strategiei de dezvoltare a afacerii şi consolidarea poziţiei în industria de profil. Rambursarea întregului împrumut obligatar a avut loc, la data scadentă, respectiv 10 august 2024.

Emitentul este controlat în mod direct de către Macrati Holdings Ltd, care deţine o participaţie de 80,49% din capitalul social al Stanleybet Capital.