Strategia Tohani în pandemie a vizat reapropierea de consumator

Strategia Tohani în perioada de pandemie a vizat reapropierea de consumator, după cum ne-a spus Virgil Mândru, CEO Tohani România. Domnia sa ne-a precizat că 2020 a fost un an dificil, însă, în raport cu 2019, a adus producătorului de vinuri şi un rezultat mult aşteptat - a fost atins pragul de 1 milion de sticle produse de Fetească Neagră: "Este soiul românesc pe care am pariat acum mai bine de 15 ani, pe care l-am promovat şi pentru care am muncit cu multă pasiune. Credem că în 2021 ne vom apropia sau chiar vom depăşi (dacă nu intervin alte schimbări) rezultatele din 2019".

Reporter: Cum trece compania prin această perioadă de criză?

Virgil Mândru: Este o perioadă care a necesitat şi necesită multe momente de reanaliză şi reorientare. Deşi noi suntem o companie care îşi decide foarte clar şi ferm strategiile şi planificările la început de an, de această dată a trebuit să facem ajustări sau, câteodată, chiar schimbări destul de mari. Gândiţi-vă că industria vinului este strâns legată de domeniul HoReCa, unul dintre cele mai afectate de pandemie. Iar via nu stă după noi sau după pandemie. Ea rodeşte, trebuie muncită, vinul trebuie produs şi vândut, indiferent de context. Cu toate acestea, am găsit soluţii şi chiar am marcat nişte momente foarte bune în 2020. Unul dintre ele este atingerea pragului de 1 milion de sticle de Fetească Neagră produse anul trecut. Este o mare realizare pentru Tohani şi pentru un soi autohton.

Reporter: Care a fost strategia societăţii pentru a depăşi mai uşor criza generată de pandemie?

Virgil Mândru: Pandemia ne-a izolat, parţial, de consumator. Vinul este un produs special, nu e suficient să îl pui la raft. Consumatorul are nevoie să aibă un cadru plăcut, să asocieze vinul cu o poveste, cu nişte valori. De aceea mediul HoReCa este foarte important - dincolo de vânzarea şi consumul la masă, producătorii de vin organizează degustări, evenimente în care îşi prezintă vinul şi povestea lui. Or, toate acestea au cam dispărut. Strategia noastră a vizat acest lucru - să ne reapropiem de consumator. Am făcut acest lucru prin amplificarea canalelor online de vânzare şi prin legătura directă cu consumatorul. De multe ori am livrat chiar noi direct la uşa lui. A fost o strategie care a dat roade şi care probabil va funcţiona şi pe viitor.

Reporter: Cât de afectată a fost activitatea companiei de criza sanitară?

Virgil Mândru: Am resimitit şocul iniţial, la fel ca toată lumea. Însă, ulterior, ne-am mişcat destul de rapid. Iar de amânări în agricultură nu prea poate fi vorba. Natura nu se opreşte şi lucrările în vie a trebuit să continue. Acesta este un lucru pozitiv, care ne-a dat mult optimism, pentru că am văzut că lucrurile esenţiale au rămas la fel. Schimbări de strategie de business au fost, era inevitabil. În principal am căutat să compensăm scăderea vânzărilor din domeniul HoReCa cu soluţii care să ne readucă în legătură directă cu consumatorul. Am reuşit acest lucru prin canalele online şi prin vânzarea directă la consumator.

Reporter: Cum apreciaţi măsurile adoptate de Guvern pentru susţinerea mediului antreprenorial?

Virgil Mândru: Este foarte dificil să judec acest lucru, pentru că nu am urmărit chiar toate domeniile afectate de criză. Probabil că în multe situaţii se putea mai bine. Însă nu este o situaţie comună şi sper ca guvernanţii să îşi îmbunătăţească abordarea pe baza reacţiilor din mediul privat.

Reporter: Ce credeţi că ar mai putea face Guvernul ca să vină în sprijinul companiilor?

Virgil Mândru: Pot vorbi despre industria vinului, pentru că aici cunosc bine situaţia. Cele mai importante măsuri ar trebui să fie direcţionate către susţinerea activităţii neîntrerupte în vie. După cum spuneam, nu poţi să nu lucrezi via. Este sursa şi motorul acestei industrii foarte importante la nivel naţional. O măsură aşteptată de toţi producătorii ar fi reducerea taxelor pentru lucrătorii zilieri. În mod paradoxal, acestea au crescut în ultima perioadă.

Reporter: Ce proiecte are compania pe care o reprezentaţi pentru următorul an?

Virgil Mândru: Vom continua să ne concentrăm pe promovarea Feteştii Negre, soiul despre care spunem că este acasă aici la noi, la Tohani. Este un soi autohton cu un potenţial imens, aşa cum ultimii ani au demostrat. Am văzut mereu în el modul în care România poate fi pusă pe harta internaţională a vinului. Iar reacţia din partea experţilor şi a consumatorilor este una excelentă, peste tot în lume, nu doar acasă. Dacă în România consumatorul de Fetească Neagră este unul din ce în ce mai tânăr, educat, dornic de a consuma soiuri autohtone de la producători români, peste hotare el este medaliat cu cele mai prestigioase distincţii. Este cazul vinului nostru emblematic - APOGEUM Fetească Neagră -, care este cunoscut şi medaliat pe toate continentele, cu cele mai preţioase medalii.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi avut anul trecut şi ce estimări aveţi pentru întreg anul curent?

Virgil Mândru: 2020 a fost un an dificil, însă, în raport cu 2019, ne-a adus şi un mare rezultat - o mare bucurie pentru mine: am atins pragul de 1 milion de sticle produse de Fetească Neagră. Este soiul românesc pe care am pariat acum mai bine de 15 ani, pe care l-am promovat şi pentru care am muncit cu multă pasiune. Ne bucurăm că am ajuns în punctul în care Feteasca Neagră a devenit cel mai vândut vin roşu de la Tohani.

Credem că în 2021 ne vom apropia sau chiar vom depăşi (dacă nu intervin alte schimbări) rezultatele din 2019, ceea ce ar fi o mare realizare.

Reporter: Cât din producţie distribuiţi în intern şi cât în afara ţării?

Virgil Mândru: Cu aproximaţie, raportul între vânzarea internă şi export este de 90% - 10%.

Reporter: Cum apreciaţi că evoluează piaţa vinului şi cum caracterizaţi evoluţia cumpărătorilor?

Virgil Mândru: Piaţa vinului se maturizează, probabil cu o accelerare cauzată de pandemie. În cazul nostru, perioada de pandemie a generat vânzări mai mari la vinurile premium, iar Feteasca Neagră a fost regina acestui trend. Este interesant cum a evoluat consumatorul acestui soi, odată cu creşterea sa în calitate şi promovare. Dacă acum 20 de ani vorbeam de un consumator convenţional, chiar un pic învechit, azi, Feteasca Neagră este aleasă de un public tânăr, educat, dornic să aleagă soiuri româneşti şi să cumpere de la producători autohtoni.

Reporter: Mulţumesc!