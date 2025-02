TradeVille: Vânzările Apple, afectate de performanţa slabă din China

Apple Inc. a raportat o creştere cu 4% a veniturilor în primul trimestru al anului fiscal 2025, însă a ratat aşteptările analiştilor în ceea ce priveşte vânzările de iPhone. În acelaşi timp, vânzările din China au scăzut cu 11,1%, marcând cea mai mare diminuare din ultimul an, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Apple este o companie americană specializată în calculatoare şi produse electronice de consum, cunoscută pentru crearea iPhone, iPad şi a computerelor Macintosh. Dispozitivele companiei sunt renumite pentru estetica designului şi pentru atenţia acordată detaliilor. Integrarea strânsă dintre hardware şi software conferă sistemelor lor un avantaj de performanţă faţă de sistemele concurente cu specificaţii similare.

De la preluarea conducerii companiei, în 2011, Tim Cook a condus Apple prin numeroase inovaţii care au vizat produsele consacrate: iPod, iTunes, App Store, iPad şi iPhone. Totodată, Cook a facilitat extinderea către noi segmente de activitate, precum streaming-ul, Airpods, Apple Watch şi cipul M1 al companiei. Sub conducerea lui Cook, Apple a devenit prima companie listată cu o valoare de piaţă de două trilioane de dolari şi prima care a atins mai târziu trei trilioane de dolari. Apple a reuşit să obţină recent, pentru al 18-lea an consecutiv, titlul de cea mai admirată companie în clasamentul realizat de Fortune.

Investitorii instituţionali controlează cea mai mare parte a acţiunilor Apple, cu o cotă de aproape 63% din total. Cei mai importanţi sunt Vanguard Group, Blackrock şi State Street Corp., împreună deţinând aproximativ 20% din acţiunile Apple, potrivit Yahoo Finance.

• Sectorul global de smartphone-uri, din nou în creştere

După o perioadă de declin, piaţa smartphone-urilor a intrat pe un trend ascendent în 2024, înregistrând prima creştere după doi ani. Industria a fost grav afectată de impactul pandemiei şi de deficitul de semiconductori, iar 2023 a consemnat cel mai scăzut nivel al vânzărilor din ultimii zece ani. Pentru a impulsiona vânzările, producătorii au abordat strategii diferite. Samsung şi Alphabet au pariat pe implementarea inteligenţei artificiale în dispozitivele lor, o decizie care s-a dovedit benefică, în special pentru Samsung.

Vânzările globale de smartphone-uri au crescut în 2024 cu 4%, conform Counterpoint, după cel mai slab an din ultima decadă în 2023, în timp ce IDC şi Canalys estimează un avans de 6-7% al livrărilor globale. Pentru 2025, veniturile sunt estimate să crească cu 8%, depăşind creşterea volumului, de 4%. Potrivit Mordor Intelligence, dimensiunea pieţei smartphone-urilor este estimată la 1,57 miliarde de dolari în 2025 şi este prognozată să atingă 1,92 miliarde de dolari până în 2030, cu o rată anuală compusă de creştere (CAGR) de 4,1% între 2025-2030.

În ceea ce priveşte evoluţia pe branduri, Samsung a rămas lider, cu o cotă de 19%, datorită cererii puternice pentru seria S24 şi gama A. Apple a înregistrat o scădere anuală de 1%, situându-se pe locul al doilea, cu o cotă de 18%, lansarea iPhone 16 având un impact mixt din cauza lipsei funcţiilor Apple Intelligence la debut. Xiaomi a înregistrat cea mai rapidă creştere, ajungând la o cotă de piaţă de 14%.

În acelaşi timp, Vivo s-a situat pe locul al patrulea la nivel global, însă a ocupat primul loc pe cele mai mari două pieţe de smartphone-uri din lume: China şi India. Pe întreg anul 2024, vânzările de smartphone-uri din China au crescut cu 1,5% în ritm anual (YoY), comparativ cu o scădere de 1,4% în 2023. Vivo a fost lider anual, cu o cotă de 17,8% (vs 16,9% în 2023), urmat de Huawei (16,3% vs 12,1% în 2023) şi Xiaomi (15,7% vs 14,4% în 2023).

Recent, Apple a redevenit cea mai valoroasă companie, cu o capitalizare de piaţă de 3,6 miliarde de dolari, depăşind Microsoft şi Nvidia. Totuşi, de remarcat că Apple a pierdut din cota pe piaţă în China, de la 17,9% în 2023, la doar 15,5% în 2024, situându-se pe locul al patrulea, fiind detronat de pe primul loc din 2023.

În ceea ce priveşte noutăţile acestui an, piaţa smartphone-urilor va fi marcată de lansări importante, cu Samsung, Apple şi Google în prim-plan. Samsung Galaxy S25 şi S25 Ultra au fost lansate pe 22 ianuarie, aducând îmbunătăţiri la camere şi funcţii AI avansate. iPhone SE 4, cu design modernizat şi procesor A18, este aşteptat în martie, iar Google Pixel 9a ar putea apărea până în mai, păstrând un preţ competitiv. Samsung Galaxy Z Fold 7 şi Z Flip 7 sunt programate pentru iulie-august, iar iPhone 17 şi iPhone 17 Air, cel mai subţire model Apple, vor fi lansate în septembrie. Tot în a doua jumătate a anului, Samsung ar putea introduce Galaxy S25 Slim şi Galaxy Z Flip FE, variante mai accesibile ale flagship-urilor sale.

• Apple - vânzări în scădere

Vânzările de dispozitive iPhone au scăzut cu aproape 1% YoY, pe fondul performanţei slabe în China. Cu toate acestea, Apple a încheiat primul trimestru fiscal cu venituri totale în creştere cu 5%, până la 124,30 miliarde de dolari, situându-se totodată uşor peste estimările Wall Street, de 124,12 miliarde de dolari. Profitul net la finalul perioadei s-a situat la 36,33 miliarde de dolari, cu 7% peste nivelul din primul trimestru al anului fiscal 2024, în timp ce profitul net pe acţiune a fost de 2,40 dolari, depăşind cu puţin valoarea estimată de consens (2,35 dolari/acţiune).

Divizia de servicii a Apple, care include abonamente, garanţii şi licenţe, a raportat venituri cu 14% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. CEO-ul Tim Cook a declarat în cadrul teleconferinţei că Apple are peste un miliard de abonamente active, incluzând atât abonamente directe pentru servicii precum Apple TV+ şi iCloud, cât şi abonamente prin App Store pentru aplicaţii de la terţi. Analiştii consideră că mişcarea de preţ post-raportare pozitivă a fost direct determinată de această dinamică, notează TradeVille.

Totodată, Apple a înregistrat o scădere semnificativă a veniturilor în regiunea China, care include China continentală, Hong Kong şi Taiwan. Veniturile totale din regiune au scăzut cu 11,1%, ajungând la 18,51 miliarde de dolari, marcând cea mai mare diminuare din ultimul an, când declinul a fost de 12,9%. Tim Cook a declarat că vânzările de iPhone au fost mai solide în ţările unde Apple Intelligence este disponibil. În prezent, această tehnologie este accesibilă doar în câteva pieţe vorbitoare de limba engleză şi nu este încă lansată în China sau în limba chineză. "Dacă te uiţi la scăderea de 11%, jumătate din declin este datorat unei schimbări în stocurile din canalul de distribuţie, aşa că performanţa operaţională este mai bună", a susţinut acesta.

Apple a anunţat că estimează o creştere anuală a veniturilor pentru trimestrul care se încheie în luna martie de "low to mid single digits" pe o bază anuală. De asemenea, compania a precizat că divizia de servicii este prognozată să înregistreze o creştere "redusă de două cifre". Totodată, Apple a avertizat că aprecierea dolarului ar putea reduce veniturile totale cu aproximativ 2,5%, însă ajustând pentru fluctuaţiile valutare, rata de creştere ar fi comparabilă cu cea de 6% înregistrată în trimestrul încheiat în decembrie. De asemenea, compania estimează că marja brută va fi cuprinsă în intervalul 46,5% - 47,5%.

Potrivit analiştilor, aceştia prognozează venituri de 95,46 miliarde de dolari şi un profit net pe acţiune de 1,66 dolari pentru următorul trimestru.

• Maxim istoric pentru acţiunea Apple, la finele lui 2024

Preţul acţiunilor Apple a înregistrat o creştere de 27% în ultimul an, iar de la începutul lui 2025 (YTD) deprecierea înregistrată este de 4,5%, sub randamentele YTD ale indicilor americani S&P 500 (+3%) şi Nasdaq (+2%). În decembrie, acţiunile Apple au atins un nou maxim istoric, ajungând la 260,10 dolari, analiştii prognozând că funcţiile bazate pe AI vor genera un ciclu masiv de upgrade pentru iPhone în 2025, ceea ce ar putea duce la vânzări record de peste 240 de milioane de unităţi, făcând din acest an cel mai bun din istoria Apple pentru iPhone. Totuşi, acţiunile companiei au scăzut cu 11% în ultima lună, pe fondul apropierii raportului financiar de joia trecută, al pierderii cotei de piaţă în China şi al cererii slabe pentru iPhone 16, cauzată de implementarea lentă a funcţiilor AI.

După publicarea rezultatelor, mişcarea de preţ a fost de +3% în after-hours, după ce compania a oferit o prognoză pozitivă pentru veniturile din trimestrul al doilea. Conform preţului opţiunilor, piaţa anticipa o fluctuaţie de +/-4,8%.

În perioada următoare, un nivel important de suport îl regăsim în jurul valorii de 237 de dolari. Străpungerea acestui nivel ar putea duce cotaţia până în zona mediei mobile simple de 200 de zile, de 219 dolari. Maximul de 260 de dolari constituie un nivel important de rezistenţă.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Apple

Oportunităţi

- Îmbunătăţiri: Apple a raportat o marja brută de 46,9%, cea mai mare valoare înregistrată vreodată, depăşind marja de 46,6% raportată în perioada care s-a încheiat în martie 2024. În trecut, marja brută a Apple oscila între 38% şi 39%, fiind dependentă de vânzările de iPhone. Apple face trecerea de la un model de business bazat pe vânzarea de hardware (iPhone, Mac, iPad) la unul axat pe venituri recurente din servicii. Acestea au marje semnificativ mai mari decât hardware-ul, contribuind la îmbunătăţirea marjei generale a companiei.

- Avantaj competitiv: În perioada dificilă în care apariţia DeepSeek a provocat valuri pe bursă, Apple a fost printre principalii câştigători, înregistrând creşteri de peste 1% ale cotaţiei în acele zile. Compania se diferenţiază prin cheltuieli reduse pentru infrastructura AI. În timp ce alte companii, precum Microsoft şi Meta Platforms, investesc masiv în centre de date AI, Apple se concentrează pe dezvoltarea modelelor AI puternice care funcţionează direct pe dispozitivele sale, economisind astfel costuri.

- Stimul fiscal: Apple a anunţat că aproximativ jumătate din declinul vânzărilor în China s-a datorat unei estimări greşite a cererii, ceea ce a dus la o problemă de inventar în lanţul de distribuţie. Guvernul chinez a introdus politici de subvenţionare pentru a stimula consumul şi cererea internă, astfel că unele dintre produsele Apple vor beneficia de această subvenţie.

- BUY: Goldman Sachs şi Bank of America au reconfirmat ratingul BUY ("cumpără") pentru acţiunile Apple. Totodată, Apple are în prezent 20 de recomandări BUY dintr-un total de 52, conform ratingurilor analiştilor de pe Wall Street. Preţul ţintă mediu este de 248,25 dolari, cu un maxim la 325 de dolari şi un minim la 188 de dolari. Totodată, conform consensului analiştilor de pe site-ul de specialitate AlphaSpread, ţinta medie de preţ în următorul an este de 248,59 dolari, un potenţial de urcare cu 5%, cu o prognoza minimă de 184,83 dolari şi o prognoza maximă de 341,25 dolari.

Riscuri

- China: Apple a pierdut poziţia de lider pe piaţa smartphone-urilor din China în 2024, fiind depăşită de rivalii locali Vivo şi Huawei, după ce livrările sale anuale în ţară s-au redus cu 17%, fiind cea mai mare scădere anuală a vânzărilor de smartphone-uri Apple în China din 2016, cu un declin în toate cele patru trimestre, inclusiv o scădere de 25% în ultimul trimestru. Apple se confruntă, astfel, cu o competiţie tot mai puternică din partea producătorilor locali în cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume, Huawei revenind puternic în a doua jumătate a anului 2023.

- Buffett: Warren Buffett a vândut în septembrie încă o parte semnificativă din acţiunile Apple, marcând al patrulea trimestru consecutiv de reducere a celei mai mari deţineri de acţiuni a Berkshire Hathaway. La sfârşitul celui de-al treilea trimestru din 2024, Berkshire deţinea 69,9 miliarde de dolari în acţiuni Apple, ceea ce indică o reducere de aproximativ 67,2% faţă de al treilea trimestru din 2023, rămânând cu circa 300 de milioane de acţiuni şi aproximativ 23,7% pondere în portofoliu.

- Evaluarea companiei: Acţiunile Apple sunt evaluate în prezent la un multiplu P/E forward de 35,46, cu 42% peste mediana sectorului de 24,86, potrivit Seeking Alpha. În acelaşi timp, potrivit Alpha Spread, preţul de piaţă actual al companiei este supraevaluat cu 32% comparativ cu valoarea intrinsecă estimată în scenariul de bază, de 162,18 dolari.

- Downgrade: Apple a fost retrogradată de Oppenheimer de la "outperform" la "perform", eliminând ţinta de preţ de 250 de dolari, motivând cu o prognoză mai slabă pentru vânzările de iPhone în următoarele 12-18 luni, lipsa inovaţiei în AI generativ şi provocările din China. Totodată, Jefferies recomandă vânzarea acţiunilor Apple, avertizând asupra unor venituri potenţiale mai slabe. Analiştii au retrogradat acţiunile Apple de la "hold" la "underperform" şi au redus ţinta de preţ la 200,75 dolari, de la 211,84 dolari, sugerând un potenţial declin de 12,7%. Aceştia au susţinut că Apple ar putea rata prognoza de creştere de 5% a veniturilor pentru primul trimestru al anului fiscal 2025.