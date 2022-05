Supreme Council of European Business îl numeşte pe Alexandru Debrezeni în funcţia de Preşedinte al SCEB Grand Council of Romania

Supreme Council of European Business (SCEB) l-a numit pe Alexandru Debrezeni în funcţia de Preşedinte al SCEB Grand Council of Romania în cadrul evenimentului din 19 mai 2022, organizat în parteneriat cu Camera de Comerţ România - Marea Britanie (BRCC), conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, cu o experienţă semnificativă în mediul de afaceri şi Public Affairs, Alexandru Debrezeni este evaluator memnbru titular ANEVAR şi Partener în compania MAPPS Master Appraisal, iar în calitate de Preşedinte al SCEB Grand Council of Romania cu mandat de doi ani, se va implica în mod activ în dezvoltarea organizaţiei la nivel naţional şi internaţional.

"Ne onorează faptul că Alex a decis să se alăture Supreme Council of European Business. Sunt convins că, datorită vastei sale expertize în mediul de afaceri din România şi graţie relaţiilor durabile dezvoltate la nivel internaţional, va avea o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea comunităţii noastre internaţionale de afaceri", menţionează Mehmet Sumeroglu, SCEB Chairman.

Numirea sa a fost făcută la finalul evenimentului "Investment Ideas: What Should We Do With Our Money", care a avut drept obiectiv identificarea celor mai bune idei de investiţii pe termen scurt şi mediu pentru antreprenori şi nu numai. Tema a fost prezentată de către Cristina Vintilă, unul dintre membrii SCEB cu o experienţă importantă în realizarea de investiţii strategice şi a fost dezbătută de participanţi şi invitaţi de seamă, printre care Barbu Mihăescu - Senior Adviser, Mattig Management Partners şi Claudiu Manda - Head of SME Division, First Bank.

Partenerul instituţional al evenimentului a fost Camera de Comerţ Britanică Română (BRCC) - cea mai importantă organizaţie de afaceri care promovează comerţul şi investiţiile bilaterale între Regatul Unit şi România. Alături de BRCC au fost partenerii media cu tradiţie: trustul de presă Bursa şi revista The Bizz.

Supreme Council of European Business este o organizaţie internaţională care îşi propune să creeze şi să dezvolte oportunităţi de afaceri pentru progresul economic şi educaţional al fiecărui cetăţean al lumii. SCEB acţionează prin consilii sectoriale din ţări europene şi non-europene şi reuneşte oameni de afaceri, factori de decizie şi experţi din diverse industrii. Întreaga comunitate lucrează împreună pentru a crea un mediu de afaceri internaţional caracterizat de agilitate şi mai bine adaptat provocărilor actuale, se mai arată în comunicat.