SUSANA LASZLO, DIRECTORUL GENERAL AL COSMETIC PLANT, LA 30 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA COMPANIEI ROMÂNEŞTI:"Dacă aş putea rescrie povestea COSMETIC PLANT, nu aş schimba absolut nimic"

La 30 de ani de când a fost înfiinţată compania cu acţionariat 100% românesc, Susana Laszlo, Directorul General al COSMETIC PLANT, ne-a spus că, dacă ar putea rescrie povestea COSMETIC PLANT, nu ar schimba absolut nimic. Domnia sa ne-a menţionat că această perioadă de criză generată de pandemie nu i-a oprit pe reprezentanţii companiei, ci dimpotrivă: "Tot acest efort s-a materializat într-o creştere a vânzărilor de circa patru ori mai mare în online anul trecut, comparativ cu media lunară a perioadei anterioare pandemiei. Am avut o dinamică bună şi datorită noilor produse lansate în ultimul an. Nu a fost nevoie să luăm măsuri speciale care să ne deturneze de la drumul nostru. Am urmat strategia de business pe care am stabilit-o când am demarat procesul de rebranding şi repoziţionare a companiei pe piaţă. Experienţele anterioare ne-au arătat că nu trebuie să te opreşti şi că este important să mergi mai departe cu proiectele, indiferent de context".

Reporter: COSMETIC PLANT, un business românesc înfiinţat în urmă cu trei decenii, a trecut cu brio prin criza din 2008 şi acum trece prin criza sanitară declanşată la nivel global. Cum reuşeşte să se menţină în piaţă?

Susana Laszlo: Existenţa noastră stabilă pe piaţă de peste 30 de ani se datorează faptului că am rămas de-a lungul timpului o companie fidelă misiunii noastre şi principiilor cu care am pornit la drum, iar acest lucru ne-a ajutat şi ne-a adus în punctul în care suntem astăzi, indiferent de fluctuaţiile cu care s-a confruntat piaţa în care activăm. Totodată, dat fiind specificul acestui segment, fără inovaţie şi fără lansări de produse şi categorii/game noi nu am fi reuşit să facem faţă provocărilor, deoarece majoritatea competitorilor noştri sunt branduri puternice la nivel global. Obiectivul nostru a fost dintotdeauna să ajutăm femeile să se descopere în profunzime şi să se bucure de propria individualitate cu ajutorul unor produse inovatoare şi suntem mândri că în cei 30 de ani de existenţă nu ne-am îndepărtat de la acest ţel.

Perseverenţa, curajul, creativitatea, dar şi respectul şi corectitudinea, atât faţă de angajaţi, cât şi faţă de parteneri sunt doar câţiva dintre factorii esenţiali ai succesului şi longevităţii noastre.

Reporter: Cum a evoluat COSMETIC PLANT de-a lungul anilor?

Susana Laszlo: Povestea COSMETIC PLANT a început în 1991, în Cluj Napoca, într-un atelier mic şi cu numai şase produse, din pasiunea mamei mele, Ileana Mester, farmacistă cu peste 20 de ani de experienţă în cosmetologie. Astăzi avem un portofoliu de peste 140 de produse proprii, dezvoltate după reţete originale.

De la visul mamei mele, acela de a pune la dispoziţia femeilor produse cosmetice de cea mai bună calitate, care să le pună în valoare frumuseţea naturală, şi până la compania care există astăzi a fost un drum lung, deloc uşor. Hotărârea mamei mele a fost însă fermă, iar determinarea şi pasiunea au învins greutăţile, iar astăzi femeile se pot bucura de toate aceste inovaţii în materie de frumuseţe. Ulterior, în 2009, am preluat de la mama mea conducerea companiei şi am continuat să îi duc visul mai departe.

În 2010 depăşeam deja pragul de un milion de produse vândute. Brandul COSMETIC PLANT a avut o creştere organică, a crescut încet, dar sigur, având de partea sa atuul calităţii superioare, iar acest lucru ne-a ajutat să ne menţinem în preferinţele consumatoarelor timp îndelungat. Bineînţeles, procesul nu a fost unul imediat. După cum spune şi sloganul nostru, "embrace your nature" se întâmplă în timp; puţin câte puţin, cu răbdare şi cu produse de calitate. Aşa cum se desfăşoară lucrurile şi în laborator.

Fiecare zi din cei 30 de ani a fost dedicată naturaleţii. Am reuşit să potenţăm inteligenţa plantelor prin ştiinţă, cercetare şi inovaţie, şi am creat produsele cu care astăzi ne mândrim şi care ne-au adus recunoaştere internaţională prin premii obţinute la cele mai prestigioase competiţii de profil din lume.

Reporter: Ce aţi repeta şi la ce aţi renunţa din tot ceea ce aţi întreprins în aceşti 30 de ani?

Susana Laszlo: Fiecare decizie, fiecare pas, ne-a adus unde suntem astăzi. Chiar şi greşelile, inevitabile în orice domeniu, sunt benefice atunci când reuşeşti să înveţi din ele şi să le transformi în lecţii pentru mai târziu. Dacă aş putea rescrie povestea COSMETIC PLANT, nu aş schimba absolut nimic, ea este perfectă aşa cum e, merge mai departe şi va scrie istorie şi de acum înainte.

Reporter: Cum v-a afectat situaţia pandemică din ultima perioadă? Ce strategie aţi abordat să treceţi cât mai uşor prin această perioadă?

Susana Laszlo: Criza generată de pandemie nu ne-a oprit, ci ne-a ajutat să facem lucrurile şi mai bine. Tot acest efort s-a materializat într-o creştere a vânzărilor de circa 4 ori mai mare în online anul trecut, comparativ cu media lunară a perioadei anterioare pandemiei.

Am avut o dinamică bună şi datorită noilor produse lansate în ultimul an. Astfel, anul trecut, în plină pandemie, am lansat cinci produse noi în gama Fusion şi patru produse unice, în gama de protecţie solară. Nu a fost nevoie să luăm măsuri speciale care să ne deturneze de la drumul nostru. Am urmat strategia de business pe care am stabilit-o când am demarat procesul de rebranding şi repoziţionare a companiei pe piaţă. Experienţele anterioare ne-au arătat că nu trebuie să te opreşti şi că este important să mergi mai departe cu proiectele, indiferent de context.

Ne-am concentrat strategia pe canalele online şi pe parteneriate strategice. Practic, nu ne-am lăsat furaţi de valul "covid marketing", am lansat produse noi în piaţă, conform planului anual de inovaţie.

Reporter: Care sunt tendinţele din piaţă şi cu ce vine COSMETIC PLANT în faţa concurenţei, mai ales că piaţa produselor importate este atât de vastă?

Susana Laszlo: Tendinţele în industria cosmetică s-au schimbat, fără doar şi poate, de acum 30 de ani, şi sunt în continuă schimbare. Astăzi, femeile au devenit mult mai conştiente de importanţa îngrijirii pielii şi acordă mai mult timp şi resurse acestui capitol din viaţa lor.

Punctul nostru forte este că reuşim cu adevărat să potenţăm inteligenţa plantelor şi să o transformăm în produse uimitoare cu efect vizibil şi eficienţa maximă, adaptate cu ajutorul noilor tehnologii, cu care astăzi ne mândrim, şi care ne-au adus recunoaştere internaţională. COSMETIC PLANT se axează pe cercetare, inovaţie şi ştiinţă.

Produsele noastre sunt create în laborator, cu minuţiozitate şi atenţie sporită acordată dozării optime a ingredientelor, iar asta ne-a ajutat să câştigăm fidelitatea femeilor din România.

Natural, eficient şi inovator, este reţeta ce stă la baza fiecărui produs COSMETIC PLANT de peste 30 de ani.

O mare parte din produsele noastre conţin ingrediente inovatoare ce au reprezentat o premieră pe piaţa cosmeticelor din România. Printre acestea se numără produsele ce au la bază Vitamina C Tetra liposolubilă, acidul hialuronic 4D, canabidiolul, Olea Vitae - ingredient premiat, uleiul de măsline ozonat sau extractul de bujor.

Reporter: Care sunt investiţiile pe care le-aţi făcut în ţara noastră în cei 30 de ani de activitate?

Susana Laszlo: În cei 30 de ani, am investit, în etape, peste 2,5 milioane euro, înregistrând o dinamică de creştere medie a business-ului de 10% anual şi un portofoliu de peste 140 de sortimente dezvoltate în propriile laboratoare din Cluj-Napoca.

Investiţiile au fost direcţionate către toate sectoarele, în funcţie de momentul în care ne-am aflat, atât în cercetare şi lansarea de noi game, dar şi în rebranding şi repoziţionare pentru anumite categorii de produse. De exemplu, în 2013 am investit într-un nou sediu de 1.700 mp, ce include fabrica, depozitul, dar şi birourile administrative, în timp ce în 2014 am finalizat proiectul de retehnologizare cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul căruia am achiziţionat două utilaje noi de ultimă generaţie, ce au contribuit la creşterea cu 70% a capacităţii de producţie. În planurile noastre de viitor se numără şi investiţii pentru o nouă fabrică.

Reporter: Din ce zone vin clienţii dumneavoastră şi cum s-au educat aceştia în ultmii ani? Cum a evoluat cererea?

Susana Laszlo: Cererea a evoluat pe masură ce consumatoarele testau produsele noastre şi descopereau beneficiile lor. Zonele din care vin clienţii sunt diverse, targetul nostru principal fiind reprezentat de femei.

Dacă ar fi să vorbim strict despre cererea de anul trecut, ponderea cea mai mare a fost reprezentată de produsele pentru îngrijirea tenului (55%), urmate de produsele pentru corp (25%), îngrijirea părului (12%) şi cele pentru protecţie solară (8%). Observăm o tendinţă în creştere faţă de produsele de îngrijire a tenului în perioada pandemiei.

Reporter: Ce produse aţi lansat recent şi ce urmează să aduceţi pe piaţă?

Susana Laszlo: De curând, am completat gama essential, extrem de apreciată în rândul consumatoarelor noastre, cu şase produse noi, acestea având ca principale ingrediente extractul de bujor, muşeţel şi ulei de măsline.

Inovăm în permanenţă şi potenţăm puterea ingredientelor naturale în formule unice. Am lansat în premieră pe piaţa românească produse cu ingrediente inovatoate, precum vitamina C Tetra liposolubilă, acidul hialuronic 4D, canabidiolul, Olea Vitae - ingredient premiat, uleiul de măsline ozonat sau extractul de bujor. Totodată, continuăm cercetarea şi testările pentru game noi de produse şi intrarea în noi segmente de consum.

Avem în plan să ne extindem şi în afara ţării şi să facem cunoscute produsele şi brandul COSMETIC PLANT în cât mai multe locuri din întreaga lume.

Vom continua să investim în cercetare şi inovaţie şi să lansăm noi produse revoluţionare pe piaţă. Suntem deschizători de drumuri şi facem pionierat, aşa cum ne ştiu clienţii noştri şi cum i-am obişnuit până acum.

Reporter: Care sunt provocările domeniului şi cât de profitabil este acesta?

Susana Laszlo: Cu siguranţă nu este un domeniu lipsit de momente imprevizibile, iar provocări apar la tot pasul, mai ales cele privind penetrarea într-un sortiment cât mai extins în lanţurile de retail, însă am reuşit să ne menţinem constanţi în rezultatele financiare pe care le-am obţinut pe parcursul activităţii noastre.

Am avut şi avem în continuare perioade în care ne confruntăm cu dificultatea de a ţine pasul cu bugetele uriaşe investite de jucătorii din acelaşi segment, însă tocmai calitatea produselor COSMETIC PLANT este cea care ne recomandă de fiecare dată şi recunoaşterea pe care am primit-o din partea clienţilor noştri.

În viitorul apropiat ne vom concentra şi pe pieţele externe, pentru a putea susţine şi pe mai departe inovaţia de produse şi activităţile de marketing, atât de necesare.

Reporter: Mulţumesc!