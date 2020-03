ŞTEFAN VRABIE, CAT MUSIC:"Industria muzicală din România este foarte apreciată pe plan internaţional, deşi nu este la fel de potentă financiar"

• (Interviu cu Ştefan Vrabie, Digital & Online Manager la casa de discuri Cat Music)

Reporter: Când şi cum s-a născut ideea lansării segmentului digital al Cat Music şi ce canale cuprinde acesta?

Ştefan Vrabie: Încă de la începuturile YouTube, Cat Music a avut viziunea schimbării şi a reacţionat în faţa digitalizării. Primul videoclip lansat de Cat Music pe YouTube a fost în 2007 cu Cleopatra Stratan, "Ghiţă", şi nu genera mai mult de 50 de vizualizări. Chiar dacă era puţin mai mult de un an de la apariţia YouTube, am înţeles foarte bine că mediul digital trebuia să devină pentru noi "the next big thing" şi din a fi doar prezenţi în online am început să fim activi. Facebook, iTunes erau următorii paşi pe care îi făceam în lumea digitală. Am vrut să devenim o platformă ce sprijină artiştii să se conecteze cu fani din toata lumea.

În 2014, am pornit prima reţea multi-canal de muzică (Multi-Channel Network - MCN) din România, iar în scurt timp am crescut canalele de YouTube ale unor artişti precum Smiley, DJ Sava, Elena.

În urmă cu doi ani am deschis TRU (The Real You), primul hub creativ offline dedicat creatorilor de conţinut digital (vloggeri, gameri, canale educaţionale etc.). Prin TRU punem la dis­poziţia lor studiouri video unde pot filma şi crea conţinut pentru canalele lor de YouTube, precum şi management, suport şi acces la primul MCN din România dedicat exclusiv creatorilor de conţinut.

Reporter: Care a fost motivul pentru crearea catmusic.ME şi cum a evoluat platfoma până în prezent?

Ştefan Vrabie: catmusic.ME a apărut din dorinţa de a fi mai aproape de fani, pentru că datorită lor muzica ajunge să fie cunoscută şi ascultată. catmusic.ME este prima platformă digitală interactivă a unei case de discuri din România şi locul unde iubitorii de muzică pot avea acces la conţinut exclusiv - videoclipuri în avanpremieră, concursuri şi multe altele. Acum vrem să ducem ideea mai departe şi lucrăm la versiunea 2.0 catmusic.ME.

Reporter: În 2018, Cat Music deţinea statutul de cel mai mare canal de YouTube din România. Care a fost evoluţia în 2019, câte vizualizări şi abonaţi aţi avut?

Ştefan Vrabie: Cat Music este mai mult decât cel mai mare canal de YouTube din România. MCN-ul de muzică este hub-ul unde se strâng toate produsele Cat Music. Anul trecut a generat peste două milioane de abonaţi pe YouTube şi aproape trei miliarde de vizualizări. Practic, muzica noastră a fost ascultată timp de 10,5 miliarde de minute, adică 175 de milioane de ore sau 7,3 milioane de zile, încontinuu. Acestea sunt doar câteva dintre recordurile noastre în 2019.

Doar canalul de YouTube Cat Music a generat în 2019 peste 700 de milioane de vizualizări şi 725.000 de abonaţi, care au dus la depăşirea pragului de şase miliarde de vizualizări, cu un total de peste şase milioane de abonaţi, de la publicarea primului clip pe canal.

Reporter: De ce are nevoie un artist, în 2020, ca să vândă sau să fie urmărit în mediul online? Care sunt artiştii ce aduc cele mai multe vizualizări, la noi?

Ştefan Vrabie: Factorul decisiv este pasul "zero", acolo unde se trasează direcţia şi imaginea acelui artist. Un artist trebuie să fie constant, să fie dornic de noutate şi inovaţie, să îşi îmbunătăţească talentul şi viziunea artistică zilnic. Acestea sunt doar o parte dintre lucrurile necesare pentru ca un artist să fie autentic într-o mare de vedete şi creatori de conţinut care devin virali peste şi, chiar mai mult, pentru o noapte. Sunt artişti care continuă să se păs­treze în top, cum este Smiley, dar sunt şi nume noi care sunt din ce în ce mai relevante la nivel internaţional, precum Monoir sau Havana.

Reporter: Cum au evoluat preferinţele publicului de la noi în materie de muzică în ultimii 30 de ani? Ce segmente preferă pentru distribuţia muzicală?

Ştefan Vrabie: Este de remarcat că disponibilitatea platformelor de streaming a deschis apetitul românilor pentru muzică şi, în special, pentru muzica internaţională. Cu toate acestea, sunt multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare dacă ne uităm pe paginile de Trending ale platformelor de streaming. Fiecare generaţie are muzica ei şi fiecare generaţie are şi o aplicaţie preferată de streaming. În România mai există încă un factor important - disponibilitatea utilizatorilor de a plăti pentru un serviciu de acest gen sau chiar mai multe. Majoritatea utilizatorilor de la noi preferă în continuare YouTube pentru că este un serviciu gratuit, care pune la dispoziţie un conţinut vast, urmat de Spotify (Freemium), Apple Music (Premium) şi YouTube Music (Premium).

Sunt diferenţe foarte mari între Trending-ul din YouTube şi ce întâlnim pe Spotify sau Apple Music. General vorbind, muzica Pop este în continuare cel mai ascultat gen de muzică. Totodată, în 2019 s-a văzut o creştere semnificativă pe segmentul Latin şi Trap/Hip-Hop.

Reporter: Care este media de vârstă a celor care preferă platformele digitale, în materie de muzică?

Ştefan Vrabie: Copiii şi adolescenţii sunt principalii consumatori de muzică, însă există un interes foarte mare alocat de către tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani care, datorită boom-ului digital în care au crescut, au devenit fideli serviciilor de streaming şi au şi disponibilitate financiară pentru asta.

Reporter: Cum influenţează dezvoltarea platformelor digitale de dis­tribuţie a muzicii canalele clasice şi ce credeţi că se va întâmpla pe termen lung cu acele canale clasice?

Ştefan Vrabie: Platformele digitale au un impact vizibil de foarte mult timp asupra canalelor clasice de distribuţie. Din SUA până în România exis­tă multe exemple. În 2004, Atomic TV a dispărut. MTV, din muzică a schimbat formatul într-unul de lifestyle şi entertainment destinat adoles­cenţilor. Cred că e destul de evident că trăim în era conţinutului "on demand", în care consumatorul are la dispoziţie un conţinut vast, indiferent de oră sau zi, fără să urmeze un program prestabilit de un post de radio sau TV.

Reporter: Ce buget aţi alocat inves­tiţiilor pe segmentul digital de la crearea acestuia, care a fost suma pentru anul trecut şi cât aveţi în plan anul aces­ta? Aveţi vreun proiect/produs nou în pregătire?

Ştefan Vrabie: Bugetele sunt determinate de proiectele pe care le avem şi niciunul dintre ele nu are o sumă fixă alocată. Fiecare buget se calculează în funcţie de strategia şi nevoile acelui proiect, astfel că în fiecare an acesta creşte odată cu apariţia unor noi tool-uri de promovare. În 2020 vom avea mai multe surprize pe care le vom comunica în curand.

Reporter: Ce cotă de piaţă are casa de discuri Cat Music şi care sunt artiştii cu care lucraţi? Cum alegeţi artiştii din portofoliu?

Ştefan Vrabie: În prezent, Cat Music are 34% din cota de piaţă şi deţine cel mai puternic canal de YouTube din Europa Centrală, de Est şi Rusia, dar şi cel mai mare MCN de muzică din România. Suntem tot timpul în căutare de proiecte noi şi deschişi pentru idei. Lucrăm cu tineri talentaţi care sunt la început de drum precum Denis (câştigătoarea concursului Mi5), până la artişti consacraţi precum Smiley, Cleopatra Stratan, Lidia Buble, Alex Velea, Mira, Ruby, Feli, Lino Golden şi mulţi alţii. Cheia succesului constă în perseverenţa şi îmbunătăţirea constantă a abilităţilor artistice.

Reporter: Cum caracterizaţi piaţa evenimentelor muzicale din Româ­nia?

Ştefan Vrabie: Piaţa evenimentelor muzicale este într-o continuă ascensiune. Astăzi mai mult decât oricând, consumatorul caută experienţe 100% senzoriale. Sunt o mulţime de festivaluri ce se desfăşoară pe teritoriul României. Aici nu mai vorbim doar de tinerii care se duc la concerte. Festivalurile vin într-o varietate din ce în ce mai largă şi targetate pentru diferite categorii de public. Asta demons­trează că apetitul oamenilor pentru muzica live este abia la început.

Reporter: Cum este industria muzicală de la noi, per ansamblu, comparativ cu cea de afară? De ce probleme se loveşte o casă de discuri în această industrie?

Ştefan Vrabie: Industria muzicală din România este foarte apreciată pe plan internaţional, deşi, cu siguranţă, nu este la fel de potentă financiar. Avem mulţi artişti, compozitori şi producători care au reuşit să spargă barierele teritoriale şi să atingă toate pieţele din lume, din America pană în Asia.

Din păcate, este greu să "spargi" în alte teritorii. Nu este uşor să ajungi pe aceeaşi pagină cu Justin Bieber sau Billie Eilish. Există această preconcepţie că un artist are succesul garantat prin simplul fapt că este sprijinit de o casă de discuri.

Reporter: Cum evoluează afacerea Cat Music Spain? Aveţi în plan să continuaţi expansiunea în exterior?

Ştefan Vrabie: Este în fiinţa umană să încercăm să ne depăşim condiţia. Mai mult decât oricând, astăzi cred că trebuie să rămânem flămânzi după inovaţie şi provocări care ne pot da pes­te cap. Doar aşa cred că putem persevera într-o piaţă foarte dinamică şi plină de fake news. Label-ul extern are o ascensiune foarte rapidă şi se bucură de succes internaţional prin proiectele lansate. Cel mai mare hit Cat Music Spain este "Claro Que Si", lansat de către Juan Magan, Hyenas, Mohombi şi Yasiris în 2019, care a fost No.1 în topurile muzicale de specialitate. Încercăm să îmbinăm inovaţia noastră şi experienţa în industrie prin a aduce producători şi artişti români alături de cei din Spania, aşa am ajuns să avem piese precum "Tu perdicion", care i-a adus lui Isasi B. succesul internaţional, "Margarita" - single pe care Lidia Buble l-a lansat alături de Descemer Bueno, unul dintre cele mai mari staruri latino din lume.

Reporter: Luna aceasta veţi participa, în calitate de speaker, la conferinţa Mastering The Music Business. De ce este important un astfel de eveniment în ţara noastră?

Ştefan Vrabie: Consider că atât artiştii, cât şi oamenii care lucrează în industria muzicală trebuie să înţeleagă mai bine ceea ce se întâmplă "behind the scenes", pentru o discuţie eficientă şi pentru a putea cunoaşte toate aspectele atunci când porneşti un proiect muzical. Cum spuneam mai sus, muzica noastră este bine văzută şi apreciată internaţional, dar trebuie să învăţăm împreună şi să fim "up-to-date" cu toate "tool-urile" şi toate "trucurile" disponibile ce pot îmbunătăţi industria muzicală şi pentru a duce lucrurile la următorul nivel pe plan internaţional.

Reporter: Vă mulţumesc!