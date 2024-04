TradeVille: Tesla - promisiuni, ca în an electoral

După un început de an dificil, fiind cea mai slab performantă companie din grupul "Magnificent Seven", Tesla Inc. a publicat recent rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2024. Compania a anunţat că profitul său pentru primul trimestru a scăzut cu 48%, fiind sub previziunile reduse ale analiştilor de pe Wall Street, dar i-a asigurat pe investitori că intenţionează să avanseze cu un model mai ieftin care va fi lansat anul viitor, fapt ce a impulsionat preţul acţiunii, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille

Tesla este o companie americană de tehnologie şi energie. Aceasta se ocupă în principal de fabricarea de vehicule electrice (EV) de înaltă performanţă, de sisteme de stocare a energiei şi de panouri solare. Tesla este cunoscută pentru vehiculele sale electrice inovatoare, precum Model S, Model X, Model 3 şi Model Y. Vehiculele Tesla dispun de o gama largă de caracteristici tehnologice avansate, cum ar fi un sistem de conducere autonomă, un ecran tactil de înaltă rezoluţie şi actualizări regulate ale software-ului care îmbunătăţesc experienţa de conducere. Pe lângă vehiculele sale electrice, Tesla produce, de asemenea, baterii de stocare a energiei, sub marca MegaPack. Compania a obţinut un mare succes şi recunoaştere la nivel global, fiind un lider în revoluţia mobilităţii electrice şi în tranziţia către energia din surse regenerabile.

Potrivit Yahoo Finance, principalii investitori instituţionali ai Tesla sunt Vanguard Group Inc., cu o participaţie de 7,11%, Blackrock - cu 5,87% şi State Street Corp. - cu 3,30%. Elon Musk, directorul general al Tesla, este cel mai mare acţionar individual, cu aproximativ 13% din totalul acţiunilor în circulaţie.

• Sectorul vehiculelor electrice, aşteptat să crească

Sectorul vehiculelor electrice este aşteptat să crească, după cum arată cel mai recent raport Global EV Outlook al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE). În acest an, vehiculele electrice vor reprezenta peste 20% din vânzările globale de automobile. Raportul AIE prevede vânzări robuste pentru 2024, estimând că până la sfârşitul anului se vor vinde 17 milioane de EV. Acest lucru marchează un avans semnificativ, bazându-se pe creşterea anuală de 25% observată în primul trimestru, o continuare a impulsului din 2023, când vânzările au urcat cu 35%, ajungând la aproape 14 milioane de vehicule.

China continuă să conducă detaşat piaţa vehiculelor electrice, cu vânzări preconizate să ajungă la aproximativ 10 milioane în 2024, reprezentând aproape jumătate din toate vânzările de maşini din această ţară. Această dominaţie se datorează în parte accesibilităţii EV în China, unde peste 60% dintre maşinile electrice vândute în 2023 erau mai ieftine decât modelele similare pe benzină. Între timp, SUA şi Europa sunt martorele unei creşteri mai lente, dar constante, EV-urile urmând să reprezinte aproximativ 11%, respectiv 25% din vânzările de maşini noi. În ciuda reducerii subvenţiilor în unele ţări europene, cererea rămâne puternică, determinată de sprijinul politic continuu şi de progresul tehnologic.

Creşterea bruscă a vânzărilor de vehicule electrice va avea un impact profund atât asupra industriei auto, cât şi a modelelor de consum de petrol la nivel global. Odată cu expansiunea rapidă a pieţei EV, giganţii auto tradiţionali se orientează către modele electrice, stimulaţi de înăsprirea reglementărilor privind emisiile şi de cererea tot mai mare a consumatorilor pentru alternative durabile. Această schimbare este însoţită de un val de investiţii în producţia de baterii şi în lanţul de aprovizionare, asigurându-se că capacităţile de producţie ţin pasul cu planurile ambiţioase de creştere ale producătorilor auto.

Un factor esenţial pentru susţinerea creşterii pieţei de vehicule electrice este extinderea infrastructurii de încărcare. Raportul AIE subliniază importanţa extinderii reţelei de staţii publice de încărcare pentru a face faţă numărului tot mai mare de vehicule electrice. În 2023, numărul de încărcătoare publice a crescut cu 40%, cu un avans notabil al instalării de încărcătoare rapide de curent continuu. Privind în perspectivă, agenţia subliniază necesitatea unei creşteri de şase ori a numărului de puncte de încărcare până în 2035 pentru a se alinia la obiectivele globale de implementare. Această expansiune trebuie să fie susţinută de cadre politice solide şi de o planificare atentă pentru a se asigura că cererea tot mai mare de energie electrică nu supraîncarcă reţelele electrice.

• Trimestru financiar dificil pentru Tesla

Tesla tocmai a încheiat un trimestru financiar dificil, cu rezultate mixte. Pe fondul încetinirii cererii şi al concurenţei intense, veniturile Tesla pentru primul trimestru au scăzut la 21,3 miliarde de dolari, marcând primul declin anual al veniturilor trimestriale de după perioada aprilie - iunie 2020, afectată de pandemia COVID-19. Această scădere a veniturilor a fost, de asemenea, sub aşteptările analiştilor, de 22,15 miliarde de dolari, potrivit datelor LSEG. Reducerea veniturilor a coincis cu o scădere semnificativă a profitului net, care s-a situat la 1,13 miliarde de dolari, faţă de 2,51 miliarde de dolari cu un an înainte. De asemenea, venitul operaţional a scăzut la 1,17 miliarde de dolari, de la 2,66 miliarde de dolari în anul precedent, fiind sub nivelul de 1,62 miliarde de dolari anticipat de analişti.

Unul dintre cele mai izbitoare aspecte ale raportului financiar recent al Tesla este trecerea la un flux de numerar liber negativ, raportând un deficit de 2,53 miliarde de dolari. Această schimbare este un contrast puternic faţă de fluxul de numerar liber pozitiv de 441 milioane de dolari din acelaşi trimestru al anului trecut şi reprezintă o presiune financiară semnificativă. Acest deficit a fost atribuit în mare parte unei acumulări substanţiale de 2,7 miliarde de dolari în stocuri şi unor investiţii importante, în valoare de un miliard de dolari, în infrastructură de inteligenţă artificială.

Spre deosebire de veniturile din sectorul auto, care au scăzut cu 13%, Tesla a înregistrat creşteri în alte domenii de activitate. Divizia de energie a raportat o creştere cu 7% a veniturilor, până la 1,64 miliarde de dolari, iar veniturile din servicii şi altele au urcat cu 25%, la 2,29 miliarde de dolari.

• Perspective optimiste

Compania a anunţat cel mai optimist scenariu, probabil singurul care ar putea salva preţul acţiunii de la căderea din ultima perioadă, şi anume introducerea unor modele cu preţuri potenţial mai mici. Anunţul vine într-un moment crucial, când cererea globală de vehicule electrice se confruntă cu o creştere mai lentă, influenţată de reducerea subvenţiilor guvernamentale şi de ratele ridicate ale dobânzilor, notează TradeVille TradeVille

Tesla nu a oferit prea multe detalii despre acest nou model cu preţ mai mic pe care îl promite, cum ar fi un preţ ţintă sau volumele de producţie. În plus, CEO-ul Elon Musk şi Tesla au un istoric de nerespectare a termenelor de lansare a vehiculelor. Dar, promisiunea că merge în continuare mai departe cu un model cu preţ mai mic a fost o veste liniştitoare în urma unor informaţii potrivit cărora ar fi renunţat complet la planurile pentru acest vehicul.

Musk nu părea încântat nici măcar vorbind despre noul model cu preţ mai mic, comparându-l cu o "trăsura trasă de cai" şi petrecând mult mai mult timp din convorbirea cu investitorii vorbind despre promisiunile Tesla, care depăşesc cu mult nivelul actualelor sau viitoarelor sale vehicule electrice. El a citat încă o dată capacităţile de inteligenţă artificială ale companiei şi tehnologia de autoconducere, despre care a prezis că ar putea fi licenţiată unuia sau mai multor producători auto rivali în cursul acestui an. Totodată, Musk a vorbit despre planurile sale pentru roboţi umanoizi senzitivi şi despre viziunea sa privind o flotă de milioane de "robotaxi" fără şofer. "Ar trebui să ne considerăm o companie de inteligenţă artificială şi robotică", a spus el, adăugând: "Dacă apreciaţi Tesla doar ca pe o companie auto, este un cadru greşit. Dacă cineva nu crede că Tesla va rezolva problema autonomiei, cred că nu ar trebui să fie un investitor în companie".

• Acţiunea Tesla - cea mai slabă performanţă din S&P 500, în 2024

De la începutul lui 2024, Tesla a înregistrat cea mai slabă performanţă din S&P 500, marcând o schimbare dramatică faţă de dublarea cotaţiei din 2023. Acţiunile Tesla s-au prăbuşit cu peste 40% în acest an, din cauza îngrijorărilor legate de livrările slabe, de concurenţa din China şi de reducerile de preţuri pe care compania le face în continuare. La începutul acestei luni, Tesla a raportat un declin de 8,5%, de la an la an, în livrările de vehicule pentru primul trimestru. Tesla rămâne printre cele mai polarizante acţiuni, ceea ce se reflectă bine în preţurile sale ţintă; estimările Wall Street variază de la un minim de 25 de dolari la un maxim de 336 de dolari. Altfel spus, în timp ce unii experţi se aşteaptă ca preţul acţiunilor să fie redus aproape în 7, alţii prevăd o dublare a cotaţiei faţă de nivelurile actuale.

Acţiunile, care se tranzacţionează aproape de cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2023, au crescut cu aproximativ 8% în tranzacţiile extinse după publicarea raportului financiar.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Tesla

Oportunităţi

-BUY: Conform platformei AlphaSpread, ţinta medie de preţ pe un an pentru acţiunea TSLA este de 190,03 dolari, cu o prognoză minimă de 23,09 dolari şi o prognoza maximă de 336 de dolari.

-Reducerea numărului de angajaţi: Tesla s-a angajat într-o restructurare masivă în această lună, doi directori, Drew Baglino şi Rohan Patel, demisionând. Musk a declarat săptămâna trecută, într-o notă la nivelul companiei, că producătorul auto reduce peste 10% din forţa sa de muncă la nivel global.

Riscuri

-Evaluare: În ciuda scăderii importante a acţiunii în 2024, compania este încă considerată supraevaluată. Platforma AlphaSpread indică faptul că preţul actual al acţiunii este supraevaluat cu 57% faţă de valoarea sa intrinsecă, calculată după evaluarea de tip DCF.

-Mediu puternic concurenţial: Odată cu introducerea de noi modele, strategia Tesla pare să se orienteze spre o mai mare accesibilitate a EV, ceea ce ar putea contribui la contracararea încetinirii actuale a vânzărilor şi a ameninţării concurenţiale reprezentate de vehiculele hibride, pe care unii producători auto le prioritizează în detrimentul EV-urilor pure.