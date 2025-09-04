Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Swiss Capital are o ţintă de preţ pentru acţiunile Hidroelectrica sub cotaţia curentă din piaţă

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 4 septembrie

Swiss Capital are o ţintă de preţ pentru acţiunile Hidroelectrica sub cotaţia curentă din piaţă

”Liberalizarea pieţei de energie electrică de la 1 iulie 2025 susţine marjele activităţii de furnizare”, potrivit raportului

Swiss estimează că Hidroelectrica va avea un profit net consolidat de 3,17 miliarde lei în acest an, cu 23% sub cel din anul precedent şi cu 11% sub cel bugetat

Swiss Capital are o ţintă de preţ de 115 lei pentru acţiunile Hidroelectrica, în următoarele şase-douăsprezece luni, sub cotaţia de ieri din piaţă din a doua parte a şedinţei de tranzacţionare, de 122,3 lei, după cum reiese din ultimul raport publicat pe site-ul BVB Research Hub..

”Cazul investiţional al Hidroelectrica arată că fluxurile de numerar liber sunt în scădere, din cauza hidrologiei slabe şi a preţurilor mai mici ale energiei. Creşterea cheltuielilor de capital pentru lucrări de modernizare păstrează capacitatea existentă, dar nu aduce câştiguri suplimentare, ceea ce reduce rentabilitatea capitalului investit (ROIC/ROCE) şi lasă puţin spaţiu pentru creşterea valorii companiei, chiar dacă există sprijin din partea liberalizării pieţei energiei din iulie 2025 şi a eliminării taxei pe veniturile excepţionale”, se arată în raport.

Swiss estimează că Hidroelectrica va avea un profit net consolidat de 3,17 miliarde lei în acest an, cu 23% sub cel din anul precedent şi cu 11% sub cel bugetat, în vreme ce EBITDA este estimată la 4,47 miliarde lei, în scădere cu 19% faţă de valoarea indicatorului de anul trecut şi cu 9% sub nivelul bugetat.

Producţia hidro anuală netă este estimată la circa 11,5 TWh, cu 15% mai mică faţă de cea de anul precedent şi cu 1,5 TWh sub buget. ”Compensările parţiale, precum costuri mai mici pentru achiziţia de electricitate, alte cheltuieli sub buget şi înjumătăţirea taxei pe construcţii, nu pot acoperi deficitul hidrologic pentru a atinge profitul net bugetat de 3,57 miliarde lei”, scrie în raportul Swiss.

Preţurile forward indică o scădere treptată, se mai menţionează în document. ”Contractele forward pentru România în 2025 se tranzacţionează la 105,4 euro/MWh, cu o primă de 16,8 euro/MWh faţă de reperul german de 88,6 euro/MWh. Această primă reflectă o integrare mai slabă a pieţelor şi un mix energetic diferit. Preţurile din Germania sunt aşteptate să scadă la 70 euro/MWh până în 2030, în timp ce preţurile contractelor bilaterale din România ar urma să se reducă mai lent, stabilizându-se în jur de 75 euro/MWh. Diferenţa de preţ este aşteptată să se menţină pe perioada reabilitării nucleare din 2027-2029, urmând să se restrângă la un nivel structural de 5 euro/MWh până în 2030”, conform raportului.

Conform documentului, Hidroelectrica intră într-un ciclu de investiţii majore. ”Între 2025 şi 2027, CAPEX-ul (n.r. cheltuieli de capital) planificat depăşeşte opt miliarde lei, împărţit între modernizări (3,17 miliarde lei), dezvoltare (2,8 miliarde lei) şi dezvoltarea afacerii (1,98 miliarde lei pentru participaţii în fotovoltaic)”, potrivit documentului.

Pentru perioada 2025-2030, Swiss estimează un CAPEX de circa 6,9 miliarde lei, bazat pe modernizări majore precum Vidraru, Stejaru, Mărişelu, Râul Mare Retezat şi Brădişor.

Conform raportului, liberalizarea pieţei de energie electrică de la 1 iulie 2025 susţine marjele activităţii de furnizare, ajutată de eliminarea taxei pe profiturile excepţionale şi de resetarea tarifelor pentru gospodării la 450 lei/MWh.

”Achiziţiile rămân avantajoase: în primul semestru, preţul mediu de achiziţie a fost de circa 335 lei/MWh, cu aproximativ 35% sub preţul pieţei centralizate, ceea ce-i permite (n.r. companiei) să aibă un câştig confortabil la vânzarea către clienţi. Aceste avantaje sunt parţial reduse de taxa specială temporară pe construcţii în perioada 2025-2026, pe care o estimăm la circa 67 milioane lei pe an. Per ansamblu, cadrul de reglementare este favorabil, dar nu suficient pentru a compensa efectul negativ al modernizărilor majore”, potrivit documentului.

Statul, prin Ministerul Energiei, deţine 80% din producătorul şi furnizorul de energie electrică a cărui evaluare bursieră se ridică la 55 miliarde lei.

